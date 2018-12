Kulturnachrichten

Sonntag, 23. Dezember 2018

Bürgerstiftung will Opernbau vorstellen Im Januar will die Stiftung die Neubaupläne dem Magistrat präsentieren Einflussreiche Bürger wollen für die Stadt Frankfurt eine neue Oper bauen - mit dem Vorschlag hat die Stiftung Anfang Dezember für Furore gesorgt. Im Januar will die Gruppe ihre Initiative nun offiziell dem Magistrat vorstellen. "Wir machen der Stadt ein Angebot", sagte der Sprecher der Bürgerstiftung Neue Oper Frankfurt, Martin Wentz. Die derzeitige Theaterdoppelanlage von Schauspiel und Oper gilt als marode. Ein umfangreiches Gutachten hat die Kosten für eine Sanierung auf fast 900 Millionen Euro geschätzt. Die Stiftung will 50 Millionen Euro etwa durch Spenden als Eigenkapital auftreiben. Den Rest der geschätzten Baukosten von 240 Millionen Euro will die Gruppe mit Darlehen finanzieren. Das Grundstück müsste die Stadt dem Bauherren per Erbbauvertrag überlassen. Die Oper wäre in dem Neubau dann Mieter. Die Stiftung könne die Oper viel schneller und kostengünstiger bauen, da sie anders als die Stadt nicht dem öffentlichen Vergaberecht unterliege, betont Wentz.

Kreml: BBC kann in Russland frei arbeiten Trotz laufender Untersuchung seien die Journalisten nicht eingeschränkt Die Journalisten des britischen Senders BBC werden nach Darstellung des Kremls trotz einer laufenden Untersuchung von russischen Medienaufsehern zunächst nicht in ihrer Arbeit in Russland eingeschränkt. "Sie arbeiten nach wie vor und können alle Vorteile nutzen, die ihnen das Gesetz über die Massenmedien garantiert", sagte der Sprecher von Präsident Wladimir Putin im russischen Fernsehen. Trotz der Überprüfung hielten sich BBC-Korrespondenten in Russland auf und gingen ihrer Arbeit nach. Am Freitag hatte die Medienaufsichtsbehörde Roskomnadsor mitgeteilt, dass sie untersuchen werde, ob die BBC World News bei der Ausstrahlung in Russland und bei der Veröffentlichung von Inhalten auf ihrer Internetseite gegen russische Gesetze verstoßen habe. Die Untersuchung steht im Zusammenhang mit entsprechenden Schritten der britischen Medienaufsichtsbehörde Ofcom, die dem kremlnahen Sender RT am Tag zuvor vorgeworfen hatte, parteiisch berichtet zu haben.

Bitkom: Gesetz gegen Hass im Internet nicht effizient Bernhard Rohleder: "Staat hat Kernaufgaben an Konzerne abgegeben" Ein Jahr nach Inkrafttreten des Gesetzes gegen Hass im Internet hat der Digitalverband Bitkom eine kritische Bilanz gezogen. Die betroffenen Plattformen betrieben einen "immensen Aufwand", um die rechtlichen Bestimmungen zu erfüllen, sagte Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder dem "Handelsblatt". "Auch nach einem Jahr stehen bei diesem Gesetz Aufwand und Ertrag in keinem vernünftigen Verhältnis." Mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) habe der Staat seine "Kernaufgaben an große internationale Konzerne abgegeben", kritisierte Rohleder. Die Löschberichte verschiedener Plattformen ließen allerdings erkennen, dass nur wenig gemeldete Inhalte tatsächlich gelöscht würden. "Gelöscht wird meist aufgrund der Community-Richtlinien der sozialen Netzwerke und nicht nach dem NetzDG."

NRW-Museumsverbände wollen fusionieren Vorsitzende verspricht sich sich bessere Sichtbarkeit Die beiden regionalen Museumsverbände im Rheinland und in Westfalen wollen sich im kommenden Jahr zu einem Verband zusammenschließen. Die Mitglieder des Museumsverbandes Rheinland und der Vereinigung westfälischer Museen hätten bereits zugestimmt, sagte Regine Zeller, die Vorsitzende des Verbandes Rheinischer Museen. 2019 soll der Gesamtmuseumsverband Nordrhein-Westfalen gegründet werden. Es sei wichtig, dass die Häuser mit einer Stimme sprächen. "Es ist unser Ziel, dass wir wahrgenommen werden", sagte Zeller über das Vorhaben. Die Museumsverbände in Westfalen und im Rheinland sind jeweils über 90 Jahre alt. Sie vertreten zusammen mehr als 400 Museen in NRW.

Relotius: Täuschung mit Spendenaufruf? Geld sollte auf Privatkonto des "Spiegel"-Reporters überwiesen werden Nach Bekanntwerden der Betrügereien des "Spiegel"-Reporters Claas Relotius stehen strafrechtliche Ermittlungen wegen der Veruntreuung von Spendengeldern im Raum. Wie "Spiegel online" berichtete, soll Relotius von seinem privaten E-Mail-Konto Lesern Spendenaufrufe geschickt haben, um angeblich Waisenkindern in der Türkei zu helfen. Das hätten Leser dem Magazin mitgeteilt. Das Geld sollte demnach auf Relotius' Privatkonto überwiesen werden. "Wie viele Spender sich auf diesen Aufruf meldeten, wieviel Geld schließlich zusammenkam und was mit diesem Geld passierte, ist derzeit noch nicht klar", heißt es auf "Spiegel online". Der Redaktion sei von der Spendensammlung nichts bekannt gewesen. Alle gesammelten Informationen würden der Staatsanwaltschaft "im Rahmen einer Strafanzeige" zur Verfügung gestellt.

Humboldt Forum: Eröffnung Ende 2019 Das versprach Generalintendant Hartmut Dorgerloh in einem Zeitungsinterview Das Humboldt Forum im teilrekonstruierten Berliner Schloss wird Ende 2019 mit dem Ausstellungsbereich zur Geschichte des Ortes eröffnet. Das sagte der Generalintendant der Einrichtung, Hartmut Dorgerloh, der "Berliner Morgenpost". "Den genauen Termin werden wir leider erst Mitte des kommenden Jahres nennen können." Zuerst müsse das Gebäude mit 40 000 Quadratmetern Nutzfläche technisch in Betrieb genommen werden. "Wir rechnen im Herbst 2019 mit grünem Licht seitens der Bauaufsicht", fügte er hinzu.