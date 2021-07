Büchnerpreis für Clemens J. Setz

Mittwoch, 21. Juli 2021

Der österreichische Schriftsteller Clemens J. Setz erhält in diesem Jahr den Georg-Büchner-Preis. Das teilte die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt mit. Der 1982 in Graz geborene Setz wurde nach seinem Debütroman "Söhne und Planeten" 2008 zum Bachmann-Wettbewerb eingeladen. Seitdem hat er 13 Romane, Erzählbände und Theaterstücke veröffentlicht und wurde zuletzt mit dem Kleist-Preis ausgezeichnet. Mit dem Büchner-Preis erhält er nun die wichtigste literarische Auszeichnung Deutschlands. Setz verbinde Menschenfreundlichkeit mit einem enzyklopädischen Wissen und einem Reichtum der poetischen und sprachschöpferischen Imagination, heißt es zur Begründung. Seine bisweilen verstörende Drastik steche ins Herz unserer Gegenwart, weil sie einem zutiefst humanistischen Impuls folge. Die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung wird am 6. November verliehen.

Die drei weißrussischen Oppositionspolitikerinnen Maria Kolesnikowa, Swetlana Tichanowskaja und Veronika Zepkalo sind am Dienstag in Worms mit dem Preis der 16 deutschen Lutherstädte "Das unerschrockene Wort" ausgezeichnet worden. Die drei Frauen seien das "Gesicht des Freiheitskampfes" in der ehemaligen Sowjetrepublik Belarus, erklärte der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert in seiner Laudatio. Mit Zepkalo konnte lediglich eine der Preisträgerinnen vor Ort sein. Maria Kolesnikowa wurde im Zuge der Massenproteste in ihrer Heimat inhaftiert. Tichanowskaja befindet sich zurzeit in den USA, wo sie um weitere Unterstützung für einen Regimewechsel in ihrer Heimat wirbt. Zepkalo erinnerte an die mittlerweile über 500 politischen Gefangenen in Belarus, die oft unter unwürdigen Umständen gefangen gehalten würden. Sie bat um Hilfe, diese letzte Diktatur in Europa zu überwinden.