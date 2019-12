Bundeswettbewerb Gesang Berlin für Musical und Chanson 2019 Die große Gala der Preisträger

Moderation: Bodo Wartke

Die Preisträger des Bundeswettbewerbes Gesang Berlin 2019 im Friedrichstadtpalast. (BWG / Matthias Heyde)

Der Bundeswettbewerb Gesang Berlin sucht jedes Jahr Nachwuchs für die Showbühne. Im 40. Jahr seines Bestehens sind es die Chansoniers und Musicaldarsteller, die sich um die begehrten Preise bewerben. Die große Gala wird von Bodo Wartke präsentiert.

Wenn tausende Augen neugieriger Fans, interessierter Agenten und Intendanten die Preisträger ganz genau beobachten, wenn sie im Scheinwerferlicht die große Showtreppe im Berliner Friedrichstadtpalast hinabschreiten, wie sie sich singend, steppend, tanzend oder schauspielernd präsentieren, dann sind die Würfel gefallen: die Jury des Bundeswettbewerbes Gesang hat sich entschieden.

Diese Gala ist auch ein Casting, denn wer hier einen der begehrten Preise erhalten hat, darf durchaus hoffen, dass man sich nicht nur seinen Namen merkt, sondern dass ziemlich bald Engagements und Verpflichtungen folgen, für die man ansonsten viele Türklinken hätte putzen müssen.

Wortakrobat präsentiert die Preisträger

1999 saß ein junger Mann im Friedrichstadtpalast in der Gala am Klavier, der nur wenige Sekunden brauchte bis das Publikum ihm zu Füßen lag. Dem Chansonsänger jedoch reichte der zweite Platz 1999 nicht. Als Student kam er zwei Jahre später mit seinen Geschichten über die Tücken des Alltags und anderen menschlichen Malheurs noch einmal wieder und erhielt dafür einen ersten Preis in der Kategorie "Chanson".

Bodo Wartke hat einst am Wettbewerg teilgenommen - nun moderierte er die Abschlussgala. (BWG / Matthias Heyde )

Viele Chansonprogramme und Auszeichnungen später hat der Kabarettist und Liedermacher Bodo Wartke 2019 nun die große Gala moderiert.

Seit 40 Jahren erfolgreich

Jedes Jahr sucht der Bundeswettbewerb Gesang Berlin alternierend junge Sänger und Sänngerinnen für Musical/ Chanson sowie für Oper/ Operette/ Konzert. Neben den Hauptpreisen in den beiden Kategorien vergeben Förderer viele verschiedene Preise, um die jungen Künstler auf ihrem langen Weg zu unterstützen. Im 40. Jahr des Bundeswettbewerbes Gesang Berlin war das nicht anders.

Der erste Preis im Fach Musical ging 2019 an Sophie Mefan. Den ersten Preis im Fach Chanson erhielt Eva Maria Nicolaus.