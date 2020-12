Bücher zum Verschenken Nadia Budde empfiehlt "Verwobenes Leben" von Merlin Sheldrake

Von Nadia Budde

Dieses Buch "Verwobenes Leben" sei wie eine Schatzkiste des Wissens - und Pilze wahre Wunderwesen, meint Nadia Budde. (ullstein / Getty Images / Tatiana Mezhenina)

Für Nadia Budde zeigt "Verwobenes Leben", dass ohne Pilze gar nichts ginge auf dieser Welt. Es begeistert sie, wie diese Lebewesen geschildert werden. Sie schenkt das Buch ihrer Freundin Claudia, die das Zeug zu einer Pilzforscherin hat.

In diesem Buch erfährt man, wie pilzüberzogen die gesamte Welt und auch wir sind und dass ohne Pilz einfach nichts geht. Es gäbe kein Bier, keinen Wein, kein Brot und die Erde wäre übersät mit Leichen. Sheldrake nimmt uns mit ins Moos, unter die Stängel und Kappen der Pilze und hinein in den Boden, in das weit verzweigte Netz der Pilzzellen. Dieses Mycel ist nicht nur in der Lage, Informationen zu transportieren und Elektrizität zu leiten, sondern kann auch giftige Substanzen abbauen und sogar das Verhalten anderer Lebewesen steuern. Wenn man das Buch zu Ende gelesen hat, möchte man glauben, die Welt ist noch lange nicht verloren. Man müsste nur die Pilze befragen.

Schönheit in ihrer geheimnisvollen Intelligenz

Besonders ist, mit welcher Leidenschaft und Sinnlichkeit ein Wissenschaftler über diese schleimigen, giftigen, stinkenden, alles zersetzenden Lebewesen berichtet. Man versteht, dass ihre Schönheit nicht nur in hübschen blauen Blüten zu finden ist, sondern in ihrer geheimnisvollen Intelligenz.

Sheldrake erklärt, wie unsinnig die Trennung zwischen uns und der Natur ist. Der Dschungel, -das sind nämlich wir selbst. Dieses Buch ist wie eine Schatzkiste des Wissens und Pilze sind wahre Wunderwesen.

Das Buch eignet sich perfekt dazu, an Freunde verschenkt zu werden. Ich schenke es meiner Freundin Claudia, die ganz sicher auch eine hervorragende Pilzforscherin geworden wäre.

Merlin Sheldrake: "Verwobenes Leben – Wie Pilze unsere Welt formen und unsere Zukunft"

Aus dem Englischen von Sebastian Vogel

Ullstein Verlag, Berlin 2020

464 Seiten, 29 Euro