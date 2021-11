Kulturnachrichten

Samstag, 13. November 2021

Bundesverdienstkreuz für Arvo Pärt Der estnische Komponist Arvo Pärt ist mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Der 86-Jährige wurde im Arvo-Pärt-Zentrum in Laulasmaa von der deutschen Botschafterin mit dem Orden geehrt.Die Auszeichnung sei eine Anerkennung und Dank an Arvo Pärt für seinen Beitrag zur klassischen Musik und die Verwendung deutscher Texte in vielen seiner Werke, hieß es. Arvo Pärt gilt als einer der bedeutendsten und meistgespielten lebenden Komponisten. Mit seinem minimalistischen Stil prägt er seit Jahrzehnten die Musikszene. Pärt hat eine enge Beziehung zu Deutschland: 1981 kam er in das damalige West-Berlin, weil er auf politischen Druck hin die Sowjetunion verlassen musste.

Libeskind plant 61 Meter Büroturm in Potsdam Am Rande des Potsdamer Filmparks Babelsberg soll ein 61 Meter hoher Büroturm nach einem Entwurf des US-Star-Architekten Daniel Libeskind entstehen. Der Turm solle von vier Gebäuden mit Höhen von 26 und 41 Metern umgeben werden, erklärte Libeskind bei der Vorstellung seines Entwurfs in Potsdam. Die geschwungenen Gebäude seien inspiriert von Filmrollen, Kamerablenden und Objektiven, erläuterte der Architekt: "Denn in Babelsberg war der Beginn des Kinos, also des bewegten Bildes, lange vor Hollywood", sagte Libeskind. In den Hochhäusern sollen auf 94.000 Quadratmetern Büroflächen für rund 5.000 Arbeitsplätze entstehen. Die Stadt-Verordneten müssen für das Projekt noch grünes Licht geben.

Bremer Kunstförderpreis für Shirin Mohammad Der insgesamt mit 15.000 Euro dotierte Bremer Karin Hollweg Preis 2021 geht an die Künstlerin Shirin Mohammad. Die gebürtige Iranerin und Meisterschülerin der Bremer Hochschule für Künste bekommt die Auszeichnung für ihre Installation "In der Mitte einer Furt", wie das Bremer Museum für moderne Kunst, "Weserburg", mitteilte. Mohammad greife mediale Bilder von Protesten iranischer Landwirte im Frühjahr 2021 auf und schaffe ein gegenwärtiges und konsequentes Setting des Unbehagens, begründete die Jury ihre Entscheidung. Die Arbeit verbinde den von Bremen weit entfernten Ort, die soziopolitische Bedeutung einer globalen Umweltkrise und Fragen nach Verantwortung. Shirin Mohammad wurde 1992 in Teheran geboren. Sie lebt und arbeitet derzeit in Berlin und Teheran. Der Karin Hollweg Preis ist den Angaben zufolge einer der bedeutendsten und höchst dotierten Kunstförderpreise aller Kunsthochschulen in Deutschland.

Van Gogh für 70 Millionen Dollar versteigert Ein Gemälde des niederländischen Künstlers Vincent van Gogh ist bei den traditionellen Herbstauktionen in New York für mehr als 70 Millionen Dollar (rund 60 Millionen Euro) versteigert worden. Es handelt sich um das 1889 entstandene Werk "Cabanes de bois parmi les oliviers et cyprès", wie das Auktionshaus Christie's mitteilte. Der Höchstbietende wolle anonym bleiben. Auch zwei weitere Gemälde von van Gogh wurden für hohe Summen versteigert: Das 1890 entstandene und ursprünglich nur auf rund 5 Millionen Dollar geschätzte "Jeune homme au bleuet" brachte rund 47 Millionen Dollar, "Meules de blé" rund 36 Millionen. Insgesamt verkaufte Christie's nach eigenen Angaben bei der Auktion am Donnerstag Kunst für rund 750 Millionen Dollar.

Erster Kunstpreis des Landes NRW für Mary Bauermeister Die erste Preisträgerin des mit 25 000 Euro dotierten neuen Kunstpreises des Landes Nordrhein-Westfalen ist Mary Bauermeister. Die bei Köln lebende 87 Jahre alte Künstlerin werde damit für ihr "herausragendes künstlerisches Gesamtwerk geehrt", teilte das NRW-Kulturministerium mit. Bauermeister habe Kunst und Leben immer miteinander verbunden und sei hoch engagiert in der Förderung des künstlerischen Nachwuchses. Bauermeister hatte sich nach dem Studium in Ulm und Saarbrücken Mitte der 1950er Jahre in Köln niedergelassen. Ihr Atelier gilt als Geburtsstätte der Fluxus-Bewegung. Dort gab es in den frühen 1960er Jahren erste Veranstaltungen und Performances etwa von Nam June Paik, John Cage und Otto Piene. Später zog Bauermeister nach New York, wo sie künstlerische Erfolge feierte. Bauermeisters universales Werk umfasst neben Zeichnungen und Gemälden vor allem Objektbilder und Installationen sowie auch Landschaftsgestaltungen. Der Kunstpreis Nordrhein-Westfalen soll künftig einmal im Jahr in einer der fünf Sparten Baukunst, Musik, Literatur, Darstellende Kunst oder Visuelle Künste verliehen werden.

Moody-Blues-Drummer Edge gestorben Graeme Edge, Schlagzeuger und Mitgründer der britischen Gruppe Moody Blues, ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Das teilte Sänger Justin Hayward auf der Webseite der Band mit. Er würdigte Edge als das Rückgrat der Band, die mit "Nights In White Satin" einen Klassiker der Rockmusik geschaffen hatte. Die Moody Blues wurden 1964 gegründet. In der ersten Besetzung mit Sänger Danny Laine waren sie noch stark R&B-orientiert; ihr Hit aus dieser frühen Phase war "Go Now". Edge schrieb für die psychedelisch angehauchten Alben bis 1974 zahlreiche Texte, darunter ihren größten Hit: "Nights In White Satin". 2018 wurde die Band in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.