Bücherfrühling 2020 Leben in Diktaturen und in Armut

Moderation: Andrea Gerk und Jörg Plath

Bücher für den Frühling: Darunter "Der Empfänger" von Ulla Lenze und "Palast der Miserablen" von Abbas Khider. (imago images/Ikon Images/AlicexMollon)

Die Leipziger Buchmesse ist abgesagt – der Bücherfrühling nicht. Wir haben mit Lutz Seiler gesprochen, dem Gewinner des Preises der Leipziger Buchmesse, außerdem mit Ingo Schulze, Ulla Lenze, Bov Bjerg, Christian Baron und Abbas Khider.

Lutz Seiler: "Stern 111"

In "Stern 111" ist sie zugleich der Ort, an dem Carl Bischoff eine Art zu Hause findet, nachdem seine Eltern Wohnung, Garten, Arbeit, Land – und ihn – Richtung Westen verlassen haben, um einem geheimen Traum zu verfolgen, von dem ihr Sohn nichts weiß.



Für seinen präzisen, sinnlichen, klischeefreien, warmherzig und bildgewaltig erzählten Roman hat Lutz Seiler gerade den Belletristikpreis der Leipziger Buchmesse bekommen. Warum er jetzt trotzdem gern wieder mehr Gedichte schreiben möchte – und was der "Stern" im Buchtitel mit seinem Leben zu tun hat, das erzählt Lutz Seiler im Gespräch mit Jörg Plath.



Ingo Schulze: "Die rechtschaffenen Mörder"



(S. Fischer)

Ein ziemliches Rätsel sei der neue Roman von Ingo Schulze, so das Resümee vieler Rezensionen, wenig sei so, wie es am Anfang scheine und am Ende sei man weit entfernt davon, alles verstanden zu haben. Eines allerdings schon: Was gut ist und was falsch und was und wer rebellisch, opportun oder schlicht überflüssig – das entscheidet zumeist der Kontext. Die Geschichte. Und nicht zuletzt der Ton, in dem sie erzählt wird.





Und dessen Geschichte im Buch von einem Schriftsteller namens "Schultze" erzählt wird, der Ingo Schulze ein wenig ähnelt. Ein Buch über ihn also? Oder doch über die DDR und die Wendezeit? Oder eher eine Erklärung des aktuellen Rechtsrucks im Osten? Jörg Plath im Gespräch mit Ingo Schulze.



Abbas Khider: "Palast der Miserablen"





(Carl Hanser Verlag)



"In harten Zeiten entdecken Menschen ihren wahren Kern", sagt Abbas Khider – und der besteht nicht selten in ihrer Fähigkeit zur Hoffnung und vor allem: zur Kreativität. Als er selbst im Irak im Gefängnis saß, schrieb er mit angespitzten Steinen Gedichte an die Zellenwände – Dichtung half ihm, die Zeit zu überstehen. "Palast der Miserablen" sei daher auch ein Buch über sein Leben und seine Erfahrungen.



Was es mit Menschen macht, wenn ihr Alltag von Diktatur und Demütigung ist und wie es gelingt, mit Wärme und Humor über bittere Wirklichkeiten zu schreiben – darüber spricht Abbas Khider mit Andrea Gerk. Und enthüllt nebenbei auch seine besondere Beziehung zu einer "Zicke": der deutschen Sprache.



Der Autor Abbas Khider zu Besuch im Funkhaus vom Deutschlandradio Kultur (Deutschlandradio-Maurice Wojach)

Der junge Sham entdeckt seine Liebe zu Büchern – in Bagdad, zur Zeit der Herrschaft Saddam Husseins, als man schon im Gefängnis landen konnte, wenn man mit einer der Regierung unliebsamen Zeitschrift in den Händen erwischt wurde. Man musste gar nicht darin gelesen haben. Auch Sham landet hinter Gittern, wird gefoltert. Und findet Halt in der Kraft der Literatur."In harten Zeiten entdecken Menschen ihren wahren Kern", sagt Abbas Khider – und der besteht nicht selten in ihrer Fähigkeit zur Hoffnung und vor allem: zur Kreativität. Als er selbst im Irak im Gefängnis saß, schrieb er mit angespitzten Steinen Gedichte an die Zellenwände – Dichtung half ihm, die Zeit zu überstehen. "Palast der Miserablen" sei daher auch ein Buch über sein Leben und seine Erfahrungen.Was es mit Menschen macht, wenn ihr Alltag von Diktatur und Demütigung ist und wie es gelingt, mit Wärme und Humor über bittere Wirklichkeiten zu schreiben – darüber spricht Abbas Khider mit Andrea Gerk. Und enthüllt nebenbei auch seine besondere Beziehung zu einer "Zicke": der deutschen Sprache.

(Klett-Cotta)Nachdem sie von ihrer Mutter Briefe und Fotografien ihres Großonkels erhalten hat, beginnt Ulla Lenze nach dem Mann zu recherchieren. Und stößt auf ein Netzwerk von Agenten, die in den 1930er-Jahren in den USA für Deutschland spionierten. , geboren in Düsseldorf, ausgewandert nach New York. Still und unauffällig, aber Amateurfunker.

Mit einem selbstgebauten Funkgerät schickt er für eine Firma Informationen nach Deutschland. Als er merkt, dass der deutsche Auslandsgeheimdienst hinter der "Firma" steckt, ist er bereits ein Rädchen im Getriebe des Spionagenetzwerks der Nazis. Kein großes – aber ein festes. Als verurteilter Verbrecher kommt er nach dem Krieg zurück nach Deutschland. Eine Geschichte über Gleichgültigkeit.

Im Gespräch mit Jörg Platz erzählt Ulla Lenze, was passiert, wenn man "lieber empfängt, statt zu senden", wenn man sich nicht positionieren will. Und: Warum historische Fakten nie die ganze Geschichte erzählen.



Ulla Lenze hat sich auf die Spuren ihrer eigenen Familiengeschichte begeben. (Julien Menand/Opale/Leemage/laif)

Bov Bjerg: "Serpentinen"



(Claassen)"Urgroßvater, Großvater, Vater. Ertränkt, erschossen, erhängt" – viel nicht anfangen, das von einer Reise erzählt, die ein Vater mit seinem Sohn zu den Orten seiner Kindheit unternimmt. Die Geschichte der Familie des Vaters ist eine Geschichte von Depressionen – und der Frage, ob und ab wann es eine persönliche Schwäche ist, wenn man das Leben nicht mehr erträgt und wann es die Gesellschaft mit ihren Normen und Konventionen ist, die das Leben unerträglich macht.

Was das Nachdenken über letzteres betrifft, sagt Bov Bjerg, sei sein Buch durchaus ein "Buch über Befreiung": Befreiung von der Nazi-Vergangenheit der Vorfahren, der Befreiung der Frauen aus entwürdigenden Ehen und der Kinder von demütigenden Erziehungsritualen.

Warum er seinen Protagonisten trotzdem darüber nachdenken lässt, seinen Sohn umzubringen und so ein Buch nie wieder schreiben will – das erzählt Bov Bjerg im Gespräch mit Andrea Gerk.



Bov Bjerg bei der Premiere des Kinofilms "Auerhaus". (picture alliance / Geisler-Fotopress / Jens Krick)

Christian Baron: "Ein Mann seiner Klasse"



(Claassen)Mitte der 1980er-Jahre in Kaiserslautern geboren, wächst Christian Baron in Armut auf. Mit einem Vater, der das letzte Geld der Familie "in irgendeiner Spelunke versoffen" und "die Mutter blutig geprügelt" habe – und von dem er sich doch immer wünschte, dass er bleibt.

Dass Christian Baron später studieren und als Journalist arbeiten wird, diesen Weg legte seine Herkunft nicht nahe, ohne die Hilfe von Förderern außerhalb der Familie hätte er es nicht geschafft, da ist er heute sicher. Er hatte Glück. Erst spät allerdings habe er verstanden, dass sein Vater dieses Glück nicht hatte. Dass er eben "ein Mann seiner Klasse" war – und dass seine Geschichte es wert ist, erzählt zu werden.

Denn die andere, viel verbreitetere, Erzählung vom gesellschaftlichen Aufstieg aus eigener Kraft hält Christian Baron für eine Lüge – und wie Literatur diese Lüge aufdecken kann, das erzählt er im Gespräch mit Andrea Gerk.



Aufstieg aus der Armut: Christian Baron studierte Politologie, Soziologie und Germanistik. Ohne fremde Hilfe wäre das nicht gelungen, sagt er. (Hans Scherhaufer)

(lhe)