CD-Neuerscheinungen Die politische Kraft der klassischen Musik

Von Rainer Pöllmann

Mit ihrer Auswahl setzt Nadine Sierra auch ein Statement. (imago/Agencia EFE)

Die Sopranistin Nadine Sierra überzeugt mit ihrer neuen CD: eine virtuose Interpretation und ein politisches Statement zugleich. Auch das Doppelalbum mit Werken von Isang Yun ist mutig, die neue CD von Víkingur Ólafsson hingegen ist es nicht.

Nadine Sierra: 30 Jahre alt, ziemlich erfolgreiche Sopranistin, geboren in Fort Lauderdale in den USA, die Mutter Portugiesin, die Familie des Vaters aus Puerto Rico und Italien. Im globalisierten Musikbusiness eigentlich nichts Besonderes, in den heutigen Zeiten schon. Und umso mehr bei dieser CD, ihrer ersten, die auch ein politisches Statement ist. Nicht nur mit dem bei Leonard Bernstein ausgeliehenen Titel "There’s a Place for Us", sondern vor allem mit der Stückauswahl.



Bernstein und Villa-Lobos bilden das Gerüst der CD, dazwischen Songs von weniger bekannten amerikanischen Komponisten – und fast alle haben sie einen "Migrationshintergrund". Das amerikanische Musikleben des 20. Jahrhunderts wäre ja undenkbar ohne die zahlreichen Einwanderer und Flüchtlinge aus Europa. Das gibt den Arien-Gassenhauern, die auf dieser CD schon auch enthalten sind, eine gewisse dramaturgische Tiefe.



Nadine Sierra singt virtuos und makellos mit emotionalem Einfühlungsvermögen. Warum die 30-Jährige mit ihrer Art zu singen, "junge und weniger junge Zuhörer gleichermaßen ansprechen" soll, warum das also eine Altersfrage sein soll, was und wie sie singt, bleibt dann wieder das Geheimnis der Plattenfirmen-Lyriker.

Nadine Sierra: There’s A Place For Us

Nadine Sierra, Sopran

Royal Philharmonic Orchestra, Ltg.: Robert Spano

Deutsche Grammophon (LC: 00173) 00289 483 5004

Eine mutige und wichtige Veröffentlichung

Politische Musik auch bei einem neuen Doppelalbum mit Werken von Isang Yun. Der sich mit der Spaltung Koreas nie abgefunden hat und 1967 vom südkoreanischen Geheimdienst aus Deutschland entführt, gefoltert und erst nach zwei Jahren wieder freigelassen wurde.



Zu seinem 100. Geburtstag im letzten Jahr erlebte Isang Yun erfreulich viele Wiederaufführungen – und aus dem Jubiläumsjahr stammen auch diese Aufnahmen, größtenteils Live-Mitschnitte aus Linz, wo Dennis Russell Davies Chefdirigent des Bruckner-Orchesters ist. Verkaufsträchtiges Aushängeschild der Doppel-CD ist der Cellist Matt Haimowitz, für den die Musik Isang Yuns erklärtermaßen völliges Neuland war. Haimowitz interpretiert diese Musik, die eine Verbindung zwischen ostasiatischem Musikdenken und europäischer Avantgarde versucht, mit größter Intensität. Die Geigerin Yumi Hwang-Williams steht ihm im Violinkonzert und Kammermusikwerken allerdings nicht nach. Eine wichtige, eine mutige Veröffentlichung.

Isang Yun: Sunrise Falling

Matt Haimowitz, Violoncello

Yumi Hwang-Williams, Violine

Bruckner Orchester Linz, Leitung: Dennis Russell Davies

Pentatone Oxingale Series (LC: 12686) PTC 5186 693

Klassik für Hipster?

Ein Pianist im Prisma, optisch vielfach gebrochen, stylish blau schimmernd. Wieder mal ein Hipster-Klassik-Album, wie es so viele gibt, weil darin ja angeblich die Zukunft der klassischen Musik liegt? Die Karriere des isländischen Pianisten Víkingur Ólafsson erfüllt jedenfalls sämtliche Klischees der spätkapitalistischen "Markenbildung". Sein Debütalbum beim Major-Label Deutsche Grammophon gab er mit Musik von Philipp Glass, jetzt kommt Bach an die Reihe. Wenn Ólafsson nun eine Nähe zwischen Glass und Bach behauptet, dann weiß man, den Kontrapunktiker Bach hat er nicht primär im Sinn.



35 Tracks hat die CD, darunter nur zwei ganze Werke, ansonsten unterschiedlichste Einzelsätze, auch etliche Bearbeitungen. Ein buntes Kaleidoskop, prismatisch aufgefächert, wie das Cover es verspricht. Von der Aura und dem Bedeutungskosmos von Bachs Musik, ist bei einem solchen Konzept natürlich nichts zu hören. Alles zersplittert in kleinste Teile, trailer- und teaser- und youtubefähig. Auf Dauer ist allerdings gerade das Klein-Klein ziemlich anstrengend. Und es ist schade, weil immer wieder bei diesem Pianisten hinter der Fassade ein enormes Talent aufblitzt. Von "Widersinn" zu sprechen, wäre entschieden zu viel, aber doch von Eigenheiten, die man sich auch mal im größeren Kontext wünschen würde.

Víkingur Ólafsson: Johann Sebastian Bach

Víkingur ÓIafsson, Klavier

Deutsche Grammophon (LC: 00173) 00289 483 5022

Drei echte Hammerwerke

Deshalb am Ende dieser Kolumne noch kurz zurück zu amerikanischen Komponisten mit Migrationshintergrund. Leonard Bernstein, Erich Wolfgang Korngold, Miklós Rózsa – die Geigerin Baiba Skride hat die Violinkonzerte dieser drei Komponisten auf zwei CDs eingespielt, und es sind drei wirkliche Hammerwerke. Und was soll man sagen? Es ist einfach hinreißend, wie sie spielt, mit welcher Kraft und welcher Virtuosität, mit welcher Souveränität sie diese musikalischen Welten durchmisst. Unterstützt am Pult von Santtu-Matias Rouvali, einem jener jungen Dirigenten, auf die noch zu zählen sein wird. Eine tolle CD!

American Concertos: Bernstein, Korngold Rózsa

Baiba Skride, Violine

Göteborger Sinfoniker

Philharmonisches Orchester Tampere

Leitung: Santtu-Matias Rouvali

Orfeo Classics (LC: 08175) C 932 182 A