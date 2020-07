Kulturnachrichten

Montag, 13. Juli 2020

Bundesregierung bedauert Umwandlung der Hagia Sophia in Moschee Die Bundesregierung hat ihr Bedauern über die geplante Umwandlung der Hagia Sophia in Istanbul von einem Museum in eine Moschee zum Ausdruck gebracht. Deutschland messe dem interreligiösen Dialog einen hohen Wert bei, so Regierungssprecher Seibert. Als Museum habe die Hagia Sophia Menschen aller Glaubensrichtungen zu jedem Zeitpunkt freien Zugang ermöglicht. Ein Außenamtssprecher bedauerte, dass die Unesco bezüglich einer Umnutzung des Welterbes nicht konsultiert worden sei. Es sei derzeit noch unklar, wann die wegen der Corona-Pandemie abgesagte Sitzung der UN-Organisation nachgeholt werde, aber die Hagia Sophia werde dann mit Sicherheit auf die Tagesordnung kommen.

Grütters will Preußen-Stiftung in drei bis fünf Jahren reformieren Kulturstaatsministerin Grütters will die Stiftung Preußischer Kulturbesitz innerhalb von drei bis fünf Jahren reformieren. Sie wünsche sich dabei mehr "Mutige als Bremser". Die heute vorgestellte Studie sei ein erster, sehr wichtiger Schritt, um die Stiftung zukunftsfest zu machen. Voraussichtlich im September werde sich wohl der Kulturausschuss des Bundestages mit den Empfehlungen beschäftigen, so Grütters. Sie hatte den Wissenschaftsrat 2018 mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt. Nach zweijähriger Evaluation hat dieser empfohlen, die Stiftung aufzulösen und in vier eigenständige Einrichtungen aufzuteilen.

Pfarrer: Mohrenstraße in Köln erinnert an schwarzen Märtyrer Die Mohrenstraße in Köln ist Stadtpfarrer Dominik Meiering zufolge nach einem schwarzen christlichen Märtyrer benannt. Die frühere römische Kolonie Köln sei von Söldnern aus der Thebäischen Legion, also aus Nordafrika, vor den Barbaren auf der rechten Rheinseite beschützt worden, sagte der Pfarrer und Kunsthistoriker dem Kölner Internet-Portal domradio.de. Diese Söldner seien oft Christen gewesen - darunter auch ein schwarzer "Maure", der für seinen Glauben enthauptet worden sei. Die Straße habe ihren Namen zur Verehrung des heiligen Gregor Maurus bekommen, so Meiering. Insgesamt begrüße er die Debatte um Straßenumbenennungen, jedoch dürfe die Herkunft der Namen nicht vergessen werden. In Berlin fordern Aktivisten einen neuen Namen für die Mohrenstraße im dortigen Stadtteil Mitte. De Berliner Verkehrsbetriebe kündigten an, den U-Bahnhof "Mohrenstraße" neu zu benennen.

Kinoverband befürchtet großes Kinosterben Obwohl die Kinos nach monatelangen Schließungen bundesweit wieder geöffnet haben, ist die Krise für sie längst nicht vorbei. Sollten die Auslastungsmöglichkeiten durch die Abstandsregelungen auf dem Niveau bleiben und die publikumsstarken Filme dadurch weiter fehlen, werde ein erheblicher Anteil der Kinos verloren gehen, erklärte Christine Berg, Vorstandsvorsitzende des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater der Nachrichtenagentur DPA. Die Filmtheater hätten in den letzten Monaten ihre Reserven aufgebraucht und Kredite ausgereizt. Hinzu komme ein Besuchereinbruch von 85 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Thalia-Schauspieler Peter Maertens ist tot Der Thalia-Schauspieler Peter Maertens ist tot. Das berichtet das Online-Portal "Nachtkritik" unter Berufung auf seinen Sohn, Michael Maertens. Maertens starb bereits am am 11. Juli. Er wurde 88 Jahre alt. Mit kleinen Unterbrechungen war der Schauspieler über 60 Jahre lang am Thalia Theater Hamburg engagiert – er startete dort, als sein Vater Willy Maertens es noch leitete. Danach arbeitete er unter den Intendanten Jürgen Flimm und Ulrich Khuon mit Regisseuren wie Jürgen Gosch, Martin Kusej sowie der Regisseurin Katharina Thalbach. Trotz etlicher Ausflüge zum Film blieb Peter Maertens dem Theater treu und stand noch im März auf der Bühne.

Hamburgs Kultursenator will Wettbewerb zu Bismarck-Denkmal Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda will mit einem künstlerischen Wettbewerb eine Gegenposition zum umstrittenen Bismarck-Denkmal schaffen. "Wir brauchen etwas, was alle, die das Denkmal sehen, jenseits des "Ich erkläre euch das mal" anspricht.", sagte Brosda der Deutschen Presse-Agentur. Otto von Bismarck, Reichskanzler von 1871 bis 1890, gilt für viele als Wegbereiter des deutschen Kolonialismus. Das Bismarck-Denkmal im Alten Elbpark oberhalb der Landungsbrücken ist mit 34,3 Metern Gesamthöhe das größte weltweit und wird seit Anfang des Jahres saniert. Vor einer Woche hatten die Initiativen "Intervention Bismarck-Denkmal Hamburg" und "Decolonize Bismarck" gegen die Sanierung demonstriert. Brosda sagte, er sei kein Fan davon, solche Spuren des Erinnerns aus dem Stadtbild zu tilgen. Sich immer wieder auch mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, halte er für eine "Tugend unserer Gesellschaft".

"Save The Children" warnt vor Bildungs-Notstand Die Kinderrechtsorganisation "Save the Children" warnt vor einem globalen Bildungs-Notstand durch die Corona-Pandemie. Bis zum Jahresende könnten fast zehn Millionen Kinder endgültig die Schule abbrechen, heißt es in einem Bericht der Organisation. Besonders gefährdet seien Mädchen in ärmeren Ländern oder Konflikt-Regionen. Danach stehen an der Spitze zwölf Staaten, die überwiegend in West- und Zentralafrika liegen. Aber auch der Jemen und Afghanistan zählen dazu.

Wegen der Schul-Schließungen und wirtschaftlichen Probleme würden viele zur Arbeit gedrängt oder zu Früh-Ehen gezwungen, teilte "Save the children" mit.

US-Schauspielerin Kelly Preston ist tot Die Schauspielerin Kelly Preston, Ehefrau von US-Star John Travolta, ist im Alter von 57 Jahren gestorben. "Schweren Herzens teile ich Euch mit, dass meine wunderbare Ehefrau Kelly ihren zweijährigen Kampf gegen den Brustkrebs verloren hat", schrieb Travolta auf Instagram. Die Schauspielerin war aus Filmen wie "Twins - Zwillinge" mit Arnold Schwarzenegger und "Jerry Maguire - Spiel des Lebens" an der Seite von Tom Cruise bekannt. Mit ihrem Ehemann John Travolta hatte Preston drei Kinder, ihr Sohn Jett war 2009 mit 16 Jahren gestorben. Das Paar war seit 1991 verheiratet.

Antisemitismusbeauftragter kritisiert Übergriff Der bayerische Antisemitismusbeauftragte Ludwig Spaenle hat den Übergriff auf einen Rabbiner in München scharf verurteilt. Der CSU-Politiker kritisierte außerdem mangelnde Zivilcourage von Passanten. Es mache ihn betroffen, dass einige Menschen zwar den Vorfall beobachtet hätten. Sie seien jedoch weder dem Rabbiner zur Hilfe geeilt, noch hätten sie die Polizei gerufen, kritisierte Spaenle. Nötig sei eine Kultur des Hinschauens und der Solidarität. Nach Polizeiangaben war der Münchner Gemeinderabbiner am Donnerstag in der Münchner Innenstadt von vier jungen Männern zwischen 20 und 30 Jahren verfolgt und beleidigt worden.