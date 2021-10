Kulturnachrichten

Mittwoch, 13. Oktober 2021

Catherine Nichols leitet Manifesta 14 Die in Berlin lebende australische Kuratorin Catherine Nichols wird künstlerische Leiterin der Manifesta 14 in Pristina. Die alle zwei Jahre an einem anderen Ort organisierte Kunstschau gastiert vom 22. Juli bis 30. Oktober kommenden Jahres in der Hauptstadt der Republik Kosovo. Nichols ist zurzeit künstlerische Leiterin des Jubiläumsprogramms zum 100. Geburtstag von Joseph Beuys in Nordrhein-Westfalen. Die Manifesta 16 soll im Ruhrgebiet stattfinden. 2002 war Frankfurt/Main 2002 Station der nomadischen Präsentation zeitgenössischer Kunst.

Fotografin Evelyn Richter mit 91 Jahren gestorben Die Fotografin Evelyn Richter ist tot. Wie das Museum der bildenden Künste (MdbK) in Leipzig am Dienstag mitteilte, starb sie am 10. Oktober im Alter von 91 Jahren. Richter galt als Chronistin der Lebens- und Arbeitswelten in der DDR. Sie porträtierte Menschen in Alltagssituationen, fotografierte aber auch Stadtlandschaften, die die Tristesse und den Verfall im Arbeiter-und-Bauern-Staat dokumentierten. Richter wurde 1930 im ostsächsischen Bautzen geboren. Nach einer Fotografinnen-Lehre in Dresden begann sie ein Studium in Leipzig, wurde aber laut MdbK nach zwei Jahren exmatrikuliert. Richter arbeitete stets freiberuflich. 2020 wurde sie für ihr Lebenswerk mit dem Bernd-und-Hilla-Becher-Preis der Stadt Düsseldorf ausgezeichnet.

Frankreichs letzter bekannter Résistance-Kämpfer ist tot Frankreichs letzter bekannter Widerstandskämpfer gegen die Nazis ist tot. Hubert Germain starb im Alter von 101 Jahren, wie die französische Regierung mitteilte. Germain war der letzte der insgesamt 1038 in Frankreich als Résistance-Helden gefeierten "Compagnons de la Libération" ("Weggefährten der Befreiung"), der höchste Titel für den Einsatz zur Befreiung Frankreichs von der nationalsozialistischen Besetzung. Der ehemalige Minister Germain soll am 11. November auf dem Mont Valérien beigesetzt werden. Nach Angaben des Elysée-Palastes wird auch Präsident Emmanuel Macron an den Trauerfeierlichkeiten teilnehmen.

Filmemacher Helmut Herbst gestorben Der Filmemacher Helmut Herbst ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Der Regisseur und Produzent starb bereits am 9. Oktober, wie sein Sohn heute mitteilte. Herbst gehörte zu den prägenden Persönlichkeiten des "Anderen Kinos" der 1960er und 1970er Jahre und zu den Gründungsmitgliedern der "Hamburger Filmmacher Cooperative", einer Verleih-Kooperative für unabhängige Filme. 1982 veröffentlichte Herbst "Eine deutsche Revolution" nach Kasimir Edschmids Roman über Georg Büchner. Von 1985 bis zum Jahr 2000 war er Professor an der Hochschule für Gestaltung Offenbach.

Nicole Heesters erhält "Faust" für Lebenswerk Der deutsche Theaterpreis "Der Faust" geht für ihr Lebenswerk an die Schauspielerin Nicole Heesters. Die 84-Jährige sei eine Ausnahmekünstlerin, die ihr künstlerisches Schaffen seit Jahrzehnten auf höchstem Niveau in den Dienst des Publikums stelle, teilte der Deutsche Bühnenverein mit. Heesters hatte Engagements an fast allen bedeutenden deutschsprachigen Bühnen und spielte in vielen Fernsehfilmen. Dazu gehört die Rolle der ersten "Tatort"-Kommissarin. "Der Faust" wird am 20. November im Staatstheater Hannover überreicht.