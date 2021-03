Mittwoch, 3. März 2021

Bühnenverein will Lockerungen für die Kultur

Vor den Beratungen zu möglichen Lockerungen in der Corona-Pandemie appelliert der Deutsche Bühnenverein an die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten, Theater, Museen und Konzerthäuser dabei vorrangig ins Auge zu fassen. In einem offenen Brief heißt es, in den Theaterräumen sei das Ansteckungsrisiko dank guter Belüftung und wirkungsvoller Schutzmaßnahmen deutlich niedriger als in Einzelhandel, Mehrfachbüros, Sporthallen oder Restaurants. Schnelltests und Kontaktnachverfolgung durch Smartphones könnten die Sicherheit weiter erhöhen. Zudem verwies der Bundesverband der Theater und Orchester auf die besondere Bedeutung der Kultur für die Gesellschaft, die sich auch in dem Grundrecht der Kunstfreiheit widerspiegele.