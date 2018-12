Bundeswettbewerb Gesang Berlin Mit Verve zum Ersten Preis

Moderation: Annette Dasch

Die schwedische Sopranistin Ylva Sofia Stenberg hat die Jury überzeugt und den ersten Preis gewonnen. (Ylva Sofia Stenberg / Jo Titze)

Der Bundeswettbewerb Gesang Berlin fördert seit 1966 den Sängernachwuchs für deutsche Bühnen. Im großen Finale am 3. Dezember präsentierte Annette Dasch die jungen Sänger in der Komischen Oper.

Deutschlandfunk Kultur war mit dabei, beim großen Finale des Bundeswettbewerbs Gesang Berlin. Seit 1966 existiert der Wettbewerb und seit 1979 ist er für die jährlich alternierenden Kategorien Oper, Operette und Konzert sowie Musical und Chanson ausgeschrieben. Keine Geringere als Annette Dasch führt durch den finalen Abend in der Komischen Oper, bei dem die Finalisten mit dem Orchester der Komischen Oper und der Leitung von Axel Kober begleitet werden.

Im Publikum liegt die Zukunft

Vor zwei Jahren gewann die Sopranistin Jana Baumeister den ersten Preis. Heute ist sie als "Pamina" in der Mozart-Oper "Die Zauberflöte" im Staatstheater Darmstadt in einer neue Inszenierung zu sehen. Es funktioniert also: Dieser Musikwettbewerb ist vor allem ein Karriere-Sprungbrett, denn im Publikum sitzen nicht nur die Freunde, die Daumen drücken und Beifall spendieren, sondern auch Konzertagenten, Operndirektoren und Veranstalter.

Begleitet auch den Sängernachwuchs beim Finale des Bundeswettbewerbes Gesang Berlin (Komische Oper Berlin / Jan Windszus)

Die Gewinner 2018

Der Bundeswettbewerb Gesang Berlin fand in diesem Jahr zum 47. Mal statt und wurde in den Fächern Oper, Operette und Konzert ausgetragen. Im Finale in der Komischen Oper Berlin präsentierte Annette Dasch die jungen Finalisten, bevor die Jury dann folgendes Urteil fällte:

1. Preis: Ylva Sofia Stenberg

2. Preis: Slávka Zámecniková

3. Preis: Konstantin Kimmel

Mit Mozart hat Konstantin Krimmel die Jury überzeugt (Konstantin Krimmel / Florian Lill)

Eine Aufzeichnung des Konzertes am 3. Dezember 2018 in der Komischen Oper Berlin

Johann Strauß (jun.)

Die Fledermaus

Couplet des Orlovsky "Ich lade gern mir Gäste ein"

Paula Meisinger, Mezzosopran

Otto Nicolai

Die Lustigen Weiber von Windsor

Arie der Frau Fluth "Nun eilt herbei"

Slávka Zámecníková, Sopran



Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni

Register-Arie des Leporello "Madamina, il catalogo è questo"

Konstantin Krimmel, Bariton

Wolfgang Amadeus Mozart

Cosí fan tutte

Arie der Dorabella "Ah, scostati. Smanie implacabili"

Inga Schäfer, Mezzosopran

Georg Friedrich Händel

Giulio Cesare in Egitto

Arie der Cleopatra "Piangerò la sorte mia"

Theresa Pilsl, Sopran

Carl Maria von Weber

Der Freischütz

Arie des Caspar "Schweig, damit dich niemand warnt"

Meinhard Möbius, Bassbariton

Jules Massenet

Cendrillon

Arie der Cendrillon "Enfin je suis ici"

Corinna Scheuerle, Mezzosopran

Gustave Charpentier

Louise

Arie der Louise "Depuis le jour"

Panagiota Sofroniadou, Sopran

Giuseppe Verdi

Rigoletto

Arie der Gilda "Caro nome"

Marie-Dominique Ryckmanns, Sopran

Richard Strauss

Ariaden auf Naxos

Arie des Komponisten "Sein wir wieder gut"

Vero Miller, Mezzosopran

Leonard Bernstein

Candide

Arie der Cunégonde "Glitter and be gay"

Ylva Sofia Stenberg, Sopran

Orchester der Komischen Oper

Leitung: Axel Kober

Stefano Gervasoni

Drei Grabschriften nach Gedichten von Nelly Sachs

"Die Malerin"

Jake Heggie

Natural Selection nach Gedichten von Gini Savage

"Animal Passion"

Inga Schäfer, Mezzosopran

Holger Groschopp, Klavier

Georg Friedrich Händel

Messiah "Comfort Ye", "Every Valley"

Julian Habermann, Tenor

Orchester der Komischen Oper

Leitung: Axel Kober