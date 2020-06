Bundespräsident mahnt den Erhalt der Kinobranche an

Mittwoch, 10. Juni 2020

Bundespräsident Steinmeier hat die Kinos als unverzichtbaren Bestandteil der Kultur gewürdigt. Durch die Beschränkungen der Corona-Krise sei klar geworden, wie sehr eine lebendige Kinolandschaft nicht nur in den Städten, sondern gerade auch im ländlichen Raum gebraucht werde, sagte Steinmeier in Berlin. Zudem hoffe er, dass es mit gemeinsamer Anstrengung von Bund, Ländern, Kommunen und auch Zuschauern gelingen werde, die Kinolandschaft zu erhalten. Dazu zählten insbesondere auch Arthouse-Kinos. Ab dem 2. Juli können Kinos unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln und mit einer maximalen Auslastung von 20 Prozent wieder öffnen.

Der im April 2018 verstorbene Tim Bergling, bekannt als DJ Avicii, wird in seiner Geburtsstadt Teil des neuen digitalen Kulturzentrums "Space". Die Gründer teilten mit, ein Museum werde an Avicii ab August kommenden Jahres erinnern. Es soll "Avicii Experience" heißen. Die Stiftung der Eltern von Bergling, der sich mit 28 Jahren das Leben nahm, ist an der Finanzierung beteiligt. Avicii war mit seinen Wohlfühl-Tracks "Wake Me Up", "Hey Brother" und "Sunshine" weltberühmt geworden.