Bundeszentrale für politische Bildung bekommt neue Stellen

Sonntag, 13. Dezember 2020

Die Country-Legende Charley Pride ist tot. Wie seine Familie und sein Produzent mitteilten, starb er im Alter von 86 Jahren in Dallas. Zwischen den 60er- und 80er-Jahren hatte er eine Vielzahl von Hits gelandet. Zahlreiche Musikerinnen und Musiker zeigten sich bestürzt. "Charley, wir werden dich immer lieben", bekundete etwa Dolly Parton ihre Trauer. Pride wurde am 18. März 1934 in Sledge im Bundesstaat Mississippi geboren. In einer kinderreichen Familie half er schon früh auf den Baumwollfeldern aus, die sein Vater gepachtet hatte. Als erster Afroamerikaner wurde Pride in die" Country Music Hall of Fame" aufgenommen. Bis spät in die 80er-Jahre brachte er Dutzende von Alben heraus. Zu seinen bekanntesten Hits gehören "Kiss An Angel Good Morning" oder "Please Help Me I'm Falling".