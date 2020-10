Kulturnachrichten

Samstag, 10. Oktober 2020

Bundestag beschließt NS-Dokumentationszentrum Der Bundestag hat sich für einen weiteren NS-Gedenk- und Dokumentationsort ausgesprochen. Die Abgeordneten stimmten am Freitag mit großer Mehrheit für ein Zentrum, das die Dimension der Gräueltaten der Nationalsozialisten für ganz Europa und die damalige Sowjetunion deutlich machen soll. Der Bundestag forderte die Bundesregierung auf, bis Jahresende einen Zeitplan für eine Dokumentations-, Bildungs- und Erinnerungsstätte zum Gedenken an den Vernichtungskrieg vorzulegen. Parallel geht aber auch die Diskussion um ein eigenes Mahnmal für die polnischen Opfer der Nationalsozialisten weiter. Als Standort für das Zentrum nennt der Antrag Berlin. Das Großvorhaben, in dessen Planung Historiker, Gedenkstättenexperten und Wissenschaftler aus den betroffenen Staaten eingebunden werden sollen, dürfte Jahre in Anspruch nehmen.

Broadway Theater bleiben noch lange zu Die Theater am Broadway in New York bleiben in der Corona-Krise deutlich länger geschlossen als bislang geplant. Alle Aufführungen bis einschließlich 30. Mai 2021 wurden abgesagt. Das teilte die Broadway League, die Dachorganisation der Theater, mit. Zunächst hatten die Betreiber gehofft, ihre Häuser, die bereits seit Mitte März geschlossen sind, im September wieder öffnen zu können. Dann war der Start für den Jahresanfang 2021 angedacht. Die Corona-Krise trifft die Kulturbranche der Millionenmetropole New York, die im Frühjahr eines der weltweiten Zentren der Pandemie war, seit Monaten hart. Die renommierte Metropolitan Opera hat ihre Wiederöffnung sogar bereits auf Ende September 2021 verschoben.

Skulptur von Ai Weiwei im Lutherhaus Eisenach Die Skulptur "man in a cube", die der chinesische Künstler Ai Weiwei für das Reformationsjubiläum 2017 entworfen hat, wird im Innenhof des Eisenacher Lutherhauses dauerhaft ausgestellt. Am Freitag wurde sie übergeben. Im vergangenen Jahr erwarb die Stiftung Lutherhaus das Kunstwerk. Die Kulturstiftung der Länder förderte den Kauf mit 100.000 Euro. Die beiden jeweils 1,50 Meter hohen Betonscheiben der Skulptur zeigen einen aufgeschnittenen Block, in dessen Hohlraum der Abdruck vom Körper des Künstlers zu sehen ist. Mit der einsamen Gestalt in dem Betonkubus verarbeitete Ai Weiwei seine Zeit in chinesischer Haft und die damit verbundene Erfahrung von Isolation. Der heute 63-Jährige war 2011 nach regierungskritischen Äußerungen für 81 Tage an einem unbekannten Ort festgehalten worden.