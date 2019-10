Kulturnachrichten

Samstag, 26. Oktober 2019

Carlo Strenger ist tot Der Psychologe, Philosoph und Publizist Carlo Strenger ist tot. Wie der Suhrkamp-Verlag in Berlin mitteilte, starb der Schweizer mit 61 Jahren in Tel Aviv. Strenger war Professor für Psychologie und Philosophie und Begründer der existentiellen Psychoanalyse. Als Publizist schrieb er über die israelische und europäische Politik, den Nahostkonflikt und kulturelle Themen, vor allem für die israelische Zeitung Haaretz und die Neue Zürcher Zeitung. Sein jüngstes Buch "Diese verdammten liberalen Eliten" wurde im Juni veröffentlicht.

Großübernahme in der TV-Produktionsbranche Die französische Fernsehproduktionsgesellschaft Banijay Group kauft den niederländischen Konkurrenten Endemol Shine. Mit den bisherigen Co-Eigentümern Walt Disney Company und Apollo-Global-Management gebe es dazu eine endgültige Vereinbarung, teilte Banijay in Paris mit. Laut Tageszeitung "Le Figaro" entsteht mit dem neuen Verbund ein "Gigant der TV-Produktion". Ein Kaufpreis wurde in der Erklärung nicht genannt. Regulierungsbehörden müssen dem Deal noch zustimmen. Die Banijay Group wird nach der Übernahme rund 200 Produktionsgesellschaften haben. Der neue Verbund könnte im laufenden Jahr auf einen Umsatz von rund drei Milliarden Euro kommen, eilte das Unternehmen mit.

Auseinandersetzung mit Heimatbegriff gefordert Die Intendantin des Berliner Maxim Gorki Theaters, Shermin Langhoff, fordert eine kritische Auseinandersetzung mit dem Begriff "Heimat". "Insbesondere im politischen Raum hat er meiner Ansicht nach nichts zu suchen", teilte Langhoff der Deutschen Presse-Agentur mit. "Die Tatsache, dass wir nach dem rechtsextremistischen Terror des NSU und dessen Umfeld im 'Thüringer Heimatschutz', Heimat zum ministerialen Ressort machen, nicht aber ein Antidiskriminierungsressort zur Bekämpfung von Rassismus und Antisemitismus schaffen, ist mehr als ambivalent", erklärte Langhoff. Das Theater will sich in den kommenden drei Wochen mit der Frage beschäftigen, wie sich Zugehörigkeiten anders denken lassen. Geplant sind Premieren, Performances und eine Konferenz.

Doku über Papst Benedikt kommt in die Kinos Rund sechs Jahre nach dem Rücktritt von Papst Benedikt XVI. kommt eine Dokumentation über sein Leben ins Kino. Der Regisseur Christoph Röhl begann schon kurz nach dem päpstlichen Rücktritt mit der Arbeit an dem Film "Verteidiger des Glaubens". Röhl hatte mit seinen Filmen über den Missbrauch an der Odenwaldschule Aufmerksamkeit erlangt. In seinem neuen Werk zeichnet er den Weg Ratzingers nach und zeigt, wie aus einem zu Zeiten des Zweiten Vatikanischen Konzils fortschrittlichen Theologen ein zutiefst konservativer Bischof, Kardinal und Papst wurde. Zeitgleich thematisiert Röhl den wohl größten Skandal der Kirchengeschichte und lässt Missbrauchsopfer zu Wort kommen.

Rastatt sagt Konzert von Kollegah ab Die Stadt Rastatt hat ein für den 9. November geplantes Konzert des Rappers Kollegah abgesagt. Angesichts der antisemitischen, gewaltverherrlichenden und frauenverachtenden Texte des Künstlers könne Rastatt besonders an diesem sensiblen Tag nicht Veranstaltungsort eines solchen Konzertes werden. Das sagte der Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch einer Pressemitteilung der Stadt zufolge in einer nichtöffentlichen Gemeinderatsitzung. Zeilen wie "Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen" hatten dem Gangster-Rapper Kollegah massive Antisemitismusvorwürfe eingebracht. Er hatte diese zurückwiesen.

Königin Elizabeth ehrt Margaret Atwood Die Schriftstellerin Margaret Atwood ist von Königin Elizabeth II. in London in den "Orden der Gefährten der Ehre" aufgenommen worden. Atwood, die auch die diesjährige Booker-Preisträgerin ist, wurde für ihre Verdienste für die Literatur geehrt. Der "Order of the Companions of Honour" wurde 1917 von König Georg dem Fünften geschaffen und hat höchstens 65 Mitglieder.

Uffizien-Chef setzt auf neue italienische Kulturpolitik Der Direktor der Uffizien in Florenz, Eike Schmidt, hat in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" die Absage seines Wechsels nach Wien begründet. Er sollte dort die Leitung des Kunsthistorischen Museums übernehmen, hatte aber einen Rückzieher gemacht und stattdessen seinen Vertrag in Florenz verlängert. "Wenn ich die Uffizien im hohen Wellengang einfach alleine gelassen hätte, wäre das nicht verantwortlich gewesen", sagte er zur Begründung. Der italienische Regierungswechsel im September hat den früheren Kulturminister Franceschini wieder ins Amt gebracht. Jetzt sei es möglich, die begonnenen Reformen in der italienischen Museumslandschaft fortzusetzen.