Kulturnachrichten

Dienstag, 22. Juni 2021

Büdenhölzer jetzt auch Präsidentin des ITI-Germany Yvonne Büdenhölzer, Leiterin des Berliner Theatertreffens, ist jetzt auch Präsidentin des Internationalen Theaterinstituts. Auf der Jahresversammlung wurde sie zur Nachfolgerin von Joachim Lux gewählt, dem Intendanten des Hamburger Thalia Theaters. Er hat nach sieben Jahren Amtszeit nicht mehr kandidiert. Yvonne Büdenhölzer sagte nach der Wahl, sie freue sich als Präsidentin des Internationalen Theaterinstituts dazu beizutragen, die Zeit nach der Pandemie kreativ mitzugestalten. Jetzt gelte es, diese Aufgaben anzugehen, für die internationalen Künstlerinnen und Künstler und ihre Belange einzutreten und zukunftsfähige Perspektiven für ein transnationales Theater zu entwickeln.

Film "Schattenstunde" gewinnt First Steps Award Einer der wichtigsten Nachwuchspreise der Filmbranche ist in Berlin verliehen worden. Der First Steps Award für den besten abendfüllenden Spielfilm ging an "Schattenstunde" von Benjamin Martins, wie die Veranstalter mitteilten. Der Film erzählt von den letzten Stunden des christlichen Schriftstellers Jochen Klepper und seiner jüdischen Ehefrau und Tochter. Der First Steps Award wird in mehreren Kategorien vergeben und ist mit insgesamt 119.000 Euro dotiert. Zu den Organisatoren gehören die Deutsche Filmakademie, mehrere Unternehmen und Rundfunkanstalten. Prämiert werden Abschlussfilme von Filmschulen in deutschsprachigen Ländern.

Spielberg und Netflix geben Partnerschaft bekannt Oscar-Preisträger Steven Spielberg und Netflix machen gemeinsame Sache. Der Streamingdienst und Spielbergs Produktionsfirma Amblin Partners haben Pläne für eine mehrjährige Zusammenarbeit bekanntgegeben. Demnach sind mehrere gemeinsame Spielfilme pro Jahr geplant. Finanzielle Details des Deals sind noch nicht bekannt. Aber Netflix muss wohl tief in die Tasche gegriffen haben, um Spielberg zu engagieren. Der 74jährige Regisseur, der Blockbuster wie "Der weiße Hai", "Jäger des verlorenen Schatzes", "E. T. - Der Außerirdische" und "Jurassic Park" inszenierte, hatte in den vergangenen Jahren keinen Hehl aus seiner Abneigung gegen Videoplattformen wie Netflix gemacht.

Dokumentationszentrum über Vertreibungen eröffnet Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat in Berlin-Kreuzberg einen "Lern- und Erinnerungsort" zu Zwangsmigrationen eröffnet. Im MIttelpunkt des Dokumentationszentrums "Flucht-Vertreibung-Versöhnung" steht das Schicksal von rund 14 Millionen Deutschen aus dem Osten Europas, die infolge des Zweiten Weltkriegs ihre Heimat verlassen mussten, sowie deren Integration in der Bundesrepublik und der DDR. Das Zentrum informiert zudem über weitere Formen von Zwangsmigrationen während des 20. Jahrhunderts in Europa sowie aktuell unter anderem aus Syrien und Myanmar. Die Initiative zu dem Projekt kam vor über 20 Jahren vom Bund der Vertriebenen (BdV). Seit 2008 ist eine Bundesstiftung der Träger. Die Konzeption des Zentrums und dafür engagierte Persönlichkeiten wie Vertriebenen-Vertreter wurden zeitweise etwa von Experten aus osteuropäischen Ländern scharf kritisiert.

Hermann van Veen mit Joachim-Ringelnatz-Preis geehrt Der niederländische Sänger und Komponist Hermann van Veen hat den Joachim-Ringelnatz-Preis der Stadt Cuxhaven für 2020 bekommen. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde dem 76-Jährigen in der Cuxhavener Kugelbake-Halle überreicht. Sein Werk sei ein poetisches Plädoyer für Respekt, Liebe und Toleranz, hatte die Jury ihre Entscheidung begründet. Er verwandele die Welt für Momente "in ein Tausendschön" und sei der Idee des Ringelnatz-Preises und seinem Namensgeber ganz nahe. Eigentlich sollte der Preis schon im vergangenen Jahr übergeben werden, der Festakt musste aber pandemiebedingt verschoben werden. Der Ringelnatz-Preis wurde früher ausschließlich für Lyriker ausgelobt, vor einigen Jahren aber neu organisiert. Nun wird ausgezeichnet, wer sich mit Veröffentlichungen in den Kategorien Kunst, Literatur/Satire, Musik und Theater mit dem Werk von Joachim Ringelnatz besonders verbunden fühlt.

Deutscher Chorverband eröffnet Zentrale in Berlin Mit dem Deutschen Chorzentrum in Berlin bekommen die 15 000 Chöre in der Bundesrepublik ein festes Zuhause in der Hauptstadt. Das Haus im Bezirk Neukölln solle Ort des Austauschs für die Chor- und Vokalmusikszene in Deutschland sein und zugleich eine Brücke zu den Bewohnern und Institutionen in der unmittelbaren Nachbarschaft schlagen, teilte der Chorverband zur Eröffnung mit. Gemeinsames Singen bringe Menschen unterschiedlicher Herkunft und Weltanschauung zusammen und stärke die Fähigkeit, Hin- und Zuzuhören, erklärte Christian Wulff, Präsident des Deutschen Chorverbands. Dem Chorverband gehören mehr als eine Million Mitglieder in 15 000 Chören an.

Belgien gibt illegale Antiken an Italien zurück Eine Sammlung von fast 800 raren archäologischen Funden aus Raubgrabungen in Süditalien ist von belgischen Behörden zurückgegeben worden. Laut einer Mitteilung der EU-Justizbehörde Eurojust hatte ein belgischer Sammler die bis zu 2.600 Jahre alten Stücke aus Apulien illegal erworben. Dazu zählt eine seltene Grabstele der daunischen Kultur, die bei Ausstellungen in Paris und Genf zu sehen war. Die Kollektion soll einen vorläufigen Schätzwert von 11 Millionen Euro haben.

Leitungsteam am Hamburger Schauspielhaus wechselt Zum Ende der Spielzeit verabschieden sich zwei langjährige Leitungsmitglieder aus dem Team von Intendantin Karin Beier. Dramaturgin Rita Thiele beendet zur Spielzeit 2021/22 die Zusammenarbeit, wie das Theater mitteilte. Sie werde in Zukunft als freie Dramaturgin arbeiten. Ihre Nachfolgerin wird Beate Heine, die an der Berliner Volksbühne, der Schaubühne und dem Thalia Theater engagiert war und zur Zeit Chefdramaturgin und stellvertretende Intendantin am Schauspiel Köln ist. Peter F. Raddatz verbinden insgesamt 20 Jahre als Kaufmännischer Direktor mit dem Deutschen Schauspielhaus. Sein Nachfolger Friedrich Meyer ist nach Stationen am Maxim Gorki Theater in Berlin und am Staatsschauspiel Stuttgart seit 2016 Kaufmännischer Direktor der Stiftung Staatstheater Augsburg.

ARD und ZDF bauen Streaming-Netzwerk auf ARD und ZDF bauen ein gemeinsames Streaming-Netzwerk auf. Die beiden bisherigen Mediatheken bleiben aber bestehen und werden nicht miteinander verschmolzen. Das teilten die großen öffentlich-rechtlichen Anstalten in Mainz mit. Auf den bereits und auch weiterhin bestehenden Mediatheken von ARD und ZDF sollen nach und nach mehr Angebote der jeweils anderen Sender zu finden sein, wie der ARD-Vorsitzende Tom Buhrow und ZDF-Intendant Thomas Bellut erläuterten. Die Eigenständigkeit und die Identität der Sender sollen dabei gewahrt bleiben. Die engere Zusammenarbeit soll die Position der öffentlich-rechtlichen Sender mit Blick auf die weltweite Konkurrenz im boomenden Streaming-Markt stärken.