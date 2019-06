Kulturnachrichten

Freitag, 14. Juni 2019

Bühnenverein diskutiert gesellschaftspolitische Themen Geschlechtergerechtigkeit, Machtmissbrauch, Rechtspopulismus - der Deutsche Bühnenverein will sich bei seiner Jahrestagung mit zahlreichen gesellschaftspolitischen Themen befassen. Zum Auftakt am Freitag betonte Vereinspräsident Ulrich Khuon: "Die Kunst hat eine gesellschaftliche Relevanz. Sie muss aber eine besondere Form, eine künstlerische Verschärfung, finden, um das zu präsentieren, was sie ausdrücken will." Noch bis Samstag wollen sich die etwa 250 Intendanten, Kulturpolitiker und Verwaltungsdirektoren zu internen Gremiensitzungen und Workshops zusammensetzen.

Anhörung zur Auslieferung Assanges Anfang 2020 Wikileaks-Gründer Julian Assange muss sich Anfang kommenden Jahres einer Gerichtsanhörung zu seiner von den USA beantragten Auslieferung wegen Geheimnisverrats stellen. Ein Richter am Westminster Magistrates' Court setzte am Freitag den Termin auf den 25. Februar fest. Die Anhörung wird vermutlich fünf Tage dauern. Assange, der erkrankt ist, erschien per Videoverbindung. Zu den 18 Anklagepunkten, die die US-Justiz gegen ihn vorbringt, sagte er: "Es geht gewissermaßen um 175 Jahre meines Lebens." Das ist die addierte Höchststrafe, sollte Assange in allen Punkten schuldig gesprochen werden, darunter Verschwörung zum Hacken von Computern der Regierung. Assange hatte im April die ecuadorianische Botschaft in London verlassen müssen, wo er jahrelang festsaß, nachdem Ecuador ihm politisches Asyl gewährt hatte. Er wurde festgenommen und in Großbritannien zu 50 Wochen Haft verurteilt, weil er gegen Kautionsauflagen verstoßen hatte.

Almodóvar bekommt Goldenen Löwen für Lebenswerk Der spanische Regisseur Pedro Almodóvar bekommt vom Filmfest von Venedig den Goldenen Löwen für sein Lebenswerk. Almodóvar habe die "facettenreichsten, kontroversesten und provokativsten Porträts der Post-Franco-Zeit in Spanien" geschaffen, teilte Festivaldirektor Alberto Barbera mit. Seine Filme behandelten Themen wie "Verlangen" und "Identität" und hätten eine besondere Bildkraft. Der 69 Jahre alte Almodóvar ist bekannt für Filme wie "Alles über meine Mutter", "Volver" oder "Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs". Sein aktueller Film "Leid und Herrlichkeit" mit Antonio Banderas und Penélope Cruz feierte kürzlich in Cannes Premiere. "Dieser (goldene) Löwe wird neben meinen zwei Katzen mein Haustier", zitierte das Filmfest von Venedig den Spanier. Das Festival gehört zu den wichtigsten der Welt und läuft in diesem Jahr vom 28. August bis 7. September.

Bloomberg-Journalisten drohen Haftstrafen in Türkei Zwei Journalisten der Nachrichtenagentur Bloomberg droht wegen eines kritischen Berichts zur Währungskrise eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren. Ihnen wird der Versuch zur "Untergrabung der wirtschaftlichen Stabilität der Türkei" vorgeworfen, wie Bloomberg berichtet. Vorausgegangen war eine Beschwerde der türkischen Bankenaufsicht. Die beiden Bloomberg-Journalisten Kerim Karakaya und Fercan Yalinkilic müssen sich wegen eines Berichts von August 2018 über den Umgang der türkischen Behörden und Banken mit der Währungskrise verantworten. Mitangeklagt sind laut Bloomberg 36 Menschen wegen Kommentaren in den sozialen Medien, in denen sie sich kritisch zur türkischen Wirtschaftslage geäußert hatten. Der Prozess soll am 20. September beginnen.

Roswitha-Haftmann-Preis für VALIE EXPORT Der mit 150.000 Schweizer Franken dotierte Roswitha Haftmann-Preis 2019 geht an die österreichische Künstlerin VALIE EXPORT. Das hat der Stiftungsrat der Roswitha Haftmann-Stiftung heute beschlossen. Die Filmemacherin, Medien- und Performancekünstlerin, die seit 1967 ihren Künstlernamen als künstlerisches Konzept und Logo führt, wird für ihr Lebenswerk ausgezeichnet, wie es hieß. Sie gehört nach Ansicht des Stiftungsrats zu den wichtigsten internationalen Pionierinnen dieser Kunstgattungen. VALIE EXPORT ist die 19. Künstlerin, der der Haftmann-Preis zuteilwird. Er wird am 27. September 2019 vor geladenen Gästen im Kunsthaus Zürich verliehen.

Missy Elliott erste Rapperin in Songwriters Hall of Fame Als erste Rapperin ist Missy Elliott in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen worden. Die Zeremonie am Donnerstagabend in New York wurde zu einer Revue ihrer über zwei Jahrzehnte umfassenden Karriere. Kolleginnen, Freundinnen und Weggefährtinnen der 47-Jährigen wie Queen Latifah würdigten ihre Kreativität und selbst die frühere First Lady Michelle Obama outete sich als Fan. "Missy, ich will dir für all deine bahnbrechenden Wege danken", sagte Obama in einer Videobotschaft. Elliott hielt eine emotionale Dankesrede. Neuen Künstlern wolle sie einfach sagen, nicht aufzugeben. Jeder mache mal eine Schreibblockade durch: "Aber gebt nicht auf, denn ich stehe hier. Und das ist auch großartig für den Hip-Hop."

Erstes Wirtschaftsmuseum Europas in Paris In Paris wird heute das erste Wirtschaftsmuseum Europas eröffnet. Im früheren Gebäude der Banque de France soll die Ausstellung mit dem Namen "Stadt der Wirtschaft und des Geldes" das Weltwirtschaftsgeschehen einem breiten Publikum verständlich machen. So können Besucher zum Beispiel in Konferenzräumen Klimagipfel nachspielen, auf denen Wirtschaftsinteressen verschiedener Länder aufeinandertreffen. Bei Nachfragen stehen Museumsmitarbeiter, meist Ökonomen, Rede und Antwort.

Frauenstreik in der Schweiz Schweizer Gewerkschaften haben für heute zu einem landesweiten "Frauenstreik" aufgerufen. Mit der Aktion soll unter anderem ein Zeichen für Lohngleichheit, für bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie und für eine bessere Altersvorsorge für Frauen gesetzt werden. Vor dem Parlament in Bern soll es eine Abschlusskundgebung geben. Die Gleichheit der Geschlechter ist 1981 in der Schweizer Verfassung verankert worden. Ungeachtet dessen verdienen Frauen aber nach Angaben der Gewerkschaft Unia im Schnitt noch immer 20 Prozent weniger als Männer.

Digitaltechnik für Schulen zum Ausprobieren In einem neuen Labor in Berlin, dem math.media.lab, können Lehrer und Schüler digitale Geräte für den Mathe-Unterricht testen. Außerdem soll das Labor für die Lehrer-Ausbildung genutzt werden. Initiatorin Katja Eilerts von der Humboldt-Universität will damit für mehr Orientierung sorgen. "Schulen sollen zwar digitale Lehr- und Lernmethoden im Unterricht verwenden, sind aber unsicher, welche Geräte, Apps und Vorgehensweisen geeignet sind", sagt die Expertin für Mathematikdidaktik in der Grundschule. An diesem Freitag wird das Labor offiziell eröffnet. In den kommenden Jahren können die Schulen in Deutschland mehr als fünf Milliarden Euro abrufen, um schuleigenes WLAN aufzubauen, interaktive Tafeln anzuschaffen - sogenannte Smartboards - oder auch Tablets zu kaufen. Möglich ist dies durch den Mitte Mai in Kraft getretenen Digitalpakt Schule des Bundes.

Concord-Musikkonzern übernimmt Sikorski-Gruppe Zwei der weltweit führenden Verlage für klassische Musik, die Hamburger Sikorski-Gruppe und der Verlag Boosey & Hawkes, werden unter einem Dach zusammengeschlossen. Mit der Übernahme von Sikorski durch die Concord Music Publishing entstehe ein breitgefächterter Katalog vor allem mit Werken der russischen Musik, teilte Concord in Berlin mit. Sikorski besitzt die Rechte unter anderem an Komponisten wie Dmtri Schostakowitsch, Sergei Prokofiew und Alfred Schnittke. Boosey & Hawkes mit Hauptsitz in London gilt als Marktführer für zeitgenössische Klassik. Die Dachgesellschaft Concord Music Publishing verfügt über die Urheberrechte an mehr als 390 000 Werken- von Frank Sinatra bis Igor Strawinsky.

Harald Naegeli will Düsseldorf Kunstwerke schenken Der Straßenkunstpionier Harald Naegeli will der Stadt Düsseldorf zahlreiche Kunstwerke schenken. Die Schenkung umfasse 237 Positionen, teilte die Stadt mit. Neben 47 eigenen Spray-, Acryl-, Kohle und Tuschearbeiten seien auch Werke von Künstlern wie Joseph Beuys dabei. Die künstlerischen Werke, Dokumentationen und Archivalien repräsentierten umfassend die künstlerische Entwicklung Naegelis, heißt es in einer Empfehlung an den Kulturausschuss des Stadtrats. Naegeli lebt seit 1984 in Düsseldorf. Durch seine Graffiti im öffentlichen Raum u.a. in Zürich, Düsseldorf und Venedig wurde er als "Sprayer von Zürich" weltberühmt. Der 79-Jährige war wegen seiner ungenehmigten Graffiti juristisch immer wieder verfolgt und in der Schweiz, trotz internationaler Proteste, sogar ins Gefängnis gesperrt worden.

Berlin fordert realistischen Termin für Humboldt Forum Nach der geplatzten Eröffnung des Humboldt Forums hat das Land Berlin Klarheit über die weiteren Schritte im wiederaufgebauten Berliner Stadtschloss gefordert. Das zuständige Bundesbauministerium sollte nun einen realistischen Zeitplan für eine Eröffnung nennen, sagte der Berliner Kultur-Staatssekretär Torsten Wöhlert im RBB. "Man sollte jetzt lieber einen sicheren Termin nennen, anstatt die Eröffnung möglicherweise erneut verschieben zu müssen", sagte Wöhlert. Die zunächst geplante Eröffnung des Ausstellungshauses sei politisch vom Bund auf dieses Jahr gesetzt worden - zum 250. Geburtstag des Forschers und Namensgebers Alexander von Humboldt. Gestern war bekannt geworden, dass Humboldt-Forum wegen Problemen bei der Klima- und der Brandschutzanlage nicht wie geplant in diesem Jahr eröffnen kann.