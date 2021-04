Kulturnachrichten

Dienstag, 20. April 2021

Caritas überträgt Benefizkonzert für Geflüchtete Mehr als 25 deutsche und internationale Künstler wollen am Freitagabend ein Online-Benefizkonzert zugunsten von Menschen auf der Flucht geben. Bei der virtuellen Musikgala werden unter anderem Peter Maffay, Michael Patrick Kelly, die Höhner und Gil Ofarim mit Videos auftreten, wie der Deutsche Caritasverband in Freiburg mitteilte. Ziel der Aktion ist es, Spenden im Wert von mindestens 50.000 Euro für die weltweite Flüchtlingshilfe des Hilfswerks Caritas international zu sammeln. Das Online-Benefizkonzert wird bereits im zweiten Jahr von der Jugendaktion "Wir gegen Rassismus" des Bistums Trier und Caritas international, dem Hilfswerk des Deutschen Caritasverbands, veranstaltet. Dabei setzen sich die Musiker mit einem Mix von Rock und Pop bis Gospel und HipHop gemeinsam für Geflüchtete in Not ein. Das Charity-Konzert soll am Freitag ab 20.00 Uhr auf der Webseite von Caritas international zu sehen sein.

Julian Nida-Rümelin wird Salzburger Festspiele eröffnen Der Philosoph Julian Nida-Rümelin wird am 25. Juli die Festrede zur Eröffnung der Salzburger Festspiele halten. Zum 100-Jahr-Jubiläum des Festivals sei Nida-Rümelin der ideale Festredner, teilte der Intendant der Salzburger Festspiele Markus Hinterhäuser in einer Presseerklärung mit. "Seine Weltsicht wurzelt in den Ideen der Aufklärung und dem europäischen Erbe. Hellsichtig analysiert er den Zustand unserer Gesellschaft". Das Thema der Rede über einen pragmatischen Humanismus passe, so Hinterhäuser: „Zum einen spielte schon bei der Gründung der Salzburger Festspiele die Utopie des Friedens eine Rolle, zum anderen stellt sich inmitten einer der großen Menschheitskrisen die Frage nach einer besseren Welt besonders dringlich. Julian Nida-Rümelin ist stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Ethikrats und Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. 2001 war er Kulturstaatsminister der Deutschen Bundesregierung.

Neue Buchstabiertafel wird im Herbst veröffentlicht Bis zum Herbst soll eine erste Version der geplanten Neufassung der Buchstabiertafel vorgelegt werden. Statt Namen sollen künftig Städte als Referenz für die Schreibweise von Wörtern benutzt werden. Man rechne mit einer Veröffentlichung des Entwurfs im dritten Quartal des Jahres, sagte Julian Pinnig vom Deutschen Institut für Normung (DIN) der Deutschen Presse-Agentur. Anschließend folgt eine Kommentierungsphase mit möglichen Änderungen. Die neue Fassung soll im kommenden Jahr die 1996 geänderte Version ersetzen. Hintergrund ist die Veränderung der Gesellschaft. Die Tafel mit den bisherigen Vornamen spiegelt aus Sicht der DIN-Normer die kulturelle Diversität der Bevölkerung nicht ausreichend wider. Symbolisch soll zudem eine weitere Tafel veröffentlicht werden, die auf die Weimarer Republik zurückgeht und auch jüdische Vornamen enthält. Die Nazis hatten Nathan für N durch Nordpol ersetzt.

Filme konkurrieren um "Goldene Lilie" Das Festival des mittel- und osteuropäischen Films "goEast" startet am Dienstag im Internet. Geschichten über weibliche und männliche Partisanen stehen im Mittelpunkt der Veranstaltung in Wiesbaden. Bis zum kommenden Montag konkurrieren 15 Spiel- und Dokumentarfilme um die Hauptpreise. Vergeben wird unter anderem die mit 10.000 Euro dotierte "Goldene Lilie" für den besten Film. Fast alle der insgesamt 92 Filme aus 38 Ländern sind für das Publikum online abrufbar.

Pressefreiheit in Deutschland nur noch "zufriedenstellend" In der weltweiten "Rangliste der Pressefreiheit" ist Deutschland von der Organisation "Reporter ohne Grenzen" (RSF) erstmals aus der Spitzengruppe von "gut" auf "zufriedenstellend" herabgestuft worden. Hauptgrund für die Bewertung sei, dass Gewalt gegen Medienschaffende in Deutschland im vergangenen Jahr eine noch nie da gewesene Dimension erreicht habe, so RSF. Zahlreiche Übergriffe auf Journalisten hätten sich vor allem während Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen ereignet. Die Polizei schütze "nicht immer angemessen die Rechte von Journalisten", kritisierte RSF-Geschäftsführer Christian Mihr im Radiosender Bayern 2. Dies sei bedenklich, darum sollten Polizistinnen und Polizisten besser über die Rechte von Journalisten im Rahmen von Berichterstattung aufgeklärt werden. Deutschland rangiert bezüglich der Pressefreiheit im Vergleich mit 180 Ländern auf dem 13. Platz.

Vier Millionen jährlich für "Neue Künste" im Ruhrgebiet Virtual Reality, Akrobatik oder Techno-Sounds: Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen will ab 2022 jährlich vier Millionen Euro in das Programm "Neue Künste Ruhr" investieren. Es gehe darum, zukunftsweisende Kunstformen fest im Ruhrgebiet zu verankern, erklärte Kulturministerin Pfeiffer-Poensgen in Düsseldorf. Dazu zählen vier Programmlinien: Neben digitalen Künsten sind dies die sogenannten Urban Arts wie etwa Breakdance oder Poetry Slam, zeitgenössischer Zirkus sowie die Clubszene der elektronischen Musik, die Lichtkunst, Sound-Art und zeitgenössischen Tanz kombiniere.

"Downton Abbey": Zweiter Kinofilm zu Weihnachten Im Dezember soll die Kinofortsetzung des "Downton Abbey"-Films von 2019 auf die Leinwand kommen. Wie die Produzenten auf Twitter bekanntgaben, ist die gesamte Originalbesetzung wieder dabei - neu kommen Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye und Dominic West dazu. Vorlage für den Kinofilm ist die preisgekrönte britische Erfolgsserie um die englische Adelsfamilie Crawley und ihre Dienerschaft zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

Havel-Preis geht an saudiarabische Frauenrechtlerin Der Vaclav-Havel-Preis 2020 des Europarats geht an die saudiarabische Frauenrechtsaktivistin Ludschain al-Hathlul. Sie setzt sich für die Abschaffung des männlichen Vormundschaftssystems, des Fahrverbots für Frauen und einen besseren Schutz für misshandelte Frauen in dem Königreich ein. Al-Hathlul wurde im Mai 2018 festgenommen wegen des Vorwurfs, Kontakt zu ausländischen Medien, Diplomaten und Menschenrechtsgruppen gehabt zu haben. Seit Februar 2020 ist sie nach Angaben des Europarates unter Hausarrest. Der Vaclav-Havel-Preis wurde 2013 geschaffene und ist mit 60.000 Euro dotiert.