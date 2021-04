Kulturnachrichten

Montag, 12. April 2021

Bundespräsident erinnert an Befreiung Buchenwalds Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der Ministerpräsident von Thüringen, Bodo Ramelow (Linke), haben dazu aufgerufen, die Erinnerung an die Verbrechen und die Barbarei der Nationalsozialisten wachzuhalten. Das sei Aufgabe aller Demokraten, sagten sie bei einer Gedenkfeier zum 76. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald in Weimar. "Nicht, weil wir heute Verantwortung dafür tragen, was damals geschehen ist, sondern weil wir alle, die wir uns als Menschen begreifen, Verantwortung dafür tragen, dass es nie wieder geschieht", erklärte Steinmeier. Buchenwald stehe für Rassenwahn, Folter, Mord und Vernichtung.

"Nomadland" räumt bei den Britischen Filmpreisen ab Der Film "Nomadland" ist großer Gewinner der britischen Filmpreise. Das Road-Movie gewann am Sonntagabend bei der Verleihung der British Academy Film Awards vier Auszeichnungen, darunter die für den besten Film und die beste Regie. Außerdem wurde Frances McDormand als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Regisseurin Chloe Zhao ist erst die zweite Frau, die bei den Bafta Awards den Regiepreis erhielt. "Nomadland" wurde außerdem für die beste Kameraarbeit geehrt. Als bester männlicher Hauptdarsteller wurde Anthony Hopkins ausgezeichnet. In "The Father" spielt der 83-Jährige einen Demenzerkrankten. Die Filmpreise standen unter dem Eindruck des Corona-Lockdowns - die Kinos blieben geschlossen - und des Todes von Prinz Philip. 1959 war er zum ersten Präsidenten der britischen Filmakademie geworden und hatte dem britischen Oscar-Pendant viele Jahre als Schirmherr gedient.

Bischof Meier fordert eigenes Diakonat für Frauen Der Augsburger Bischof Bertram Meier spricht sich für das Diakonat von Frauen als eigenes Amt in der katholischen Kirche aus. Er sehe in einem diakonischen Dienst für Frauen die Zukunft. Allerdings solle dieser ein „eigenes Profil“ haben, sagte Meier der „Augsburger Allgemeinen“. Dieses Diakonat für Frauen dürfe kein „Abklatsch“ des Ständigen Diakonats für Männer sein, so Meier im Zeitungs-Podcast „Über Gott und die Welt“.Vor einem knappen Jahr hatte Meier noch der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) gesagt, er sei beim Frauendiakonat skeptisch. Das Diakonat ist eines der ältesten Ämter der Kirche. In der katholischen Kirche wurde die Diakonenweihe zu einer Vorstufe auf dem Weg zur Priesterweihe. Seit Längerem wird in der katholischen Kirche diskutiert, ob das Diakonen-Amt künftig auch Frauen offenstehen soll.

Corona hat unsere Sprache verändert Rund 1000 neue Wortschöpfungen mit Corona-Bezug hatte das Leibniz-Institut für deutsche Sprache schon bis zum Ende des vergangenen Jahres gesammelt. In der Zwischenzeit sind weitere Kreationen hinzugekommen. Zu den neuesten zählen zum Beispiel: "Brückenlockdown", erfunden von CDU-Chef Armin Laschet. Oder "Öffnungsblindflug", vor dem CSU-Chef Markus Söder warnt. Die Germanistikprofessorin Heidrun Kämper hat in ihrer wissenschaftlichen Arbeit festgestellt, dass Krisen schon immer Spuren in der Sprache hinterlassen haben. Bestimmte Corona-Wörter, wie zum Beispiel "postcorona" oder "präpandemisch", deuten ihrer Ansicht nach darauf hin, dass diese Pandemie in ein zeitliches Kontinuum gestellt wird. Corona markiere eine Zäsur, sagte Kämper im Deutschlandfunk. Allerdings könne sie noch nicht abschätzen, wie lange sich die sprachlichen Neuschöpfungen halten werden.