Bürgerrechtler am rechten Rand? Einmal Widerstand, immer Widerstand Das Feature, 44 min Von Alexa Hennings Sie saßen im Stasi-Knast, waren Parteien-Gründer der ersten Stunde nach der Wende. Heute werden sie öffentlich bezichtigt, rechts zu sein. Aber - so sehen sie es - sie denken nur anders als viele in der Mitte oder links davon. Sprechen es aus und fühlen sich deswegen geächtet.

Michael Beleites, Siegmar Faust und Antje Hermenau (imago/dpa/imago/Montage Deutschlandradio)

"In der DDR kämpften sie für Freiheit und Menschenrechte. Jetzt sind einige der früheren Dissidenten zu den Rechten übergelaufen" – so schrieb der Spiegel und so ähnlich auch andere Medien. Michael Beleites und Siegmar Faust, beide einst Landesbeauftragte für die Stasiunterlagen in Sachsen, und auch Antje Hermenau, die Mitbegründerin der ostdeutschen Grünen und viele Jahre Spitzenpolitikerin ihrer Partei, haben ein Problem: Sie übernahmen Ämter, engagierten sich für das neue Deutschland, von dem sie kaum zu träumen gewagt hatten. Und geraten nun, 30 Jahre später, in Konflikt mit diesem Land. Oder eher mit denen, die es regieren? Mit den Medien? - Das ist ein Unterschied.

Einmal Widerstand, immer Widerstand

Bürgerrechtler am rechten Rand?

* Anmerkung der Redaktion: In unserer ursprünglichen Ankündigung haben wir den Titel zu sehr zugespitzt. Das Feature will eigentlich zeigen, dass die in einigen Medien vorgenommene Darstellung der Protagonisten als "Systemfeinde" den drei Portraitierten nicht gerecht wird. Wir bedauern, dass unsere Ankündigung missverständlich war, und haben sie geändert.