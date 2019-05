Carolin Emcke zur MeToo-Bewegung "Die Diskussion ist noch lange nicht zu Ende"

Carolin Emcke im Gespräch mit Ute Welty

Die Publizistin Carolin Emcke hat aus einem Vorlese-Vortrag ein neues Buch entwickelt, das sich mit der MeToo-Debatte auseinandersetzt. (Andreas Labes)

Die Debatte über Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt müsse sich sozial unsichtbareren Menschen zuwenden und weniger den prominenten Arbeitsmilieus, fordert die Publizistin Carolin Emcke. In ihrem Buch "Ja heißt ja und …" verarbeitet sie auch eigene Erfahrungen.

In Folge der "MeToo"-Bewegung und der Diskussion über Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt habe sich ein größeres Bewusstsein für diese Fragen entwickelt, sagte die Philosophin und Buchautorin Carolin Emcke im Deutschlandfunk Kultur. "Aber trotzdem müssen wir doch sagen, es ist viel zu wenig gesprochen worden über Machtmissbrauch in jetzt vielleicht nicht so prominenten Milieus wie in der Fernsehwelt oder in den Theatern oder in den Musikhochschulen."

Die Trägerin des Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2017 hatte ihre Gedanken zu diesem Themenkomplex in einer Lecture-Performance, einem Vorlese-Vortrag mit Musik, im Dezember 2018 auf die Bühne gebracht. Nun ist daraus das Buch "Ja heißt ja und …" geworden.

"Da ist noch Luft nach oben"

Von Sozialarbeiterinnen, Anwälten und Polizistinnen wisse man, dass es große Probleme mit Missbrauch und Übergriffigkeit in Pflegeheimen, Altenheimen oder in der Landwirtschaft gebe. "Die Diskussion ist noch lange nicht zu Ende, wenn sie sich auch sozial unsichtbareren, schwächeren Menschen und Arbeitswelten zuwendet – da ist noch Luft nach oben."

Opfer sind nicht nur Frauen

In ihrem Buch versuche sie auch eigene Erinnerungen und Erfahrungen zu beschreiben. Es sei wichtig, diese Diskussion offen zu führen, dass sich alle Generationen angesprochen fühlten. "Es ist nicht nur ein Thema der Jüngeren, sondern es geht auch um die Erfahrungen von älteren Frauen beispielsweise, aber auch von Männern." Es seien nicht nur Frauen Opfer sexualisierter Gewalt, sondern auch Männer.

Carolin Emcke: "Ja heißt ja und …"

S. Fischer Verlang, Frankfurt am Main 2019

96 Seiten, 15 Euro