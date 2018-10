Nackte Füße, kalte Güsse, Wassertreten: Kneippen kann man in jedem Alter. Immer mehr Senioreneinrichtungen, vor allem aber auch Kindertagestätten arbeiten nach dem Kneipp-Konzept. Dort lernen schon die Allerkleinsten, wie man sich mit Kneipp gesund hält. Mehr

Die Muskelkraft wird gestärkt, zugleich ist der Sport ein Schritt aus der sozialen Isolation: Wer Sport mit an Demenz erkrankten Menschen macht, wählt idealerweise Bewegungsabläufe, die diesen aus ihrem gesunden Leben vertraut sind.

In Deutschland sind mehr als 7000 Segelflugzeuge zugelassen. Vor den Deutschen Meisterschaften finden bundesweit Ausscheidungswettflüge statt, etwa beim Offenen Märkischen Vergleichsfliegen in Brandenburg. Wichtig ist hier, was man nicht sehen kann: die Luft.