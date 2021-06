Bundeswettbewerb Gesang Berlin Musical/Chanson Der Ex, der Newcomer präsentiert

Moderation: Bodo Wartke

Bodo Wartke nahm zwei Mal am Bundeswettbewerb Gesang in Berlin teil und war 2001 Erstplatzierter. (imago stock&people)

Bodo Wartke nahm zwei Mal am Bundeswettbewerb Gesang in Berlin teil. Sein Gewinn ermöglichte ihm eine steile Karriere. Die wünscht er den Gewinnern ebenso und präsentiert im Preisträgerkonzert die Newcomer der Musical- und Chansonszene.

Die Bühne ist ihr Leben, als Musicaldarstellerin oder Chansonnier wollen sie das Publikum verzaubern, anregen oder unterhalten. Mit einem Preis beim Bundeswettbewerb Gesang könnten für viele Jungkünstler Träume wahr werden.

Bodo Wartke ist dafür der Beweis, denn der Liedermacher und Kabarettist hat den Preis einst selbst gewonnen und startete danach durch. Und so präsentiert er die Gewinner mit besonderem Enthusiasmus.

Beifall für die zukünftigen Kollegen spenden sich die Preisträger des Bundeswettbewerbes Gesang 2021 in der Deutschen Oper. (BWG / Thomas Koy)

In diesem Jahr waren es nicht die legendäre große Showtreppe und die abendfüllende Gala im Friedrichstadtpalast, die die Teilnehmerinnen des Bundeswettbewerbs Gesang Berlin am Ende vieler Runden meistern mussten.

Das Preisträgerkonzert der Musicaldarsteller und Chansonsängerinnen fand im 50. Jahr des Bestehens in kleiner Runde im Foyer der Deutschen Oper Berlin statt.

Große Beteiligung

Die Spannung war dennoch groß, ebenso die Freude darüber, dass der Wettbewerb nicht, wie so viele andere, verschoben wurde. Der Bundeswettbewerb Gesang fand sogar schon ein halbes Jahr früher statt, auch in der Hoffnung, dass die Preise den zukünftigen KünstlerInnen die Türen zu den Theaterbühnen in der kommenden Saison möglichst weit öffnen mögen. Der Andrang war mit über 180 Angemeldeten, von denen 80 ins Finale kamen, riesengroß.

Singende und tanzende Schauspieler gesucht

Der Bundeswettbewerb Gesang fördert und präsentiert seit 1966 den singenden Nachwuchs hierzulande. Eine Jury aus Künstlern, Dozenten und Intendanten sucht hier jedes Jahr Sängerinnen von morgen, alternativ in den Fächern Musical/Chanson sowie Oper/Operette/Konzert.

Wer hier einen der begehrten Preise erhält, darf auf eine großzügige Förderung mit Preisgeldern und Stipendien, aber auch auf erste Engagements hoffen.

Auch im Foyer der Deutschen Oper gab es eine finale Nummer mit allen Preisträgern des Bundeswettbewerbes Gesang Berlin 2021. (BWG / Thomas Koy)

Seit dem vergangenen Jahr findet der Bundeswettbewerb Gesang nicht mehr getrennt als Haupt- und Junior-Wettbewerb statt. Die 17 bis 30 Jahre alten Kandidatinnen werden gemeinsam von einer Fachjury gehört und bewertet.

Der Kabarettist und Liedersänger Bodo Wartke präsentierte im Foyer der Deutschen Oper schließlich die 17 Preisträgerinnen und Stipendiaten.

Aufzeichnung vom 7. Juni 2021 im Foyer der Deutschen Oper Berlin



Annemarie Purkert

Here I Am

aus: "Dirty Rotten Scoundrels" von David Yazbek

Klavier: Martin Wessels-Behrens



Clara Wolfram

"Der Souffleur" von Alain Goraguer und Claude Lemesle (deutsch: André Heller)

Klavier: Nikolai Orloff



Frederik Stuhllemmer

The Only Home I Know

aus: Shenandoah von Gary Geld und Peter Udell

Klavier: Martin Wessels-Behrens



Torben Appel

Jongleure

aus: "Schule der Leidenschaft" von Sebastian Krämer

Klavier: Nikolai Orloff



Katalin Rohse

Wann trägt der Wind mich fort

aus: "Bonifatius" von Dennis Martin

Klavier: Tobias Bartholmeß



Samuel Türksoy

Hallo, kleine Frau

aus: "Into the Woods" von Stephen Sondheim (deutsch: Michael Kunze)

Klavier: Lior Kretzer



Tara Friese

Der Gang in die Bücherei

aus: "She Loves Me" von Jerry Bock und Sheldon Harnick (deutsch: Frank Thannhäuser, Nico Rabenald)

Klavier: Tobias Bartholmeß



Nicolas Sidiropulos

"Willy" von Konstantin Wecker, bearbeitet von Nicolas Sidiropulos

Klavier: Burkhard Niggemeier



Charlotte Pelgen

"Kann denn Liebe Sünde sein" von Lothar Brühne und Bruno Balz



Fabio Kopf

Jet Song

aus "West Side Story" von Leonard Bernstein, Arthur Laurents und Stephen Sondheim

(deutsch: Frank Thannhäuser, Nico Rabenald)

Klavier: Tobias Bartholmeß



Bianca Basler

Off With Their Heads

aus: "Wonderland: A New Alice" von Frank Wildhorn und Jack Murphy

Klavier: Lior Kretzer



Markus Störk

"Für wen ich singe" von Hanns Dieter Hüsch

Klavier: Lior Kretzer



Clarissa Gundlach

Ich wollte nur tanzen

Aus: "Letterland" von Thomas Zaufke und Peter Lund

Klavier: Dominik Franke



Florian Heinke

It’s Hard to Speak My Heart

Aus: "Parade" von Jason Robert Brown und Alfred Uhry (deutsch: Florian Heinke)

Klavier: Tobias Bartholmeß



Soufjan Ibrahim

So 'nen Kumpel hattest du noch nie

Aus: "Aladdin" von Alan Menken und Howard Ashman (deutsch: Kevin Schroeder, Heiko Wohlgemuth)

Klavier: Tobias Bartholmeß



Dominik Räk

And the Rain Keeps Falling Down

aus: "Elegies For Angels, Punks and Raging Queens" von Janet Hood und Bill Russell

Klavier: Martin Wessels-Behrens



Rebecca Katharina Lorenz

"Adieu" von Andreas N. Tarkmann und Friedhelm Kändler

Klavier: Lior Kretzer