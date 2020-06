Bund gibt NS-Raubgut zurück

Samstag, 6. Juni 2020

Der Bund hat eine von den Nationalsozialisten veräußerte Maria Magdalena-Skulptur an die Erben der Vorbesitzer zurück übergeben. "Die Rückgabe an die rechtmäßigen Erben ist ein wichtiger Schritt bei der Anerkennung des Leides der Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und bei der immerwährenden Aufgabe, den NS-Kunstraub rückhaltlos aufzuklären", erklärte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) dazu in Berlin. Die rechtmäßigen Besitzer der dem italienischen Künstler Andrea della Robbia (1435-1525) zugeschriebene Standfigur sind demnach die Erben der vom NS-Regime verfolgten Inhaber der früheren Kunsthandlung A. S. Drey in München. Grütters bezeichnete den Fall als gutes Beispiel für die internationale Zusammenarbeit.

Der italienische Filmmusik-Komponist Ennio Morricone und sein US-Kollege John Williams erhalten dieses Jahr den angesehenen spanischen Prinzessin-von-Asturien-Preis in der Sparte Künste. Beide sind mit der Musik für bekannte Hollywood-Filme weltweit bekannt geworden. So komponierte der Oscarpreisträger Morricone beispielsweise die Musik zu dem Western "Spiel mir das Lied vom Tod". Williams schrieb die Musik für viele von Steven Spielbergs Filmen wie etwa "Star Wars" sowie auch für die Harry Potter-Reihe. Die Prinzessin-von-Asturien-Auszeichnungen gelten als "die spanischen Nobel-Preise" und sind nach der spanischen Thronfolgerin benannt. Sie werden alljährlich in acht Sparten vergeben. Die anderen Preisträger werden in den nächsten Wochen und Monaten nach und nach bekannt gegeben werden. Die Preisträger erhalten jeweils 50.000 Euro und die Nachbildung einer Statue von Joan Miró.

Der britische Rockmusiker Steve Priest ist tot. Der Mitbegründer und Bassist der Glamrock-Band The Sweet starb im Alter von 72 Jahren. Das teilte sein ehemaliger Bandkollege Andy Scott mit. Der Bassist, der am 23. Februar 1948 in London geboren wurde, lebte zuletzt in Los Angeles. In den 70er-Jahren wurde die Band mit Hits wie "Blockbuster", "Fox On The Run", "Love is like Oxygen" sowie mit extravaganten Bühnenoutfits weltberühmt.