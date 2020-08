Kulturnachrichten

Sonntag, 9. August 2020

Bundespräsident Steinmeier besucht Open-Air-Konzert Mit dem Besuch eines Open-Air-Konzertes des Schleswig-Holstein Musik Festivals hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die unter der Corona-Pandemie leidende Kunst- und Kulturszene gewürdigt. Bei regionalen Festivals von den Küsten bis zu den Alpen könnten Menschen wieder Musik erleben, sagte das Staatsoberhaupt nach einem Konzert des österreichischen Percussion-Virtuosen Martin Grubinger. Die Künstler bräuchten wieder Auftrittsmöglichkeiten. "Kultur ist nicht nice to have, sondern Kultur ist ein Lebensmittel", sagte Steinmeier. Das Schleswig-Holstein Musik Festival musste in der geplanten Form abgesagt werden. Stattdessen gibt es unter dem Motto "Sommer der Möglichkeiten" ein an die Corona-Bedingungen angepasstes Programm.

Befreiungstheologe Casaldaliga ist tot Pedro Casaldaliga, der frühere Bischof von Sao Felix in Brasilien, ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Als einer der profiliertesten Vertreter der Befreiungstheologie geriet er Mitte der 1980er-Jahre in Konflikt mit dem Vatikan.1988 musste er in Rom beim damaligen Präfekten der Glaubenskongregation, Kardinal Ratzinger, Bericht erstatten. 2012 erhielt Casaldaliga aus den Händen von Brasiliens Staatspräsidentin Rousseff einen Menschenrechtspreis. Damit würdigte die Regierung das Engagement des Kirchenmannes für die Landrechte des indigenen Xervantes-Volkes, das für eine Rückgabe seines traditionellen Siedlungslandes im nördlichen Bundesstaat Mato Grosso kämpft.

Augsburger Friedenspreis für Marx und Bedford-Strohm Der Augsburger Friedenspreis geht in diesem Jahr an den katholischen Münchner Kardinal Reinhard Marx und den evangelischen bayerischen Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Mit der Auszeichnung würdige man zwei Männer, die den Blick nicht auf Unterschiedlichkeiten lenkten, sondern das Gemeinsame betonten, sagte Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber heute. Die beiden Geistlichen hätten sich in der Vergangenheit immer wieder - stellvertretend für ihre Kirchenmitglieder - einander zugewandt und einander die Hand ausgestreckt, ergänzte Weber. Die Auszeichnung soll besondere Leistungen zur Förderung interkonfessioneller Gemeinsamkeiten und Verdienste zur Verständigung zwischen den Religionen würdigen. Der Preis ist mit 12.500 Euro dotiert. Verliehen wird er traditionell im Herbst.