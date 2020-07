Kulturnachrichten

Donnerstag, 2. Juli 2020

Bundestag beschließt Millionenförderung für Verlage Der Staat fördert Zeitungs- und Zeitschriftenverlage in den nächsten Jahren mit 220 Millionen Euro. Das beschloss der Bundestag mit dem zweiten Nachtragshaushalt. Das Geld ist für die digitale Transformation des Verlagswesens zur Förderung des Absatzes und der Verbreitung von Abonnementzeitungen, -zeitschriften und Anzeigenblättern gedacht. Das Ganze soll die Medienvielfalt und -verbreitung in Deutschland erhalten. Für dieses Jahr sind 20 Millionen Euro vorgesehen und in Folgejahren insgesamt 200 Millionen Euro. Eine genaue Verteilung und nähere Details blieben zunächst unklar. Ursprünglich war der Plan gewesen, speziell den Bereich der Zustellung von Zeitungen und Anzeigenblättern zu unterstützen. Diese Förderung entfällt.

Elbphilharmonie startet am 1. September Mit der neuen Hamburger Corona-Verordnung steht auch der Start in die diesjährige Konzertsaison der Elbphilharmonie endgültig fest. Das Haus kann vom 1. September 2020 an wieder vor Publikum spielen. Die Saison werde mit 620 Gästen im Großen Saal vom NDR-Elbphilharmonie-Orchester unter Alan Gilbert eröffnet, erklärte der Norddeutsche Rundfunk. Sie startet auch in der Elphi unter besonderen Bedingungen: Die Konzerte werden etwa eine Stunde dauern und es wird keine Pause geben. Dafür sollen die meisten zweimal hintereinander gespielt werden. Auf allen Laufwegen müssen Mund-Nasen-Masken getragen werden, auf den Plätzen und in den Foyers nicht.

London: Denkmal des äthiopischen Kaisers zerstört Der Angriff auf ein Denkmal für den letzten äthiopischen Kaiser Haile Selassie in London hat bei der örtlichen Rastafari-Gemeinde Besorgnis ausgelöst. Die Büste im Stadtteil Wimbledon war von einer Gruppe von ungefähr 100 Menschen attackiert und zerstört worden, wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtete. Vermutet wird, dass der Vorfall im Zusammenhang mit Unruhen in dem ostafrikanischen Land nach dem gewaltsamen Tod des Sängers und politischen Aktivisten der Bevölkerungsgruppe der Oromo, Hachalu Hundessa, steht. Die in Jamaika entstandene Rastafari-Religion verehrt Haile Selassie als Gottheit. Berühmtester Anhänger war der Reggae-Sänger Bob Marley. Für viele Oromo hingegen - die größte Bevölkerungsgruppe in Äthiopien, die sich aber marginalisiert fühlt - gilt der Monarch als Symbol der Unterdrückung durch die lange Zeit dominierende Volksgruppe der Amharen.

SWR-Dokufestival vergibt zwei Hauptpreise Der Deutsche Dokumentarfilmpreis geht in diesem Jahr an zwei Hauptgewinner: Die Dokumentationen "Lovemobil" von Elke Margarete Lehrenkrauss über Prostitution am Straßenrand und "Eine Klinik im Untergrund - The Cave" von Feras Fayyad über eine geheime Klinik in Syrien teilen sich den mit 20.000 Euro dotierten ersten Preis, wie das SWR Doku Festival in Stuttgart mitteilte. Dies fand coronabedingt in diesem Jahr online statt.

"Beavis and Butt-Head" wird neu aufgelegt Die Erfolgs-Zeichentrickserie "Beavis and Butt-Head" kommt zurück. Der US-Sender Comedy Central habe zwei neue Staffeln bestellt, berichtete das Branchenblatt "Hollywood Reporter". Außerdem solle es Ableger und Spezialsendungen geben. "Es hat sich wie die richtige Zeit angefühlt, wieder blöd zu werden", sagte "Beavis and Butt-Head"-Erfinder Mike Judge. Die Zeichentrickserie über zwei Freunde, die hauptsächlich Musik-Videos schauen, schimpfen und Unsinn reden, war ursprünglich in den 90er Jahren beim Musiksender MTV gelaufen und weltweit bekannt geworden.

Hesse-Preis für Adichie und Schwaab Der Internationale Hermann-Hesse-Preis geht in diesem Jahr an die nigerianische Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie und ihre Übersetzerin Judith Schwaab. Das teilte die Calwer Hermann-Hesse-Stiftung mit. Gewürdigt wird der 2003 erschienene erste Roman Adichies, "Blauer Hibiskus", den Schwaab später aus dem Englischen ins Deutsche übersetzte. Selten habe man einen so spannenden und ausgereiften Roman gelesen, in dem alles stimmte, begründete die Jury ihre Wahl. Die mit insgesamt 20.000 Euro dotierte Auszeichnung wird coronabedingt nicht wie sonst auf einem Festakt verliehen. Der Preis wird alle zwei Jahre vergeben und würdigt laut Statut eine "schriftstellerische Leistung von internationalem Rang in Verbindung mit ihrer Übersetzung".

Türkisches Gericht berät über Hagia Sophia Das Oberste Verwaltungsgericht der Türkei prüft ab heute, ob die Hagia Sophia in Istanbul in eine Moschee umgewandelt werden darf. Der imposante Kuppelbau war nach der Republikgründung 1923 in ein Museum umgewandelt worden. Seit dem Amtsantritt der islamisch-konservativen Regierung von Recep Tayyip Erdogan gibt es jedoch Bestrebungen, die Hagia Sophia wieder als Moschee zu nutzen.

Nicht nur die säkulare türkische Opposition, sondern auch Griechenland und die USA lehnen die Umwandlung aber entschieden ab. Die Hagia Sophia war im 6. Jahrhundert als Basilika errichtet worden. Nach der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen 1453 wurde die Kirche in eine Moschee umgewandelt.

Die Geigerin Ida Haendel ist gestorben Die in Polen geborene britische Geigerin Ida Haendel ist tot. Sie sei in ihrem Haus im US-amerikanischen Miami in der Nacht zum Dienstag gestorben, teilte ihr Neffe auf Facebook mit. Zu ihrem Geburtsjahr gibt es unterschiedliche Angaben. Sie wurde jedoch über 90 Jahre alt. Haendel galt als eine der bedeutendsten Violinistinnen des 20. Jahrhunderts. Sie trat mehr als 60 Mal bei den "Proms" genannten Britischen Promenadenkonzerten auf und wurde 1991 mit dem "Order of the British Empire" ausgezeichnet. 2006 trat sie im ehemaligen deutschen Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau für Papst Benedikt XVI. auf und spielte das "Dettinger Te Deum" von Händel.

Unruhen in Äthiopien nach dem Tod eines Sängers In Äthiopien sind bei Protesten nach der Ermordung des prominenten Sängers und Aktivisten, Hachalu Hundessa, mindestens 59 Menschen getötet worden. Hundessa war am Montagabend in der Hauptstadt Addis Abeba erschossen worden. Er gehörte den Oromo, der größten Volksgruppe in Äthiopien, an.

Niederlande gedenken der Abschaffung der Sklaverei Die Niederlande haben an die Abschaffung der Sklaverei vor 157 Jahren erinnert. Kulturministerin van Engelshoven rief in Amsterdam dazu auf, sich gegen Rassismus und Diskriminierung stark zu machen. Am Amsterdamer Sklaverei-Denkmal wurden Kränze niedergelegt und eine Schweigeminute abgehalten. Am 1. Juli 1863 hatten die Niederlande mit einem Gesetz die Sklaverei in der Kolonie Surinam und in der Karibik abgeschafft.