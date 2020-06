Bund fördert Spielfilme mit knapp fünf Millionen Euro

Donnerstag, 25. Juni 2020

Eine aus dem Gefängnis entlassene Pianistin, ein verschwundener Dokumentarfilmer oder eine neue Hofdame - um solche Charaktere drehen sich Spielfilmprojekte, die der Bund nun fördert. In der aktuellen Runde geht es um 4,74 Millionen Euro. Grundlage waren 64 Anträge auf Drehbuchförderung, aus denen die Jury 13 Stoffe auswählte. Von 28 Anträgen auf Produktionsförderung wurden zehn Filmvorhaben berücksichtigt. Zu den mit 500.000 Euro unterstützten Produktionen zählt "15 Jahre" von Autor und Regisseur Chris Kraus, der den Kampf der Pianistin Jenny mit sich und der Welt verfilmt. Genauso unterstützt wird Regisseur Christoph Hochhäusler mit "Aus dem Leben der Echsen", in dem es um Gangster und Drogen, Rache und Intrigen geht. Die gleiche Summe bekommen auch Ayse Polat, Nancy Biniadaki und Tanja und Andreas Schmidbauer.

Ein neues "Haus der Geschichte" im Freilichtmuseum am Kiekeberg thematisiert die Flüchtlingssituation in und um die Hansestadt Hamburg nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Gebäude ist ein rekonstruiertes Siedlungsdoppelhaus aus den 1950er-Jahren, wie die Metropolregion Hamburg anlässlich der Eröffnung des Hauses mitteilt. Die Ausstellung im Inneren zeige am Beispiel des Landkreises Harburg, wie Einheimische aber auch Neubürger die Aufbauzeit erlebten. Der Landkreis habe überproportional viele der insgesamt über zwölf Millionen Flüchtlinge, Vertriebenen und Evakuierten in West-Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg aufgenommen, heißt es.