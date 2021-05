Bullen, Cops und Commissarios in der populären Kultur Im Asphaltdschungel Freistil, 53 min Von Markus Metz und Georg Seeßlen In den Regalen der Buchhandlungen, im täglichen Fernsehprogramm, im Kino sind Polizistinnen und Polizisten vielleicht mehr denn je DIE Projektions- und Identifikationsfigur der Gegenwart. Welche Antworten geben Cop, Flic, Schnüffler oder Bulle auf die moralischen und sozialen Fragen unserer Zeit?

Will man erfahren, wie es um ein Land, eine Region, eine Gesellschaft bestellt ist, greift man zum Kriminalroman oder schaut eine Polizeiserie. Die Realität scheint darin gespiegelt zu werden - aber freilich nur teilweise. Langweilige und unschöne Aspekte kommen eher am Rande vor und müssen selbst dort dramatisch und symbolisch überhöht werden.

Die Diskrepanz scheint erstaunlich: Je populärer und allgegenwärtiger die Polizei in den Medienträumen wird, desto distanzierter und misstrauischer wird das Verhältnis in der Realität. Wie haben sich die Polizei-Bilder in den letzten Jahrzehnten verändert? Wie viel Wirklichkeit enthalten Krimi-Serien und -Romane?

