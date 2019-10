Samstag, 26. Oktober 2019

Der Psychologe, Philosoph und Publizist Carlo Strenger ist tot. Wie der Suhrkamp-Verlag in Berlin mitteilte, starb der Schweizer mit 61 Jahren in Tel Aviv. Strenger war Professor für Psychologie und Philosophie und praktizierender Existenzialpsychoanalytiker und Publizist. Als Publizist schrieb Strenger über die israelische und europäische Politik, den Nahostkonflikt und kulturelle Themen, vor allem für die israelische Zeitung Haaretz und die Neue Zürcher Zeitung. Sein jüngstes Buch "Diese verdammten liberalen Eliten" wurde im Juni veröffentlicht.

Die Stadt Rastatt hat ein für den 9. November geplantes Konzert des Rappers Kollegah abgesagt. Angesichts der antisemitischen, gewaltverherrlichenden und frauenverachtenden Texte des Künstlers könne Rastatt besonders an diesem sensiblen Tag nicht Veranstaltungsort eines solchen Konzertes werden. Das sagte der Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch einer Pressemitteilung der Stadt zufolge in einer nichtöffentlichen Gemeinderatsitzung. Zeilen wie "Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen" hatten dem Gangster-Rapper Kollegah massive Antisemitismusvorwürfe eingebracht. Er hatte diese zurückwiesen.

Die Schriftstellerin Margaret Atwood ist von Königin Elizabeth II. in London in den "Orden der Gefährten der Ehre" aufgenommen worden. Atwood, die auch die diesjährige Booker-Preisträgerin ist, wurde für ihre Verdienste für die Literatur geehrt. Der "Order of the Companions of Honour" wurde 1917 von König Georg dem Fünften geschaffen und hat höchstens 65 Mitglieder, die aus Ländern stammen müssen, in denen der britische Monarch Staatsoberhaupt ist.