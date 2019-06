Kulturnachrichten

Sonntag, 23. Juni 2019

Bundespräsident lobt Kriegsgräberfürsorge Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei einem Empfang zum 100-jährigen Bestehen des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge dessen Engagement als Friedensarbeit gewürdigt. Die Gräberpflege des Volksbundes trage zum internationalen Frieden bei, so Steinmeier. Die Grabstätten der Toten müssten Orte der Erkenntnis und des Lernens sein. "Ihre endlosen Gräberreihen zeigen, wohin Diktatur, Nationalismus und Rassismus führen." Die Mitarbeiter des Volksbundes engagieren sich neben der Grabpflege auch in der Bildungs- und Jugendarbeit und organisieren Gedenkveranstaltungen oder Spendensammlungen. Inzwischen ehrt der Volksbund auch die Opfer des Holocausts. Als Aufgaben der Zukunft nannte der Bundespräsident die Umwandlung von Kriegsgräberstätten in internationale Lernorte und den Ausbau des europäischen Partnernetzwerks.

Kirchentag in Dortmund mit Gottesdiensten beendet Mit Appellen zur Flüchtlingsrettung und zur Zivilcourage ist der 37. Deutsche Evangelische Kirchentag in Dortmund zu Ende gegangen. "Wir müssen handeln! Haltung zeigen!", appellierte Kirchentagspräsident Hans Leyendecker bei strahlendem Sonnenschein im Abschlussgottesdienst im BVB-Stadion. Kirchentagsteilnehmer forderten von der Evangelischen Kirche in Deutschland, ein eigenes Schiff zur Rettung von Flüchtlingen ins Mittelmeer zu entsenden. Leyendecker rief vor 32.000 Gläubigen zum Einsatz für Menschenrechte auf. Pontius Pilatus habe sich vor der Kreuzigung Jesu die Hände in Unschuld gewaschen, sagte der Journalist. "Europäische Politikerinnen und Politiker waschen sie in dem Wasser, in dem Flüchtlinge ertrinken." Es gehe darum, sich "den Spaltern und Hetzern in unserer Gesellschaft entgegenzustellen". Man dürfe den öffentlichen Raum nicht Leuten überlassen, die das Gemeinwesen zerstören wollen. Bei einem weiteren Abschlussgottesdienst im Westfalenpark rief Pastorin Kristin Jahn die Gläubigen angesichts der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke auf, sich Rechtsextremismus entschieden entgegenzustellen. Die Teilnehmerzahlen der beiden Gottesdienste blieben mit insgesamt rund 37.000 Besuchern deutlich hinter den Erwartungen der Veranstalter zurück, die mit bis zu 100.000 Menschen gerechnet hatten.

Fontane-Gedenkjahr übertrifft die Erwartungen Das Gedenkjahr zum 200. Geburtstag des Schriftstellers Theodor Fontane übertrifft nach Worten des Literaturwissenschaftlers Rainer Falk die Erwartungen. "Es läuft phänomenal", sagte Falk, der Archivar am Potsdamer Fontane-Archiv ist, im Interview der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). Das Interesse an dem Autor von Werken wie "Effi Briest" und "Der Stechlin" sei bereits vor zwei bis drei Jahren angestiegen; derzeit seien zahlreiche Veranstaltungen "überdurchschnittlich gut besucht". Fontane sei ein sehr facettenreicher Autor, fügte Falk hinzu: nicht nur ein Romancier, sondern auch Wanderer und Theaterkritiker. Zudem habe der Schriftsteller "miterlebt, wie sich die Moderne in den verschiedensten Bereichen Bahn brach. Er war ein Seismograph dieser Entwicklung." Insofern gebe es "immer wieder einen Anreiz, sich mit Fontane zu beschäftigen".

Privattheatertage gehen mit Preisverleihungen zu Ende Mit der Verleihung der Monica-Bleibtreu-Preise gehen heute in den Kammerspielen die Hamburger Privattheatertage zu Ende. Die undotierten Auszeichnungen werden in den Kategorien "Komödie", "Zeitgenössisches Drama" und "Klassiker" vergeben. Zwei Wochen lang hatten Privattheater aus dem Bundesgebiet insgesamt zwölf herausragende Inszenierungen gezeigt. "Die Schulz-Story" über den ehemaligen SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz hatte das Festival eröffnet. Das kleine Hoftheater aus Hamburg zeigte die Komödie "Herbstgold".

Ältestes Tafelbild ist wahrscheinlich ein Germanenschild Das rund 1700 Jahre alte Prunkschild eines germanischen Fürsten ist wahrscheinlich das älteste Tafelbild Deutschlands. Das haben jetzt aufwendige Restaurierungsarbeiten im Landesmuseum Halle ergeben. "Mir ist kein derart bemaltes Schild in Deutschland bislang bekannt", sagte der Leiter der Restaurierungswerkstatt, Christian-Heinrich Wunderlich, der Deutschen Presse-Agentur. Das Schild mit einem Durchmesser von etwa 1,30 Meter stand in der Grabkammer eines germanischen Fürsten bei Gommern (Landkreis Jerichower Land). "Unter dem Digitalmikroskop zeigte sich, dass das Holzschild weiß grundiert wurde, wahrscheinlich mit leimgebundener Kreide", sagte Wunderlich. "Darüber kamen zwei blaue Farbschichten. Ebenso fanden sich Einschlüsse von roter Farbe. Leider sind auf den Holzfragmenten keine Motive mehr zu erkennen."

Brandenburger Kunstpreise in Neuhardenberg vergeben Die im Oderbruch lebende Künstlerin Christiane Wartenberg ist in Neuhardenberg mit dem diesjährigen Brandenburgischen Kunstpreis des Ministerpräsidenten für ihr Lebenswerk geehrt worden. Sie sei besonders vielseitig, betonte Ministerpräsident Dietmar Woidke in seiner Laudatio. Ob Bildhauerei, Rauminstallationen, Kunst am Bau oder Grafik; Wartenberg besteche mit immer neuen Ideen und Projekten. Dabei arbeite sie nicht zurückgezogen im Elfenbeinturm, sondern realisiere Kunstprojekte mit Gleichgesinnten. Der Kunstpreis wird von der "Märkischen Oderzeitung" und der Stiftung Schloss Neuhardenberg verliehen. Weitere Preisträger sind in diesem Jahr Stephane Leonard (Malerei), Elli Graetz (Grafik), Liz Mields-Kratochwil (Plastik) und Frank Gaudlitz (Fotografie). Die Multimediakünstlerin Cécile Weselowski erhielt den Nachwuchsförderpreis.

Große Pläne für Berlins Checkpoint Charlie Der frühere Checkpoint Charlie, einer der größten Touristenmagnete Berlins, soll schöner werden. Wo sich nach dem Mauerbau 1961 amerikanische und sowjetische Panzer gegenüber standen, gibt es heute eine Mischung zwischen Geschichtsvermittlung und Touristennepp. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen hat nun den ersten Bebauungsplanentwurf für zwei Areale an dem früheren Grenzübergang auf der Friedrichstraße vorgestellt. Demnach sollen dort ein Museum des Kalten Krieges und Sozialwohnungen entstehen. Vom 1. Juli bis 2. August läuft das Verfahren, bei dem Bedenken und Anregungen abgegeben werden können. Dann soll der aktualisierte Entwurf ins Abgeordnetenhaus gehen. Die Senatsverwaltung möchte, dass der Bebauungsplan am 1. Februar 2020 festgesetzt wird. Dann läuft eine Veränderungssperre für die Areale aus. Der private Investor Trockland, dem das betroffene Gelände gehört, wollte sich nicht äußern. Ursprünglich war auf Teilen des Areals auch ein Hotel geplant.

Mutmaßliches Taufbecken in Bethlehem entdeckt Bei Renovierungsarbeiten in der Bethlehemer Geburtskirche ist ein mutmaßliches Taufbecken aus byzantinischer Zeit entdeckt worden. Das teilte der Leiter des palästinensischen Komitees für die Renovierung des frühchristlichen Kirchenbaus, Siad al-Bandak, mit. Internationale Fachleute würden deshalb in Bethlehem erwartet, um den Fund genauer zu untersuchen. Die Weltkulturorganisation Unesco hatte die Geburtskirche 2013 zum Weltkulturerbe erklärt. Seit fünf Jahren läuft ein Renovierungsprojekt, um Jahrzehnte der Vernachlässigung der historischen Kirche zu überwinden. Sie wurde der Überlieferung zufolge über der Grotte errichtet, in der Jesus Christus geboren worden sein soll.

Uruguay soll deutschen Reichsadler verkaufen Den Verkauf eines Bronzeadlers mit Eichenlaubkranz und Hakenkreuz vom deutschen Kriegsschiff "Admiral Graf Spee" hat ein Gericht in Uruguay nach jahrelangem Rechtsstreit angeordnet. Das Verteidigungsministerium solle die Skulptur innerhalb von 90 Tagen zu Geld machen und die Hälfte der Einnahmen den Unterzeichnern des Bergungsvertrags überlassen, wie die Zeitung "El País" berichtete. Die uruguayische Regierung kann gegen die Entscheidung noch Berufung einlegen. Das Panzerschiff war 1939 vor Uruguay im Río de la Plata gesunken. Der 2,80 Meter hohe und 350 Kilogramm schwere Reichsadler vom Heck des Schiffes war 2006 von dem Unternehmer Alfredo Etchegaray geborgen worden. Er begrüßte die Gerichtsentscheidung. Die Regierung solle das Urteil annehmen und ihren Teil des Erlöses in das Bildungswesen oder die Marine des südamerikanischen Landes investieren, sagte er im Radiosender Uruguay. Die Bundesregierung hatte einen Verkauf des Adlers auf dem freien Markt stets zu verhindern versucht. Sie will nicht, dass die Bronzeskulptur für die Verherrlichung der NS-Herrschaft missbraucht wird. Berlin würde den Reichsadler am liebsten in einem Museum sehen.