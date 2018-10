Kulturnachrichten

Dienstag, 2. Oktober 2018

Bundespräsident ehrt kreative Köpfe 29 Künstlerinnen und Künstler erhalten Bundesverdienstkreuz Einen Tag vor dem Tag der Deutschen Einheit zeichnet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute 29 Künstlerinnen und Künstler mit dem Bundesverdienstkreuz aus. Unter dem Motto "Kultur verbindet!" werden im Schloss Bellevue in Berlin 13 Frauen und 16 Männer geehrt. Laut Bundespräsidialamt haben sie herausragende künstlerische Leistungen vollbracht oder außergewöhnliche kulturpolitische Verdienste erworben. Zu den Geehrten gehören auch zwei Oscar-Preisträger: der Filmkomponist Hans Zimmer und die Regisseurin Caroline Link. Ein Bundesverdienstkreuz erhalten auch der Schriftsteller Rainald Goetz, die Musikerin Annette Humpe, der Fotograf Jim Rakete, der Komiker Otto Waalkes und der aus Frankreich stammende Regisseur François Ozon. Aber auch Menschen, die nicht im Rampenlicht stehen, erhalten eine Auszeichnung, zum Beispiel die Rechtsanwältin Ellen Lorenz, die seit 1991 den Kunstverein Hannover leitet, oder Heike Prieß, die in Quickborn eine Jugend-Brassband aufgebaut hat.

Berliner Parreno-Ausstellung in London ausgezeichnet Schau im Gropius-Bau als Beste Ausstellung 2018 ausgezeichnet Die Gropius Bau-Ausstellung des Künstlers Philippe Parreno wurde in London im Rahmen der "Leading Culture Destinations Awards" als "Beste Ausstellung 2018" ausgezeichnet. Parreno hatte in seiner Schau von Ende Mai bis Anfang August ein Gefüge aus Licht, Geräuschen und Objekten errichtet, das anhand eines dynamischen Skripts von einer sich vermehrenden Hefebakterienkultur gesteuert wurde. Dabei erlaubte es die Anwendung von Zufallsmethoden der Ausstellung sich über einen bestimmten Zeitraum zu verändern. Parrenos Ausstellung war die vierte Ausstellung im Rahmen der Programmreihe "Immersion". die seit 2016 von den Berliner Festspielen realisiert wird. Darin präsentieren die Berliner Festspiele Werke, die sich im Grenzbereich zwischen Ausstellung und Aufführung bewegen.

Chansonnier Charles Aznavour gestorben Sänger hat in seiner Karriere über 1300 Chansons komponiert Der Sänger, Liedtexter und Schauspieler Charles Aznavour ist im Alter von 94 Jahren im südfranzösischen Alpilles gestorben. In seiner mehr als 70-jährigen Karriere hat Aznavour über 1300 Chansons komponiert, mehr als 180 Millionen Platten weltweit verkauft und in mehr als 60 Filmen mitgewirkt. Schon als Neunjähriger sang er im Restaurant seiner armenischen Eltern, die vor den Gräueltaten in ihrem Land geflohen waren. Entscheidend für seine Karriere war die Begegnung mit Edith Piaf, die 1946 auf ihn aufmerksam wurde und ihn auf eine Tournee durch Frankreich und die Vereinigten Staaten mitnahm. Seinen Durchbruch zum Schauspieler schaffte er im Jahr 1960 mit "Schießen Sie auf den Pianisten" von François Truffaut. Mit der Oscar-prämierten Verfilmung "Die Blechtrommel" von Volker Schlöndorff machte er sich als Schauspieler auch in Deutschland einen Namen. Die Pariser Kulturministerin Françoise Nyysen schrieb, das Land verliere "einen seiner größten Poeten, immer in der Avantgarde, eine echte Legende, die Grenzen und Epochen überquert hat".

Neue Vertrauensstelle gegen Belästigung beim Film "Themis" soll sich für Prävention und Aufklärung einsetzen Betroffene von sexueller Belästigung und Gewalt in der Film- und Medienbranche können sich ab sofort an eine neue Vertrauensstelle wenden. Die "Themis" genannte Einrichtung soll zwischen Belästigten und Arbeitgebern vermitteln und sich für Prävention und Aufklärung einsetzen. In einem geschützten Raum sollen sich von sexueller Belästigung und Gewalt betroffene Beschäftigte an eine Juristin oder eine Psychologin wenden können. Das Vorstandsmitglied von Themis und pro Quote Film, Barbara Rohm, sagte, dass in der vergleichsweise kleinen Film-, Fernseh- und Bühnenwelt schnell Abhängigkeiten und Näheverhältnisse entstünden. Bei Betroffenen herrsche oft Angst vor beruflichen Nachteilen im Fall einer Beschwerde, meinte Rohm. Diese Angst solle die Vertrauensstelle nehmen.

Jazzmusiker Jerry González gestorben Latin-Jazz-Pionier erlag einer Rauchvergiftung Der amerikanische Trompeter und Perkussionist Jerry González, einer der wichtigsten Vertreter des Latin Jazz, ist in Madrid an den Folgen einer Rauchvergiftung gestorben. Der als Sohn puertoricanischer Einwanderer geborene und in der New Yorker Bronx aufgewachsene Musiker wurde 69 Jahre alt. "Wir sind tief betroffen über den Tod von Jerry González, einem der Pioniere des Latin Jazz", schrieb die spanische Autoren-Vereinigung SGAE auf Twitter. Spanischen Medienberichten zufolge war in González' Haus im Madrider Stadtteil Lavapiés in der Nacht zum Montag ein Brand ausgebrochen. Der Künstler sei in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er den Folgen einer Rauchgasvergiftung erlegen sei, hieß es. Jerry González hat in seiner langen Karriere zahlreiche Alben veröffentlicht. Sein Fusion-Stil war dabei zumeist ein Mix aus Jazz und afrokubanischen Rhythmen. Bevor er Ende der 1970er Jahre zusammen mit seinem Bruder Andy und weiteren Musikern die Fort Apache Band gründete, die auch auf weltweiten Festivals Erfolge feierte, war er in jungen Jahren unter anderem Mitglied der Band von Jazzlegende Dizzy Gillespie.