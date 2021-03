Kulturnachrichten

Donnerstag, 4. März 2021

Bundesrechnungshof kritisiert "Museum der Moderne" Der Bundesrechnungshof geht mit der Planung für das Museum der Moderne in Berlin scharf ins Gericht. Das meldet die Berliner Morgenpost unter Berufung auf einen Bericht des Rechnungshofs an den Haushaltsausschuss des Bundestages. Darin rügten die Finanzkontrolleure, dass nicht versucht worden sei, die ursprünglich vom Parlament vorgegebene Kostenobergrenze von 200 Millionen Euro einzuhalten, heißt es. Hinzu kämen kostspielige Umplanungen und ein Raumkonzept, das im Bau teuer sei und die späteren Betriebskosten deutlich erhöhen werde. Weder das Staatsministerium für Kultur und Medien noch die Bauverwaltung oder die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hätten sich "erkennbar bemüht", den Kostenrahmen einzuhalten. Das Museum der Moderne soll bis 2026 am Kulturforum in Berlin entstehen.

Auszeichnung für Ulrike Ottinger Ulrike Ottinger wird für ihr Lebenswerk mit dem Hans-Thoma-Preis ausgezeichnet.

Die Filmemacherin und Künstlerin Ottinger habe in Zeiten, in denen die

Kunst vor allem von männlichen Protagonisten geprägt gewesen sei, "gegen alle Konventionen einen sehr eigenständigen und bildstarken Stil entwickelt, der bis heute inspirierend ist", heißt es zur Begründung. Ottinger wurde in den 1960er Jahren in Paris als Pop-Art-Malerin bekannt. Vielfach ausgezeichnet wurden ihre

Filmdokumentationen und teils extrem langen Spielfilme. Seit 2019 ist die 78-Jährige Mitglied der Oscar-Filmakademie.

Chef des polnischen Shakespeare-Theaters gestorben Der Gründer des Danziger Shakespeare-Theaters, Jerzy Limon, ist an Covid-19 gestorben, das teilte die Theater-Sprecherin mit. Der Übersetzer und Autor lehrte an der Universität Danzig, sowie an amerikanischen Universitäten und war auf Shakespeare und das Theater der elisabethanischen Zeit spezialisiert. Limon gründete 1990 die Theatrum Gedanense Foundation. Ihr Ziel war es, das mehrere Jahrhunderte zuvor in Danzig existierende elisabethanische Theater wieder aufzubauen. Limon begleitete Gastprofessuren in New York, Washington, Delaware und Colorado. Er wurde 70 Jahre alt.

Rücktritt im Skandal um zerstörte Aborigine-Stätten Nach anhaltender Kritik an der Sprengung heiliger Stätten der australischen Aborigines durch den Bergbaukonzern Rio Tinto nimmt ein weiterer Top-Manager seinen Hut. Verwaltungsratspräsident Simon Thompson erklärte, er werde sich 2022 nicht zur Wiederwahl stellen. Im November waren bereits der Chef und zwei weitere Top-Manager des australisch-britischen Unternehmens im Zuge des Skandals zurückgetreten. Damit reagierte Rio Tinto auf die Sprengung von zwei bedeutenden Stätten der Ureinwohner in der Juukan-Schlucht zur Gewinnung von Eisenerz im Mai 2020.