Bundeskunsthalle hält an Michael-Jackson-Schau fest Öffentlich-rechtliche Radiosender spielen weiter Jackson-Songs Trotz neuer Missbrauchsvorwürfe hält die Bundeskunsthalle an ihrer geplanten Michael-Jackson-Ausstellung fest. Die Schau behandele nicht das Leben des Popstars, sondern seinen Einfluss auf die zeitgenössische bildende Kunst, teilte das Museum in Bonn mit. Die derzeitige kontroverse Diskussion um die Filmdokumentation "Leaving Neverland" verfolge man intensiv. Eine Distanzierung sei "zum jetzigen Zeitpunkt nicht gegeben". Nach der Ausstrahlung der Sendung hatten mehrere große Radiosender in Kanada entschieden, keine Lieder mehr von Michael Jackson zu spielen. Die öffentlich-rechtlichen Radiosender in Deutschland bahelten seine Songs vorerst im Programm. Der Westdeutsche Rundfunk erklärte, er warte ab, ob es zu einer neuen juristischen Bewertung kommt. Ähnlich äußerten sich NDR, SWR und BR.

Zuckerberg verspricht mehr Datenschutz bei Facebook Private Nachrichten sollen verschlüsselt werden Das Online-Netzwerk Facebook hat einen besseren Schutz der Privatsphäre versprochen. Wie der Gründer und Vorstandsvorsitzende Zuckerberg in einem Blog-Eintrag mitteilte, wird es bald die Möglichkeit geben, private Nachrichten verschlüsselt zu versenden, so dass auch der Konzern sie nicht lesen kann. Er glaube, dass sich die Kommunikation in der Zukunft zunehmend auf vertrauliche, verschlüsselte Dienste verlagern werde. An dieser Zukunft wolle Facebook mitarbeiten, so Zuckerberg. Verbraucherschützer kritisierten, dadurch werde weder das Sammeln von Daten noch die zielgerichtete Werbung unterbunden.

Pianist Jacques Loussier gestorben Mit dem Trio "Play Bach" verkaufte er über sieben Millionen Alben Der französische Pianist Jacques Loussier ist im Alter von 84 Jahren gestorben.

Bekannt wurde er mit seinen jazzigen Interpretationen von Werken Johann Sebastian Bachs. Er gründete mit dem Bassisten Pierre Michelot und dem Schlagzeuger Christian Garros 1959 das Trio "Play Bach" und feierte damit große Erfolge. Das Trio gab über 3000 Konzerte und verkaufte über sieben Millionen Alben. Loussier adaptierte auch weitere Klassiker, wie Vivaldi, Ravel oder Schumann. Außerdem komponierte er Musik für über 100 Kino- und Fernsehfilme.

Netflix will "Hundert Jahre Einsamkeit" verfilmen Streamingdienst erwirbt Filmrechte für Roman von García Márquez Netflix wird das epochale Meisterwerk "Hundert Jahre Einsamkeit" von Gabriel García Márquez als Serie auf den Bildschirm bringen. Der US-Streamingdienst teilte mit, er habe von der Familie des kolumbianischen Literaturnobelpreisträgers die Rechte zur Verfilmung des Romans erworben. Die Serie wird in spanischer Sprache gedreht. Es ist das erste Mal, dass das 1967 erschienene Werk verfilmt wird. Der Roman erzählt über sieben Generationen hinweg die Geschichte der Familie Buendía. In der Erzählung vermischen sich tatsächliche Geschehnisse aus der kolumbianischen Geschichte mit surrealen Begebenheiten. Der Roman gilt als eines der wichtigsten Werke der Weltliteratur des 20. Jahrhunderts. Gabriel García Márquez wurde 1982 mit dem Nobelpreis für Literatur geehrt.

Innenministerium lädt Aktionskünstler aus Zentrum für politische Schönheit ist bei einem Kongress unerwünscht Das Bundesinnenministerium hat die Entscheidung der Bundeszentrale für politische Bildung (BpB) verteidigt, den Leiter des "Zentrums für politische Schönheit", Philipp Ruch, von einem Kongress wieder auszuladen. Die Sprecherin des Ministeriums, Eleonore Petermann, sagte in Berlin, das Politkunst-Kollektiv habe bei seiner Internet-Aktion "Soko Chemnitz" im vergangenen Jahr "unter dem Schutz der Kunstfreiheit zu Denunziationen und zu Eingriffen in das allgemeine Persönlichkeitsrecht" aufgerufen. Deshalb habe das Ministerium "in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung diese Einladung nicht unterstützt". Denn eine solche Einladung hätte womöglich als staatliche Legitimierung dieser Aktion missverstanden werden können. Die Bundeszentrale ist dem Bundesinnenministerium unterstellt.