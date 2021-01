Kulturnachrichten

Mittwoch, 13. Januar 2021

Bund fördert Kultureinrichtungen mit 32 Millionen Euro Deutschlandweit unterstützt der Bund in diesem Jahr 73 Kultureinrichtungen bei Sanierungen und Modernisierungen mit insgesamt rund 32 Millionen Euro. Kultur stifte Identität und Zusammenhalt, gerade auch abseits der Metropolen, erklärte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) in Berlin. Fördermittel gehen unter anderem an das Residenzschloss Dresden, an die Alte Pinakothek München und an die Kunstsammlungen des Bistums Regensburg. Das seit 2020 bestehende Programm "Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Deutschland" ist Nachfolger des Förderprogramms "Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Ostdeutschland".

documenta 15 könnte verschoben werden Die documenta 15 könnte wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben werden. Generaldirektorin Sabine Schormann bezweifelte im Gespräch mit Deutschlandfunkkultur, dass die weltweit wichtigste zeitgenössische Kunstausstellung wie geplant 2022 in Kassel stattfinden kann. In der nächsten Phase der Vorbereitung, in der etliche Künstler aus verschiedenen Regionen der Welt auch für längere Zeit nach Kassel reisen müssten, könnte man unter Corona-Bedingungen an inhaltliche Grenzen kommen, so Schormann. Was eine Verschiebung der documenta 15 auf das Jahr 2023 finanziell bedeuten würde, müsse spätestens im Sommer in den Aufsichtsgremien der Weltkunstausstellung diskutiert werden.

Kulturrat will Staatsziel Kultur im Grundgesetz Der Deutsche Kulturrat fordert, neben Kinderrechten auch die Kultur als Staatsziel ins Grundgesetz aufzunehmen. In einer Erklärung erinnerte er daran, dass die Enquete-Kommission "Kultur in Deutschland" des Deutschen Bundestages bereits 2007 einstimmig eine entsprechende Forderung beschlossen hatte. Artikel 20 des Grundgesetzes soll demnach um einen Abschnitt b mit dem Wortlaut "Der Staat schützt und fördert die Kultur" ergänzt werden. Gerade in Zeiten der Corona-Krise mit ihren dramatischen Auswirkungen auf den Kulturbereich sei das Signal wichtig, so Kulturrats-Geschäftsführer Olaf Zimmermann. Union und SPD hatten sich gestern darauf geeinigt, die Kinderrechte als Staatsziel im Grundgesetz zu verankern.