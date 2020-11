Kulturnachrichten

Freitag, 13. November 2020

Carola Lentz ist neue Präsidentin des Goethe-Instituts Mit einem digitale Festakt hat der bisherige Präsident des Goethe-Instituts, Klaus-Dieter Lehmann, nach zwölf Jahren sein Amt an Carola Lentz abgegeben. In ihrer Antrittsrede sagte die Ethnologin, Ambivalenz sei für sie einer der zentralen Begriffe, in einer Zeit, in der eindeutig abgegrenzte Mitgliedschaften und eindimensionale Identitäten wieder Konjunktur hätten. Sie plädiert für eine Kultur, die sich auf komplexe Identitäten und Zugehörigkeiten einlasse, ohne dabei Machtasymmetrien außer Acht zu lassen: "Wir müssen lernen, genau zuzuhören." Die 66-Jährige war bereits vor einem Jahr vom Präsidium des Goethe-Instituts einstimmig gewählt worden.

Museumsverband fordert Sonderkonditionen Der Museumsbund trommelt weiter für die baldige Öffnung der Häuser. Präsident Köhne kritisierte, dass in den Beschlüssen zu den coronabedingten Schließungen im November Museen nicht erwähnt wurden, sondern pauschal zu den "Freizeiteinrichtungen" gerechnet wurden. Das sei nicht hinnehmbar, so Köhne. Museen seien wie Schulen als Bildungseinrichtung zu behandeln. Der Deutsche Museumsbund begrüße grundsätzlich auch die Idee, Schulklassen in den Museen zu unterrichten.

"Neustart Kultur" für Verlage und Buchläden erweitert Die Bundesregierung erweitert ihre finanzielle Unterstützung für mittelständische Buchhandlungen und Verlage. So wird die Vorjahresumsatzgrenze für die Geschäfte von zwei auf zehn Millionen Euro angehoben. Mit dem Programm "Neustart Kultur" können auch viele Maßnahmen zur Digitalisierung der Vertriebswege ausgebaut werden. Bei Verlagen fallen rückwirkend Leistungen wie Lektorat oder Korrektorat unter die förderungswürdigen Leistungen. Die Fristen für eine Antragstellung wurden bis zum 31. Januar 2021 verlängert.

Frankfurter Buchmesse streicht Stellen "Die Frankfurter Buchmesse wird weiter eine Präsenzmesse bleiben", das sagte Geschäftsführer Boos. Zugleich wolle sich die Messe aber für "alternative Vermarktungs- und Dialog-Formate öffnen", um den Fortbestand in Frankfurt langfristig zu sichern. Für die vom 20. bis 24. Oktober 2021 geplante kommende Buchmesse könnten die Verlage in Kürze ihre Stände buchen. Nach den Einnahmeausfällen in diesem Jahr würden "die bestehenden Strukturen gestrafft", so Boos. Stellen würden abgebaut und Abteilungen zusammengelegt. "Belegschaft und Betriebsrat" seien über den Stand der Dinge unterrichtet.

Entwicklungsforscher Remo Largo ist tot 76 Jahre alt ist er geworden: Der Schweizer Kinderarzt und Buchautor Remo Largo. Sein Buch "Babyjahre" ist seit den 90er Jahren ein wichtiger Ratgeber für viele junge Eltern. Gebürtig in Winterthur, sei Largo ein wahrer Humanist gewesen: fürsorglich, engagiert, demütig und würdevoll, heißt es in einer Traueranzeige. Gemeinsam mit seinem Team hatte Largo unter anderem Tests zum motorischen Entwicklungsalter von Kindern zwischen fünf und 18 Jahren entwickelt.

Prix Goncourt-Verleihung am 30. November Nun hat die Jury doch einen Termin mitgeteilt: Der wichtigste französische Literaturpreis, der Prix Goncourt, soll am 30. November verliehen werden. Das ist nach einer Video-Konferenz mitgeteilt worden. Die Entscheidung sei gefallen, weil Premierminister Castex gestern gesagt hatte, es bestünde die Möglichkeit, dass auch die Buchläden am 1. Dezember wieder öffnen dürften. Der ursprüngliche Termin am 10. November war von der Goncourt-Jury mit der Begründung abgesagt worden, dass Bücher Buchläden bräuchten. Solange sie wegen der Corona-Pandemie geschlossen seien, würde es auch keinen Preisträger 2020 geben.

Elisabeth Murdoch fördert diverse Kunst Die TV-Produzentin Elisabeth Murdoch spendet 4 Millionen Dollar zur Förderung diverser Kunst in Großbritannien. Die Summe kommt aus der Stiftung "Freelands Foundation", die die Tochter des Medienmoguls Rupert Murdoch vor fünf Jahren mit 100 Millionen Dollar aufgelegt hat. Die Fördersumme folgt auf eine ähnlich hohe Spende, mit der Elisabeth Murdoch in der Covid19-Krise Künstlerinnen und Künstler unterstützt.

Schweizer Künstler beklagen sexuelle Belästigung Mehr als 200 Künstlerinnen und Künstler aus der Schweiz haben in einer Umfrage angegeben, in den vergangenen zwei Jahren sexuell belästigt worden zu sein. Der Schweizerische Bühnenkünstlerverband SBKV hatte seine Mitglieder befragt. Am häufigsten habe es sich um verbale Belästigung gehandelt, "dominiert von obszönen Witzen und Sprüchen sowie aufdringlichen Gesprächen und Geschichten mit sexuellem Inhalt", hieß es. Der Umfrage zufolge hatten 79 Prozent der 331 Künstlerinnen und Künstler in dem genannten Zeitraum ein oder mehrere negative Erlebnisse. 69 Prozent von ihnen seien weiblich, 31 Prozent männlich. Als Konsequenz hat der SBKV eine anonyme Meldeplattform im Internet gestartet und eine Agentur mit der Recherche beauftragt, die ein "Licht in diese dunkle Ecke der Szene werfen soll."

Abdel-Samad hält Integrationspolitik für gescheitert Nach seinem Austritt aus der Islamkonferenz hält der Politikwissenschaftler Hamed Abdel-Samad die Integrationspolitik für Muslime für gescheitert. Man verkenne, die Vielfalt der hier lebenden Muslime, sagte er im Deutschlandfunk Kultur. Nicht jeder Moslem sei ein Koran auf zwei Beinen. "Aber wenn die Verbände mit dem Staat verhandeln, tun sie so, als würden sie alle 5 Millionen Muslime in Deutschland vertreten." Das sei nicht richtig. Es gebe viele Muslime, die säkular oder areligiös oder gläubig seien, aber nicht politisch. Deshalb sollte die Integration über das Individuum laufen, so Abdel-Samad. Muslime sollten nicht über den Islam integriert werden, sondern über Arbeit, Kultur, Freiheit, die Begeisterung für die Aufklärung und für die Werte der deutschen Gesellschaft.

Deutscher Kinder- und Jugendtheaterpreis verliehen Der niederländische Autor Theo Fransz ist am Donnerstagabend für sein Stück "Liebe Grüße oder Wohin das Leben fällt" mit dem Deutschen Kindertheaterpreis 2020 ausgezeichnet worden. Dies teilte das deutsche Kinder- und Jugendtheaterzentrum (KJTZ) in Frankfurt am Main mit. Fransz entwickele eine berührende Familiengeschichte über drei Generationen, erklärte die Jury. Dabei gelinge es ihm, Beziehungen von Vätern zu ihren Kindern sinnfällig auf die Bühne zu bringen und dabei durch die kluge Verschränkung verschiedener Zeitebenen eine Realität zu schaffen, wie sie nur auf der Bühne stattfinden könne. Der Deutsche Jugendtheaterpreis ging an die britische Autorin Rabiah Hussain für ihr Stück "Absprung" (Spun). Es handelt von zwei Londoner Freundinnen, die nach einem Terroranschlag mit Rassismus, Vorurteilen und Ängsten konfrontiert werden. Die Autorin zeichne ein Porträt post-migrantischer Alltagsrealität und weise darüber hinaus, so die Jury. Die beiden wichtigsten deutschen Staatspreise für dramatische Literatur für Kinder und Jugendliche sind mit jeweils 10.000 Euro dotiert. Sie werden alle zwei Jahre vom Bundesfamilienministerium vergeben.