Kulturnachrichten

Mittwoch, 16. Januar 2019

Bundespräsident Steinmeier eröffnet Bauhaus-Festival Feierlichkeiten zum Jubiläum starten Mit einem neuntägigen Festival unter Schirmherrschaft von Bundespräsident Steinmeier beginnen heute in der Berliner Akademie der Künste die offiziellen Feierlichkeiten zum 100. Bauhausjubiläum. Dazu sind in diesem Jahr in zahlreichen deutschen Städten Veranstaltungen und Ausstellungen geplant, unter anderem in Weimar und Dessau. Das Bauhaus wurde am 1. April 1919 in Weimar von Walter Gropius gegründet. Es war eine Kunstschule mit großem Einfluss auf Architektur, Kunst und Design im 20. Jahrhundert. Unter dem Druck der Nationalsozialisten wurde das Bauhaus aufgelöst. Seit 1996 zählen die Bauhausstätten in Weimar und Dessau zum Unesco-Welterbe.

Grütters zieht positive Bilanz des Kulturschutzgesetzes Deutlich weniger Ausfuhrverfahren als befürchtet Gut zwei Jahre nach Inkrafttreten des umstrittenen Gesetzes zum Schutz von Kulturgut sieht die zuständige Staatsministerin Grütters die Regelung als Erfolg. In einem Bericht zum Umfang des Aufwands, den die Kulturbeauftragte der Regierung erstellt hat, heißt es, dass die Mehrbelastungen zu hoch eingeschätzt worden seien. Aufgelistet werden jährlich 2.150 Ausfuhrverfahren von Kunstgütern. Von Kritikern der Regelung waren bis zu 130.000 Anträge pro Jahr befürchtet worden. Das Gesetz hatte einen Proteststurm in der Kunstszene ausgelöst.

Jason Reitman wird Regisseur von "Ghostbusters"-Film Nächstes Kapitel der Original-Geschichte wird verfilmt Der Regisseur Jason Reitman wird wie sein Vater Ivan Reitman einen „Ghostbusters-Film drehen. Jason Reitman schrieb auf Twitter, dass er Regie bei einem neuen „Ghostbusters-Film für Sony Pictures führen wird. Dieser soll im Sommer 2020 in die Kinos kommen. Ivan Reitman war Regisseur des ersten „Ghostbusters-Films von 1984 und der Fortsetzung von 1989. Laut Sony Pictures soll die neue Produktion das nächste Kapitel der Original-Geschichte sein. Vor drei Jahren war ein Ghostbusters-Film mit Frauen in den Hauptrollen erschienen.

Sofia Coppola und Bill Murray drehen neuen Film zusammen Erstes Projekt des Filmstudios unter Partnerschaft mit Apple Die Regisseurin Sofia Coppola und Schauspieler Bill Murray werden 16 Jahre nach ihrem Film „Lost in Translation" wieder zusammen drehen. Das Filmstudio A24 teilte mit, dass Coppolas „On the Rocks das erste Projekt unter einer Partnerschaft mit Apple sein werde. Der Film spielt demnach in New York. Darin sollen Rashida Jones eine junge Mutter und Murray ihren Vater spielen. Für „Lost in Translation" hatte Coppola einen Oscar für das beste Drehbuch erhalten. Murray war als bester Schauspieler nominiert.