Kulturnachrichten

Freitag, 19. Februar 2021

Carnegie Hall sagt komplette Spielzeit ab Die berühmte Carnegie Hall in New York sagt zum ersten Mal in ihrer 130-jährigen Geschichte eine ganze Spielzeit ab. Das Konzerthaus im New Yorker Stadtteil Manhattan teilte mit, dass alle Darbietungen an den drei Spielstätten vom 6. April bis zum Juli nicht stattfinden werden und verwies dabei auf die Corona-Pandemie. Den Betrieb hatte die Carnegie Hall bereits am 13. März eingestellt - zunächst vorläufig. Jetzt hoffe man, im Oktober zur neuen Spielzeit wieder öffnen zu können, hieß es. Die weltberühmte Metropolitan Opera in New York verpasst ebenfalls zum ersten Mal eine volle Spielzeit. Auch die Shows am Broadway pausieren seit März.

Jamaikanischer Musiker U-Roy gestorben Der jamaikanische Reggae-Pionier Ewart "U-Roy" Beckford ist tot. Er starb im Alter von 78 Jahren in dem karibischen Inselstaat, wie die Plattenfirma Trojan Records mitteilte. Die jamaikanische Zeitung "The Gleaner" schrieb, Beckford sei nach einer Operation in einem Krankenhaus in der Hauptstadt Kingston gestorben. Beckford, auch "Daddy U-Roy" genannt, galt als Pionier des Sprechgesangsstils "Toasting", der beim Reggae und in verwandten Musikrichtungen wie dem Dancehall zum Einsatz kommt. Ihm wird daher auch eine Vorreiterrolle bei der Entstehung des Hip-Hop zugeschrieben. Der jamaikanische Popstar Shaggy schrieb auf Instagram: "Heute haben wir einen unserer Helden verloren!"

Weitere Haftstrafe für Rapper Pablo Hasél Der umstrittene katalanische Rapper Pablo Hasél ist zu einer weiteren Haftstrafe verurteilt worden. Wie das zuständige spanische Gericht mitteilte, hatte Hasél in einem Verfahren gegen zwei Polizisten einen Zeugen bedroht. Das Gericht verurteilte ihn deshalb zu einer Gefängnisstrafe von zweieinhalb Jahren. In einem anderen Prozess war Hasél bereits zu einer neunmonatigen Haftstrafe verurteilt worden. Dabei ging es um eine Beleidigung des Königshauses sowie um die Verherrlichung von Gewalt. Seit Haséls Festnahme am Dienstag fordern Demonstranten die Freilassung des 32-jährigen Künstlers. Bei den Demonstrationen kam es auch zu Auseinandersetzungen mit der Polizei.

Dolly Parton will vorerst keine Statue sein Country-Legende Dolly Parton möchte erst einmal nicht mit einer Statue im Kapitol des US-Bundesstaates Tennessee verewigt werden. Sie fühle sich geehrt, dass die dortige Regierung ein Gesetz für ein solches Denkmal in Erwägung ziehe, habe aber darum gebeten, den Plan vorerst nicht weiter zu verfolgen. Das schrieb die 75jährige Sängerin per Twitter. "Angesichts all dessen, was gerade in der Welt passiert, denke ich nicht, dass es angebracht ist, mich auf ein Podest zu stellen." Grundsätzlich schließe sie eine solche Statue in Zukunft aber nicht aus, schrieb Parton weiter. "Ich hoffe, dass irgendwann in einigen Jahren oder vielleicht auch, wenn ich einmal nicht mehr bin, und ihr dann immer noch denkt, dass ich es verdiene, dann bin ich sicher, dass ich stolz in unserem Kapitol stehen werde als dankbarer Bewohner von Tennessee." Dolly Parton wuchs in Tennessee mit ihren elf Geschwistern auf. Nach ihrem Schulabschluss 1964 zog sie nach Nashville, um Musikerin zu werden.

Gericht bestätigt einstweilige Verfügung gegen Historiker Das Landgericht Berlin hat im Streit über Entschädigungsforderungen des Hauses Hohenzollern die einstweilige Verfügung gegen den Potsdamer Historiker Winfried Süß bestätigt. Der Wissenschaftler hatte gesagt, der Kläger, das Familienoberhaupt Georg Friedrich Prinz von Preußen, habe ein Mitspracherecht bei der historischen Darstellung der Familie in öffentlichen Einrichtungen gefordert. Das darf er laut Gerichtsurteil weiterhin nicht äußern. Das Landgericht bstätigte somit die am 12. November 2019 erlassene einstweilige Verfügung gegen den Historiker.

Deutsche Verleger kritisieren Facebook in Australien Die deutschen Verleger haben die von Facebook in Australien verhängte Blockade von Nachrichten scharf kritisiert. Der Verband der Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) teilte mit, nach der Marktmacht spiele die Mega-Plattform jetzt auch ihre politische Macht aus. Dass das soziale Netzwerk nach Belieben einfach Seiten abschalte, um politischen Druck aufzubauen, belege eindrucksvoll, wo das Problem mit den "amerikanischen Netzmonopolisten" liege. "In Australien zeigt Facebook sein wahres Gesicht", kritisierte BDZV-Hauptgeschäftsführer Dietmar Wolff. In der Nacht hatte Facebook ohne Vorankündigung alle Nachrichteninhalte blockiert. Der Grund: Die australische Regierung will ein Gesetz verabschieden, das Facebook und Google dazu bringen soll, Medienhäuser für journalistische Inhalte zu bezahlen.

Folkwang-Preis für Fotografin Barbara Klemm Der Internationale Folkwang-Preis geht in diesem Jahr an Barbara Klemm. Die 81-Jährige zähle zu den bedeutendsten zeitgenössischen Fotografinnen Deutschlands, teilte das Museum Folkwang in Essen mit. Neben Reisedokumentationen und Porträts seien vor allem ihre Aufnahmen politischer Ereignisse bekannt. Eines ihrer berühmtesten Fotos zeigt den sozialistischen "Bruderkuss" zwischen dem Staatsratsvorsitzenden der DDR, Erich Honecker, und dem sowjetischen Staatschef Leonid Breschnew im Jahr 1979. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis des Folkwang-Museumsvereins soll am 4. Oktober verliehen werden.