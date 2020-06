Kulturnachrichten

Montag, 15. Juni 2020

Bundes.Festival.Film. prämiert Nachwuchsfilmer Die Filmreihe "Bundes.Festival.Film." ist in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie in einem Wuppertaler Autokino auf die Leinwand gegangen. Auf dem Festival für nicht-kommerzielle Filmemacher wurden die besten Filme des Jahrgangs 2019 in zehn Kategorien prämiert. Dabei wurden die mit insgesamt 20.000 Euro dotierten Preise des Deutschen Jugendfilmpreises und des Deutschen Generationenfilmpreises vergeben. Alle 40 nominierten Filme sind bis zum 28. Juni als Video-on-Demand-Angebot im Internet verfügbar. In diesem Zeitraum können die Zuschauer auch online über den mit 1000 Euro dotierten Publikumspreis abstimmen. Das "Bundes.Festival.Film." bildet das Finale der Bundeswettbewerbe Deutscher Jugendfilmpreis und Deutscher Generationenfilmpreis. Beide Wettbewerbe werden im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom Deutschen Kinder- und Jugendfilmzentrum organisiert.

Bollywood-Schauspieler Sushant Singh Rajput ist tot Der populäre Bollywood-Schauspieler Sushant Singh Rajput ist im Alter von 34 Jahren gestorben. Berichten zufolge hat er in seinem Haus in Mumbai Selbstmord begangen. Gründe dafür seien noch nicht bekannt, teilte die Polizei mit. Der Schauspieler lebte während des Lockdowns allein. Rajput sei "ein aufgeweckter junger Schauspieler, der zu früh gegangen ist", twitterte der indische Premierminister Modi. Sein Aufstieg in die Welt der Unterhaltung habe "viele inspiriert und er hinterlässt mehrere denkwürdige Auftritte", so der Politiker weiter: "Ich bin schockiert von seinem Tod. Meine Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Fans." Rajput begann als Fernsehschauspieler, sein Bollywood-Debüt folgte 2013 in "Kai Po Che" von dem Regisseur Abhishek Kapoor, basierend auf dem Buch von Chetan Bhagat. Zu seinen weiteren Filmen zählen "Kedarnath, Sonchiriya" (Goldener Vogel) und "Raabta" (Verbindung). Zuletzt war er im Netflix-Film "Drive" von 2019 zu sehen.

"Berlin Postkolonial" will streitbare Statuen umgestalten In der Debatte um die Kolonialdenkmäler schlägt der Verein "Berlin Postkolonial" die Umgestaltung der Werke vor. Mit deren bloßem Abbau sei es nicht getan, sagte der Sprecher der Initiative, Christian Kopp, der Deutschen Presse-Agentur. Konstruktiver wäre es aus seiner Sicht, Kunstschaffende zum Beispiel aus ehemaligen Kolonien dazu einzuladen, die Wirkung der Statuen zu brechen, Gegendenkmäler zu entwickeln oder sie zu verfremden. Kritische Infotafeln reichten nicht aus. "Berlin Postkolonial" setzt sich auch für die Umbenennung von Straßen in Berlin ein, die Kolonialisten gedenken. Deutschland eignete sich ab 1884 Kolonien in Afrika, Ozeanien und Ostasien an. Es verfügte damit über das viertgrößte koloniale Gebiet. In Deutschlandfunk Nova sagte der Historiker Jürgen Zimmerer, die Diskussionen um die Spuren des Kolonialismus im öffentlichen Raum gebe es auch in Deutschland schon lange, aber es passiere sehr wenig. Manchmal würden die Forderungen einfach überhört oder verliefen sich.