Kulturnachrichten

Montag, 9. September 2019

Bundesstiftung: SED-Diktatur nicht schönreden 30 Jahre nach der friedlichen Revolution in der DDR warnt die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur davor, die Verhältnisse vor 1989 in Ostdeutschland schönzureden. "Diktatur bleibt Diktatur - und sie muss auch so genannt werden", sagte Geschäftsführerin Anna Kaminsky der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Dass die DDR auch im Jahr 2019 noch verharmlost werde, zeige, dass die Aufarbeitung noch nicht vorbei sei und auch in 20 oder 30 Jahren nicht vorbei sein sollte. Die Wissenschaftlerin begrüßt es, dass die Bundesregierung die Fristen zur Entschädigung von SED-Opfern aufheben will, findet aber, dass der Entwurf nicht weit genug geht. Die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur fordert Ausgleichsleistungen auch für Opfer von Zersetzungsmaßnahmen, für Opfer von Zwangsumsiedlungen, für verfolgte Schülerinnen und Schüler, Verbesserungen für ehemalige Heimkinder und für Haftopfer mit einer Haftdauer von weniger als 180 Tagen.

Stiftung Denkmalschutz kritisiert Bonn wegen Sanierung der Beethovenhalle Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz kritisiert die Stadt Bonn wegen der laufenden Sanierung der Beethovenhalle. Die Baukosten für die 60 Jahre alte Halle sind von geplanten 60 Millionen Euro auf circa 160 Millionen Euro gestiegen. Auch verzögert sich die Fertigstellung durch Schwierigkeiten bei der Sanierung um mehrere Jahre. Deshalb können die Feierlichkeiten zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven im kommenden Jahr nicht in der Halle stattfinden. Die Stadt Bonn sei dafür mitverantwortlich, so die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Die Stadt hätte gründlicher und längerfristiger planen müssen. Wichtige Faktoren, wie der Baugrund, seien zu spät geprüft worden. Die Stadt Bonn weist darauf hin, dass es keine alten Pläne von der Halle gebe. Die Beethovenhalle wurde vom damals 29-jährigen Architekten und Scharoun-Schüler Siegfried Wolske (1925-2005) entworfen. Sie entwickelte sich zu einem Wahrzeichen der damaligen Bundeshauptstadt. Ab 1959 war die Halle Ort des jährlichen Beethovenfests. Viermal wurde hier ein deutscher Bundespräsident gewählt.

Augsburger Fuggerei eröffnet zwei neue Museen Die Augsburger Fuggerei eröffnet am kommenden Sonntag zwei neue Museen. Sie erzählen von den Lebensgeschichten der Bewohner der ältesten Sozialsiedlung der Welt und vom Wandel der Bedürftigkeit. Das teilte die Fuggersche Stiftungs-Administration in Augsburg mit. Die Fuggerei bietet demnach seit fast 500 Jahren bedürftigen Augsburgern katholischen Glaubens für 88 Cent pro Jahr plus Nebenkosten und täglich drei Gebeten eine bezahlbare Wohnung. Weit über tausend Augsburger hätten allein seit dem Zweiten Weltkrieg ein Zuhause in der Fuggerei gefunden. Heute lebten dort rund 150 Menschen jeden Alters in rund 140 Wohnungen.

Expressionisten im Depot des Landtags NRW entdeckt Bei Aufräumarbeiten im Kunstdepot des nordrhein-westfälischen Landtags hat eine Kunsthistorikerin Bilder der Expressionisten Walter Ophey und Christian Rohlfs wiederentdeckt. Die beiden Ölgemälde von Ophey (1882-1930), ein Früchtestillleben und eine bunte "Landschaft mit Wolken", wurden restauriert. Sie sollen zur Parlamentsnacht am 27. September erstmals seit langem wieder öffentlich präsentiert werden. Der Landtag hatte die Werke bereits im Jahr 1949 angekauft. Ophey gehörte zu den wichtigsten Malern des Rheinischen Expressionismus; Rohlfs (1849-1938) zählte zum Kreis der westfälischen Expressionisten und lebte in Hagen. Seine Bilder wurden an das Kunsthaus NRW Kornelimünster in Aachen ausgeliehen. Die Kunstsammlung des Landtags umfasst rund 600 Werke. Hochkarätige Arbeiten von Günther Uecker, Otto Piene, Jörg Immendorff oder Ewald Mataré sind im Landtagsgebäude ausgestellt. Rund 250 Arbeiten sind im Depot untergebracht. Die Mitarbeiter des Landtags können dort Werke für ihre Büros leihen.

Jüdisches Filmfestival in Potsdam eröffnet Mit einem Appell gegen Antisemitismus ist das 25. Jüdische Filmfestival Berlin & Brandenburg am Sonntagabend in Potsdam eröffnet worden. Das Festival präsentiere nicht nur Filme, sondern mache auch jüdisches Leben in Deutschland "sichtbar, hörbar und spürbar", erklärte Brandenburgs Bevollmächtigter beim Bund und Medienstaatssekretär Thomas Kralinski zur Eröffnung im Potsdamer Hans Otto Theater. "Wir wollen ein Land sein, in dem Menschen jüdischen Glaubens ihren Glauben auch öffentlich leben können", betonte Kralinski: "Deshalb müssen wir gegen jegliche Angriffe auf Jüdinnen und Juden klar Stellung beziehen." Das Filmfestival präsentiert bis zum 17. September mehr als 40 Filme in 13 Spielstätten in beiden Bundesländern. Es gilt als größtes Forum für den jüdischen und israelischen Film in Deutschland und steht im Jubiläumsjahr unter dem Motto "Celebration".

Operngewerkschaft ermittelt gegen Plácido Domingo Die Gewerkschaft von Operndarstellern und -mitarbeitern der USA hat eine Untersuchung zu Vorwürfen der sexuellen Belästigung gegen Plácido Domingo eingeleitet. Die American Guild of Musical Artists schrieb in einer E-Mail an ihre Mitglieder, dass ihre Ermittlung von zwei Berichten der Nachrichtenagentur AP ausgelöst worden sei, in denen mehrere Frauen der Opernlegende sexuelle Belästigung und anderes unangemessenes Verhalten vorwarfen. Die Gewerkschaft argumentierte, man könne nicht sicher sein, dass Opernunternehmen die Vorwürfe ausreichend selbst untersuchten. Eine Sprecherin von Domingo, Seltzer, hat die Vorwürfe als "durchsetzt mit Widersprüchlichkeiten" bezeichnet. Sie nannte aber keine Details.

Kardinal Marx: Regionale Einschränkung des Zölibats Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, zeigt sich offen für eine Einschränkung des Zölibats. Er könne sich "durchaus vorstellen", dass es sinnvoll sei, "unter bestimmten Voraussetzungen in bestimmten Regionen verheiratete Priester zuzulassen", sagte Marx der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Es gehe allerdings nicht um den Zölibat allein, sondern um die Zukunft der priesterlichen Lebensform. Entscheidend sei für ihn, "ob und wie der Zölibat so gelebt werden kann, dass er ein positives Zeichen ist und auch die Priester in ihrem Leben nicht beschädigt". Es werde da "keinen deutschen Sonderweg" geben. "Aber die Diskussion voranbringen können wir schon." Marx antwortete damit auf eine Frage zur im Oktober anstehenden Amazonien-Synode in Rom, an der er selbst teilnimmt. Dort soll über eine regional begrenzte Zulassung verheirateter Priester beraten werden.