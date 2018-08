Kulturnachrichten

Mittwoch, 29. August 2018

Cate Blanchett rufft zu Engagement für Rohingya auf Australische Schauspielerin sprach vor dem UN-Sicherheitsrat Hollywood-Star Cate Blanchett hat vor dem UN-Sicherheitsrat zu mehr Engagement für die Rohingya-Flüchtlinge in Bangladesch aufgerufen. "Die Rohingya können nicht in dieselben Umstände zurückkehren, vor denen sie geflohen sind, sie können sich nicht auf unvollständige Lösungen einlassen", sagte Blanchett. Aus Furcht vor Verfolgung sind etwa 700 000 Mitglieder der muslimischen Minderheit der Rohingya aus dem buddhistischen Myanmar ins muslimische Nachbarland Bangladesch geflohen. Am Montag hatten die Vereinten Nationen einen Bericht von Experten veröffentlicht, wonach die Gräueltaten gegen Rohingya alle Anzeichen eines Völkermords tragen. Die Oscargewinnerin berichtete auch von einer Reise, die sie vor kurzem in die Flüchtlingslager der Rohingya in Bangladesch unternommen hatte. "Nichts hätte mich auf das Ausmaß und die Tiefe des Leids, das ich gesehen habe, vorbereiten können." Die Rohingya hätten "echte, tiefsitzende Angst" vor der Rückkehr nach Myanmar.

Robert-Gernhardt-Preis in Frankfurt am Main verliehen Preisträger sind Julia Wolf und Florian Wacker Die Schriftsteller Julia Wolf und Florian Wacker sind in Frankfurt am Main mit dem Robert-Gernhardt-Preis ausgezeichnet worden. Julia Wolf bekam die Auszeichnung für ihr Romanprojekt "Alte Mädchen". Dabei handelt es sich um den dritten Teil einer Romantrilogie, die die Autorin als eine poetische Erforschung eines kleinbürgerlichen, westdeutschen Milieus versteht. Florian Wacker wurde für sein Romanprojekt "Dikson" geehrt. Das Werk erzähle vom mysteriösen Verschwinden zweier Teilnehmer einer norwegischen Arktisexpedition zu Beginn der 1920er Jahre. Das Projekt verbinde souverän Elemente des Abenteuer- und des Kriminalromans mit der Geschichte einer Freundschaft an der Grenze des Todes, würdigte die Jury.

Kunst-Biennale provoziert mit Erdogan-Statue "Ausländer rein, Deutsche raus"-Aufschrift sorgt für Irritationen Eine Kunstaktion der Wiesbaden-Biennale sorgt für Aufregung: Seit Montagabend steht eine rund vier Meter hohe, goldfarbene Statue des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan auf dem Platz der Deutschen Einheit in Wiesbaden. Der Magistrat der Stadt habe sich am Dienstag mit der Kunstaktion befasst, da sie "für zahlreiche Irritationen gesorgt" habe, teilte die Stadt mit. Die Statue hat den rechten Arm erhoben und den Zeigefinger ausgestreckt. Neben der Statue steht ein roter Container, auf der einen Seite mit der Aufschrift "Deutsche raus", auf der anderen Seite "Ausländer rein". Die Polizei beobachte die Situation vor Ort. Sollte eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung von dem Kunstwerk ausgehen, würden die Behörden einschreiten.

Goethe-Medaillen in Weimar verliehen Undotierte Auszeichnung will internationalen Kulturausstausch fördern Bürgerkrieg, Kalter Krieg, Vertreibung - für ihren Umgang mit diesen Themen haben vier internationale Künstler heute in Weimar die Goethe-Medaille 2018 erhalten. Es sind die kolumbianischen Theatermacher Heidi und Rolf Abderhalden vom Kollektiv Mapa Teatro, die schweizerisch-brasilianische Fotografin und Menschenrechtlerin Claudia Andujar sowie der ungarische Komponist und Dirigent Péter Eötvös. Die undotierte Auszeichnung geht an Menschen, die sich um den internationalen Kulturaustausch verdient gemacht haben.