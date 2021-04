Kulturnachrichten

Montag, 19. April 2021

Carax-Film "Annette" eröffnet Filmestival in Cannes Das Musical "Annette" von Leos Carax eröffnet das diesjährige Filmfestival in Cannes. Das kündigte der Festival-Verantwortliche Thierry Frémaux im Radiosender France Inter an. Zugleich bekräftigte er die Absicht, dass das Festival im Juli vor Ort stttfinden soll. Über Carax sagte Freymoux, dieser zeichne sich durch seine "visionäre und rätselhafte" Bildsprache aus. Der Regisseur wurde mit "Die Liebenden von Pont-Neuf" 1991 international bekannt. Bis Ende Mai soll feststehen, welche weiteren Filme um die Goldene Palme konkurrieren. Oscar-Preisträger Spike Lee wird nach der coronabedingten Absage des traditionellen Festivals 2020 dieses Jahr die Jury leiten. Die Filmfestspiele sollen vom 6. bis zum 17. Juli stattfinden.

Berliner Poesiefestival weicht ins Internet aus Das Berliner Poesiefestival findet wegen der Pandemie erneut online statt. Rund 150 Mitwirkende aus etwa 40 Ländern sollen vom 11. bis 17. Juni zu digitalen Lesungen, Gesprächen, Konzerten und Workshops zusammenkommen, wie die Veranstalter ankündigten. Geplant sind unter anderem Beiträge der Autorinnen Yoko Tawada ("Das nackte Auge"), Marion Poschmann ("Die Kieferninseln") und Ursula Krechel ("Landgericht"). Das Motto lautet "Da liegt Europa" - so können beispielsweise Interessierte an einem gemeinsamen Gedicht über die "Zukünfte des Kontinents" schreiben.

Hamburger Kultursenator kritisiert Corona-Notbremse Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) hat die geplanten Beschlüsse zur bundesweit einheitlichen Corona-Notbremse als zu rigide kritisiert. Sinnvoll wäre es im Kulturbereich, bei Veranstaltungen "zwischen Drinnen und Draußen" zu differenzieren, schreibt Brosda in einem Gastbeitrag auf "Zeit Online". Die Perspektive auf einen kulturellen Sommer unter freiem Himmel könnte die kreativen Energien freisetzen, die sich seit Monaten in einem Dämmerzustand befinden. Sinnvoll wären zudem präzise Modellversuche, unter welchen Bedingungen kulturelle Öffnungen möglich sind, wenn die Inzidenzen sinken.

Corona-Hilfen für Laien-Ensembles auf dem Land Zur Unterstützung von Laien-Orchestern auf dem Land stellt die Bundesregierung zehn Millionen Euro zur Verfügung. Die Förderung der Amateurmusik solle den Ensembles nach Monaten des pandemiebedingten Stillstands als Motivationshilfe für einen kraftvollen Neustart dienen, teilte der Bundesmusikverband Chor und Orchester in Berlin mit. Das neue Förderprogramm "Impuls" richtet sich den Angaben zufolge an Amateurmusikensembles aus Kommunen mit höchstens 20.000 Einwohnern. Die Fördersummen betragen zwischen 2.500 und 15.000 Euro. Die Förderung ist den Angaben zufolge Teil des Rettungsprogramms "Neustart Kultur" der Bundesregierung. Der Bundesmusikverband Chor und Orchester ist der Dachverband von 21 weltlichen und kirchlichen Chor- und Orchesterverbänden mit insgesamt 100.000 Ensembles.

Nasa-Hubschrauber absolviert Flug auf dem Mars Mit dem Mars-Hubschrauber "Ingenuity" hat erstmals ein Luftfahrzeug einen Flug auf einem anderen Planeten absolviert. Der Flug war eine besondere Herausforderung, weil die Mars-Atmosphäre nur ein Prozent der Dichte der Erdatmosphäre hat. Deshalb musste "Ingenuity" so leicht wie möglich sein und ähnelt mit seinen 1,8 Kilogramm Gewicht eher einer Drohne. Das Flugobjekt soll bis zu fünf Flüge über der Mars-Oberfläche mit einer maximalen Reichweite von 300 Metern absolvieren. In der Zukunft könnten solche Fluggeräte "eine ganz neue Ära der Mars-Erforschung eröffnen", sagt der Chef-Ingenieur des Projekts, Bob Balaram. Sie könnten etwa Gebiete erreichen, in die Rover nicht gelangen können.

Kabarettist bedauert Absage schwarzer Satire-Figur In der Diskussion um einen Satire-Beitrag des Bayerischen Rundfunks (BR) mit einem fiktiven schwarz-geschminkten Kanzlerkandidaten hat Kabarettist Helmut Schleich den Sender kritisiert. Schleich sagte in einem Interview des "Münchner Merkurs" und der "tz", er bedauere, dass "der Diskriminierungsvorwurf stärker gewichtet wurde als die Freiheit der Kunst". In seiner Sendung "SchleichFernsehen" war der Kabarettist Anfang April in die Rolle eines in Afrika lebenden Sohnes des früheren bayerischen Ministerpräsidenten Strauß (CSU) geschlüpft - und hatte für seinen "Maxwell Strauß" das Mittel des Blackfacings genutzt. Nach Rassismusvorwürfen hatte der BR die Kunstfigur gestrichen. Die Problematik des Blackfacing sei ihm bewusst, sagt Schleich. Es handle sich aber "um einen Debattenimport", in Deutschland spiele das Thema historisch betrachtet keine besondere Rolle.

Britischer Choreograf Liam Scarlett ist tot Mit nur 35 Jahren ist der britische Choreograf Liam Scarlett am Samstag in seinem Haus im britischen Ipswich gestorben. Das teilte seine Familie mit, ohne weitere Details bekannt zu geben. Scarlett galt als Wunderknabe des britischen Balletts. Sein internationaler Durchbruch gelang ihm mit "Visvera" für das Miami City Ballet, seither wurden seine Inszenierungen auf der ganzen Welt gezeigt. Im August 2019 suspendierte das Royal Ballet London seinen Haus-Choreografen, weil ihn Balletschüler der sexuellen Belästigung bezichtigt hatten. Eine Untersuchung zog keine juristische Verfolgung nach sich. Dennoch verlor Scarlett zahlreiche Aufträge. Am Tag seines Todes wurde bekannt, dass auch das Ballett in Kopenhagen die Zusammenarbeit beendet hatte.

Luke Bryan ist Country-Entertainer des Jahres Sänger Luke Bryan ist bei den Country Music Awards als Entertainer des Jahres geehrt worden. Der 44-Jährige aus Georgia wollte bei der Preisverleihung eigentlich einen Song vorstellen, musste aber wegen eines positiven Corona-Tests absagen. Damit dominierten die Frauen den Abend: Carrie Underwood, Miranda Lambert und Mickey Guyton, die als erste schwarze Frau die ACM Awards moderierte. Maren Morris gewann zwei Preise, darunter Song des Jahres für "The Bones" und als Künstlerin des Jahres. Lambert trat drei Mal auf und verteidigte auch ohne weitere Auszeichnung ihren Rekord als Gewinnerin mit den meisten Preisen in der ACM-Geschichte. Das Album des Jahres kam von Chris Stapleton ("Starting Over").

Religionsgemeinschaften gedenken der Corona-Opfer 16 Religionsgemeinschaften haben in Nürnberg eine gemeinsame Aktion zum Gedenken an die Opfer der Corona-Pandemie gestartet. An mehr als 40 Kirchen, Moscheen, Gebets- und Gemeindehäusern wurden einheitliche Banner mit der Aufschrift "Corona hat uns alle getroffen" angebracht. Das Projekt solle "Orte der Trauer, aber auch Räume für das Loslassen" eröffnen, hieß es.

Voraussichtlich im Sommer werde es eine zentrale Feier der Stadt "unter Einbeziehung verschiedener spiritueller Traditionen" geben. Die Aktion nimmt nach Auskunft der Träger nicht nur Verstorbene und deren Hinterbliebene in den Blick, sondern auch andere Corona-Opfer wie Vereinsamte, Überforderte und Arbeitslose. Dazu kämen jene, die sich der Pandemie entgegenstemmten, Ärzte und Pflegende.

Konzert mit 5000 Zuschauern als Pilotprojekt Ohne Masken und Abstand dürfen bis zu 5000 Zuschauer ein Konzert in Liverpool besuchen. Die Veranstaltung mit der Rockband Blossoms am 2. Mai ist Teil eines Pilotprojekts der britischen Regierung. Voraussetzung für den Eintritt ist ein aktueller, negativer Corona-Test. Auch nach dem Event sollen die Zuschauer einen Test machen. "Wir sind einem Sommer voller Live-Events einen Schritt näher gekommen, jetzt läuft unser wissenschaftlich geführtes Programm", sagte Kulturminister Oliver Dowden. Gesundheitsminister Matt Hancock sagte, die Ergebnisse des Pilotprojekts spielten eine wichtige Rolle für zukünftige Sicherheitskonzepte. Bereits am Sonntag sollen beim Halbfinale des FA-Pokals zwischen den Fußball-Erstligisten Leicester City und FC Southampton 4000 Zuschauer im Londoner Wembley-Stadion zuschauen. Dabei handelt es sich um Anwohner und medizinisches Personal. Eine Woche später, beim Ligapokal-Finale zwischen Tottenham Hotspur und Manchester City, sind dann erstmals Anhänger der beteiligten Teams erlaubt.