Cantamus Halle Singen mit Nietzsche

Cantamus Halle im Probenraum der Staatskapelle Halle. Im März fand dort die Aufnahme für eine CD-Produktion statt. (Else Kobe)

Ein Jubiläumskonzert musste leider ausbleiben: Seit 30 Jahren bereichert der Kammerchor Cantamus Halle das Kulturleben der Händelstadt. Chorgründerin Dorothea Köhler prägt ihn bis heute in seinem klaren und feinen Klang.

Der Philosoph Friedrich Nietzsche soll gesagt haben, ein Leben ohne Musik sei ein Irrtum. Besonders gern singt der Kammerchor Cantamus Halle daher den "Walzer mit Nietzsche" und trägt zum Erleben von Musik in Halle bei. Das große Engagement in der halleschen Kulturszene zeichnet den Chor aus. Ein besonderes Projekt war die "Kunst-Stunde", bei der Künstler unterschiedlicher Disziplinen ihre Sicht auf ein Thema zeigten – darstellende Künstler, bildende Künstler, sowie Instrumental- und Chormusik.

Ein Grund zu feiern

Die Sängerinnen und Sänger von Cantamus Halle hätten in diesem Jahr allen Grund gehabt zu feiern, denn ihren Kammerchor gibt es jetzt seit 30 Jahren. Ein Jubiläumskonzert musste aber ausbleiben und so trafen sich die Sängerinnen und Sänger Anfang Oktober in einem Garten und feierten ihren Chor. Es habe gut getan, alle mal wiederzusehen, erzählt Sängerin Anja Weißenborn.

Cantamus Halle führt zwar auch chorsinfonische Werke auf, legt aber den Schwerpunkt auf ein A-capella-Repertoire. Dies umfasst sowohl Madrigale und geistliche Musik als auch romantisches Liedgut und Volkslieder.