Kulturnachrichten

Donnerstag, 5. August 2021

Bundesverfassungsgericht hebt Rundfunkbeitrag an Das Bundesverfassungsgericht hat die von Sachsen-Anhalt blockierte Erhöhung des Rundfunkbeitrags vorläufig in Kraft gesetzt. Das Veto des Bundeslandes sei verfassungswidrig gewesen, entschieden die Karlsruher Richter. Sachsen-Anhalt habe die im Grundgesetz zugesicherte Rundfunkfreiheit verletzt, weil es dem vereinbarten Staatsvertrag nicht zugestimmt habe. Bis zu einer Neuregelung gilt daher die vorgesehene Erhöhung um monatlich 86 Cent auf 18,36 Euro. Wegen eines Streits in seiner Koalition hatte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff die entsprechende Regierungsvorlage zurückgezogen. Der Landtag konnte somit nicht über die Beitragserhöhung abstimmen. Damit blockierte Sachsen-Anhalt das Inkrafttreten des sogenannten Medienänderungsstaatsvertrags, dem alle 16 Bundesländer hätten zustimmen müssen. Daraufhin klagten ARD, ZDF und Deutschlandradio in Karlsruhe. Die Sender sahen die Rundfunkfreiheit verletzt und befürchteten Qualitätseinbußen aufgrund des geringeren Budgets.

Der Cartoonist Martin Perscheid ist tot Der Cartoonist Martin Perscheid im Alter von 55 Jahren gestorben. Das gaben im Namen seiner Familie der Lappan Verlag und die Caricatura Galerie Kassel bekannt. Mit Martin Perscheid verliere man nicht nur einen der besten und populärsten Zeichner der Komischen Kunst, sondern auch ein Vorbild und einen Wegbereiter, so Martin Sonntag, der Leiter der Caricatura Galerie. Antje Haubner, die Programmleiterin des Lappan Verlages, erinnerte an Perscheids schwarzen Humor: "Er wollte mit seinen Cartoons nicht nur spielen, sondern zubeißen. Dort, wo es wehtut und wo andere sich lieber wegducken, weil es kaum auszuhalten ist. Wir trauern um einen der größten deutschen Cartoonisten". Seit 1994 wurden Perscheids Cartoons in zahlreichen Zeitungen veröffentlicht, 1995 erschien sein erstes Buch. Unter dem Titel "Perscheids Abgründe" schuf er über 4.300 Cartoons und wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem "Max & Moritz-Preis" für die beste deutsche Comic-Serie. Perscheid erlag am 31. Juli einem Krebsleiden.

Kinoverbände fordern einheitliche Corona-Vorgaben Mehrere Kinoverbände drängen auf eine Abschaffung der Testpflicht in den Filmsälen. In Anbetracht der fortschreitenden Impfkampagne müssten neue Regeln zum Umgang mit dem Virus gefunden werden, heißt es in einem Brief an Bundeskanzlerin Merkel und die Länderchefs. Nötig seien bundesweit einheitliche Verordnungen - ohne eine 3G-Regel. 3G bedeutet, dass Besucherinnen und Besucher getestet, genesen oder gegen das Coronavirus geimpft sein müssen. Kinos in Bundesländern mit dieser Regel verzeichneten im Vergleich ein Besucherminus von bis zu 50 Prozent, heißt es in dem Schreiben. Keinesfalls dürften Kulturorte wie Kinos bei steigenden Inzidenzen wieder pauschal geschlossen werden.

Olympia vorerst vor Flammen gerettet Die antike Stätte von Olympia ist nach Angaben der Behörden vorerst gerettet. Der Gouverneur der Region Westgriechenland warnte jedoch im griechischen Staatsfernsehen, die Gefahr sei noch nicht vorbei. Er hoffte, dass der Brand mithilfe von Hubschraubern und Löschflugzeugen bald unter Kontrolle gebracht werde. Die ganze Nacht kämpften Feuerwehrkräfte und freiwillige Helfer rund um den einstigen Austragungsort der sportlichen Wettkämpfe gegen die Flammen. Kulturministerin Mendoni sagte wörtlich: "Wir tun alles Menschenmögliche, um Olympia zu retten". An der berühmten antiken Stätte wird vor den Spielen stets das Olympische Feuer entzündet.

David Rubin bleibt Präsident der Oscar-Akademie Der Präsident der Oscar-Akademie David Rubin ist wiedergewählt worden. Das gab der Verband, der die bekannten Filmpreise verleiht, bekannt. Es ist die dritte Amtszeit für Rubin, der als Casting-Direktor bei mehr als hundert Filmen und TV-Produktionen beteiligt war, darunter "Der englische Patient" oder "Men in Black". Bisher hatte Rubin als eines seiner Ziele mehr Diversität und Inklusion ausgerufen. Erst im vergangenen Jahr kündigte die Akademie neue Maßnahmen an, um Vielfalt und Gleichstellung in den eigenen Reihen und bei den Oscar-Verleihungen zu fördern. Die 94. Oscar-Vergabe ist für den 27. März im kommenden Jahr angesetzt.

Thriller eröffnet 74. Filmfestival in Locarno Mit dem italienischen Thriller "Beckett" ist am Mittwochabend das 74. Internationale Filmfestival im schweizerischen Locarno eröffnet worden. In dem Film von Regisseur Ferdinando Cito Filomarino spielt John David Washington die Hauptrolle. Das deutsche Kino ist in allen Sektionen des Festivals, das mehr als 200 Kurz-, Spiel- und Dokumentarfilme zeigt, vertreten, vor allem mit internationalen Gemeinschaftsproduktionen wie etwa "Zeros and Ones" von US-Regisseur Abel Ferrara. Der in Zürich geborene Italiener Giona A. Nazzaro, der das Festival erstmals leitet, setzt vor allem auf ein genussreiches Kino, ein anspruchsvolles Programm fern elitärer Ambitionen. Am 14. August werden die Preise vergeben. Eine erste Auszeichnung gab es schon zur Eröffnung: Die französische Schauspielerin Laetitia Casta erhielt einen Ehrenpreis des Festivals.

Der Hamburger Jazz-Trompeter Abbi Hübner ist tot Der Hamburger Jazz-Trompeter Abbi Hübner ist im Alter von 88 Jahren gestorben - und zwar schon Ende Juli, wie das "Hamburger Abendblatt" berichtet. Hübner musizierte in unterschiedlichen Jazz- und Blues-Formationen. Bekanntheit erlangte er unter anderem durch die Gründung der "Low Down Wizards" 1964. Sie gehört heute zu Hamburgs ältesten und renommiertesten Jazzbands und machte sich auch außerhalb Europas einen Namen. Ingesamt war der Musiker 68 Jahre lang in der Jazz-Szene aktiv.

Erich-Fried-Preis 2021 geht an Frank Witzel Der Schriftsteller Frank Witzel erhält den mit 15.000 Euro dotierten Erich-Fried-Preis. Das berichtet das Fachmagazin "Börsenblatt". Der Erich-Fried-Preis gilt als eine der renommiertesten literarischen Auszeichnungen Österreichs. In diesem Jahr hatte der deutsche Autor Ingo Schulze als Alleinjuror die Auswahl des Preisträgers getroffen. "Ob in Prosa, Lyrik, Essay/Traktat, Gespräch, Tagebuch, Hörspiel oder Vorlesung - Frank Witzel gehört zu den wenigen, deren Erzählen immer die Voraussetzungen des Schreibens reflektiert, die Relativität des eigenen Standpunkts offenlegt und sich selbst in Frage stellt", so Schulze. Witzel hatte 2015 den Deutschen Buchpreis für seinen Roman "Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969" erhalten. Sein jüngstes Werk "Inniger Schiffbruch" von 2020 stand auf der Longlist des Deutschen Buchpreises.