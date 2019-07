Bundessieger im Vorlesewettbewerb Anton Naab liest am besten im ganzen Land

Anton Naab im Gespräch mit Joachim Scholl

Auf der großen Bühne: Anton Naab beim Finale des Vorlesewettbewerbs in Berlin. (Monique Wuestenhagen)

Jedes Jahr veranstaltet der Deutsche Buchhandel seinen Vorlese-Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse. In diesem Jahr gewann Anton Naab mit einem Text über einen Patienten im Wachkoma: Kino im Kopf.

Der 11-jährige Anton Naab hat den Vorlese-Wettbewerb des Deutschen Buchhandels gewonnen. "Ich bin früh von meinen Eltern für Bücher begeistert worden. Ich habe einfach Spaß daran, in die Welt der Bücher einzutauchen", sagte der Sieger im Deutschlandfunk Kultur.

Rund 570.000 Schülerinnen und Schüler lasen in diesem Jahr um die Wette. Im Finale in Berlin überzeugte Naab die Jury mit einer Passage aus dem Buch "Als mein Bruder ein Wal wurde" von Nina Weger – eine Geschichte über den Jungen Bela, dessen Bruder im Wachkoma liegt. Für ihn sei es aufregend und toll, Zuhörer in solche Texte einweihen zu dürfen, so Anton Naab.

Als Gewinner des Wettbewerbs wird Naab nächstes Jahr selbst Teil der Jury sein.

(rod)