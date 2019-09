Kulturnachrichten

Samstag, 7. September 2019

Bürgerfest zur Eröffnung des Bauhaus Museums Dessau Mit einem Bürgerfest stimmt die Bauhausstadt Dessau auf die Eröffnung des neuen Bauhausmuseums ein. Zahlreiche Konzerte, Theatervorführungen, Stadtführungen und Kino unter freiem Himmel locken die Dessauer. Laut Oberbürgermeister Peter Kurras haben die Besucher allen Grund zu feiern. Zumal man mit der Fertigstellung des Museums sowohl im Zeit- als auch im Kostenrahmen geblieben sei, sagte Kurras gegenüber der ARD. Zur Eröffnung am Sonntag wird auch Bundeskanzlerin Angela Merkel erwartet. Zum 100.Geburtstag sollen im neuen Museum große Teile der wertvollen Sammlung der Stiftung Bauhaus Dessau präsentiert werden.

Online-Angriff legt stundenlang deutsche Wikipedia lahm Die deutsche Version der Wikipedia und einige andere Ausgaben des Web-Lexikons sind stundenlang von einer Online-Attacke lahmgelegt worden. Die Gesellschaft Wikimedia Deutschland berichtete am Freitagabend von einem sogenannten DDOS-Angriff. Für heute Abend wurde über den Twitter-Account eine neue Angriffswelle angekündigt. Bei solchen Attacken werden Server mit einer Flut sinnloser Anfragen in die Knie gezwungen. Große Websites haben meist Schutzmechanismen dagegen. Attacken werden oft von sogenannte Botnets gefahren- Netze aus zum Teil Millionen Computer-Geräten, deren Rechenleistung ohne Wissen der Besitzer gekapert wurde.

Auch Nutzer unter anderem in Großbritannien und Frankreich meldeten Probleme.

Klimaschützer protestieren vor Filmpalast in Venedig Wenige Stunden vor Bekanntgabe der Gewinner der 76. Filmfestspiele in Venedig haben Hunderte Klimaaktivisten den roten Teppich vor dem Filmpalast in der Lagunenstadt besetzt. Die mehr als 300 Demonstranten trugen weiße Overalls und hielten Banner hoch. "Die Erde brennt, es ist Zeit, zu kämpfen (...)", schrieben die Organisatoren von Globalproject auf ihrer Facebook-Seite. Auch Gegner großer Kreuzfahrtschiffe in Venedig schlossen sich den Protesten an, die vor dem Morgengrauen begannen. Auf dem roten Teppich vor dem Filmpalast Palazzo del Cinema di Venezia posieren für gewöhnlich die Filmstars. In dem mondänen Gebäude auf dem Lido gehen am Abend die diesjährigen Filmfestspiele mit der Vergabe des Goldenen Löwen für den besten Film und anderer Auszeichnungen zu Ende.

Gefangenenaustausch beendet - Oleg Senzow dabei Der Gefangenenaustausch zwischen der Ukraine und Russland ist abgeschlossen. Die Flugzeuge beider Länder landeten fast gleichzeitig auf den Flughäfen der beiden Hauptstädte, wie Medien in Kiew und Moskau berichteten. In Kiew trafen auch die 22 ukrainischen Seeleute sowie zwei Geheimdienstler ein, die im November von russischen Sicherheitskräften an Bord eines Schiffes vor der Krim festgenommen worden waren. Auch der ukrainische Regisseur Oleg Senzow zählt zu den Freigelassenen. Der Künstler war 2015 trotz internationaler Proteste wegen Terrorismusvorwürfen zu 20 Jahren Lagerhaft verurteilt worden. Erst im Juli hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj einen Austausch des Regisseurs gegen den mittlerweile von der Ukraine unter Auflagen freigelassenen Journalisten Kirill Wyschinski angekündigt. Wyschinski, der für die staatliche Nachrichtenagentur Ria Nowosti in der Ukraine arbeitete, war am Samstag ebenfalls in der Maschine von Kiew nach Moskau.

"Name Waffe Stern" ist das schönste deutsche Buch Das Buch "Name Waffe Stern. Das Emblem der Roten Armee Fraktion" ist am Freitagabend in Frankfurt am Main mit dem mit 10.000 Euro dotierten Preis der "Stiftung Buchkunst" ausgezeichnet worden. Das Werk wurde von den drei Absolventen der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst Felix Holler, Jaroslaw Kubiak und Daniel Wittner gestaltet worden, teilte die Stiftung mit. Es stelle die Frage nach der programmatischen Bedeutung des Emblems der Roten Armee Fraktion und dessen Elementen "Name", "Waffe", "Stern".

Willy Brandt-Preis für Erik Fosnes Hansen und Marie-Theres Federhofer Die norwegisch-deutsche Willy-Brandt-Stiftung hat den norwegischen Schriftsteller Erik Fosnes Hansen und die deutsche Literaturwissenschaftlerin Marie-Theres Federhofer mit dem Willy-Brandt-Preis 2019 ausgezeichnet. Der Vorstand der Stiftung begründete die Entscheidung mit ihrem herausragenden Engagement bei der Förderung der norwegisch-deutschen Beziehungen: Durch ihre engagierte Arbeit vermittelten die Preisträger einem breiten Publikum Kenntnisse über das jeweils andere Land und trügen somit maßgeblich zu einem besseren gegenseitigen Verständnis bei. Der Preis wird am 16. Oktober im Rahmen der Frankfurter Buchmesse verliehen, bei der Norwegen Ehrengast ist.

Änderungen bei Plänen zu neuer Mitteldeutschen Schlösserstiftung Thüringens Regierung möchte seine Aufstellung für die geplante gemeinsame Mitteldeutsche Schlösserstiftung mit Sachsen-Anhalt ändern. Anders als bisher kommuniziert, will Thüringen nun doch keine einzelnen Liegenschaften der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten übernehmen, hieß es bei der Staatskanzlei am Freitag. Zwei Varianten seien nun denkbar, sagte eine Regierungssprecherin. So könnte die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten mitsamt allen von ihr verwalteten Bauten und Parkanlagen in die neue Stiftung übergehen. Die andere Version wäre, die Thüringer Stiftung als solche zu erhalten, sie aber der übergeordneten Dachstiftung zu unterstellen. Bisher war davon die Rede gewesen, dass die Thüringer Stiftung Schlösser und Gärten einzelne Bauten an die gemeinsame Stiftung hätte abtreten sollen, darunter etwa auch wichtige Zeugnisse der Residenzkultur wie das Schloss und den Park Friedensstein in Gotha.

Rund 8000 Denkmäler am Sonntag geöffnet Unter dem Motto "Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur" öffnen rund 8.000 historische Baudenkmale, Parks und archäologische Stätten deutschlandweit am Sonntag ihre Türen. Erstmals gibt es eine App zum Tag des Offenen Denkmals, teilte die Deutsche Stiftung Denkmalschutz mit. Eine interaktive Übersichtskarte zeigt Nutzern alle beteiligten Denkmäler, die nach Regionen und Gattungen gefiltert werden können. Zudem gibt es Informationen dazu, ob ein Denkmal barrierefrei ist. Der Tag findet in Deutschland seit 1993 immer am zweiten Sonntag im September statt. Mancherorts auch am gesamten Wochenende.