Kulturnachrichten

Sonntag, 29. August 2021

Bundesministerium für Kultur und Medien gefordert Der Deutsche Kulturrat fordert von der künftigen Bundesregierung die Einrichtung eines Bundesministeriums für Kultur und Medien. Damit werde dem Umstand Rechnung getragen, "Kulturpolitik in seiner Verschränkung mit anderen Politikfeldern zu begreifen", erklärte der Kulturrat am Sonntag in Berlin. Die Einrichtung eines Ministeriums wäre demnach eine "konsequente Weiterentwicklung" der bisherigen Struktur mit einer Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Auch würde damit die Bedeutung, die Kulturpolitik für das Zusammenleben in Deutschland, für die Künste und für die Entwicklung der Medienlandschaft habe, unterstrichen. Zudem seien "Impulse für kulturelle Bildung" seitens der Bundeskulturpolitik unverzichtbar. Der Deutsche Kulturrat forderte auch die Verankerung des Staatsziels Kultur im Grundgesetz mit dem Wortlaut: "Der Staat schützt und fördert die Kultur".

Revolver, der Billy the Kid getötete, versteigert Die Waffe, mit der Sheriff Pat Garrett 1881 die Westernlegende Billy the Kid erschoss, hat für 6 Millionen Dollar (5,1 Millionen Euro) den Eigentümer gewechselt. Es sei die höchste Summe, die jemals für eine Feuerwaffe bezahlt wurde, teilte das Auktionshaus Bonhams nach der Versteigerung mit. Der Colt "Single Action Revolver" aus der Kollektion von Jim und Theresa Earle sei zuvor auf 2 bis 3 Millionen Dollar geschätzt worden. Bieter aus aller Welt hätten an der Auktion teilgenommen. Wer den Zuschlag bekam, teilte Bonhams nicht mit. Garrett hatte Billy the Kid, dem seine Feinde zahlreiche Morde nachsagten, gejagt und am 14. Juli 1881 in New Mexico erschossen. Um seine Person und seinen Tod sowie um Garretts Jagd auf ihn ranken sich bis heute Legenden.

Rachel Salamander erhält Heine-Preis Die Publizistin und Buchhändlerin Rachel Salamander wird heute mit dem Heine-Preis der Stadt Düsseldorf ausgezeichnet. Die Laudatio auf die Literaturwissenschaftlerin hält Bundespräsident Steinmeier. Salamander habe maßgeblich zum Wiederaufbau des jüdischen intellektuellen Lebens nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland beigetragen, hatte es in der Begründung der Jury geheißen. Mit ihren Buchhandlungen habe Salamander die jüdischen Autoren, deren Bücher einst verbrannt worden waren, in den Kanon deutscher Literatur zurückgeholt. Die in München lebende Salamander eröffnete in der bayerischen Landeshauptstadt 1982 unter dem Namen "Literaturhandlung" eine Fachbuchhandlung für Literatur zum Judentum. Mittlerweile gibt es Zweigstellen in mehreren deutschen Städten. Das Stammhaus ist inzwischen in das Jüdische Museum München gezogen.

Karlsbader Hauptpreis geht an Flüchtlingsdrama Das Flüchtlingsdrama "As far as I can walk" des serbischen Regisseurs Stefan Arsenijevic hat den Hauptpreis des 55. Internationalen Filmfestivals von Karlsbad gewonnen. Der 44-Jährige nahm den Kristallglobus am Samstagabend bei der Abschlussgala entgegen. Der Preis ist mit umgerechnet knapp 22 000 Euro dotiert. Der Film handelt von Strahinja und seiner Frau Ababuo, die Ghana verlassen, um in Europa ein besseres Leben zu finden. Hauptdarsteller Ibrahim Koma wurde zudem als bester Schauspieler ausgezeichnet. Der Deutsche Dietrich Brüggemann gewann mit der Tragikomödie "Nö" die Auszeichnung für die beste Regie. Die Preise des Festivalpräsidenten gingen an den US-Schauspieler und Drehbuchautor Ethan Hawke sowie den tschechischen Regisseur Jan Sverak.