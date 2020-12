Bücher zum Verschenken "Die Vunderwollen" von Camille Jourdy

Von Anke Kuhl

Auf der Reise ins Abenteuer: Die Vunderwollen. (Reprodukt / Deutschlandradio)

In dieser Graphic Novel geht es um ein kleines Mädchen, das ausreißt und im Wald eine phantastische Welt voller skurriler Figuren entdeckt. Anke Kuhl schenkt des Buch einer Freundin, die sie dringend aufmuntern möchte.

Das Buch ist eine Graphic Novel, ich würde sagen, für alle Altersstufen geeignet. Es kommt erst einmal als klassische Kindergeschichte à la Alice im Wunderland daher. Es geht um Jo, ein kleines Mädchen, das aus der Familie ausreißt und in den Wald rennt und dort eine verrückte, fantastische Welt voller skurriler Figuren entdeckt. Zwerge, Zyklopen, sprechende Tiere und Mischwesen trifft sie dort. Dieses bunte Völkchen wird von einem großen Kaiserkater beherrscht, der in seinem riesigen Schloss in den Kellerkerkern verschiedene liebe Viecher gefangen hält. Jo möchte mit ihren neuen Freunden diese Viecher befreien. Ob und wie das gelingt, wird an dieser Stelle natürlich nicht verraten.

Voller wunderbarer Einfälle

In erster Linie ist das Besondere für mich der Zeichenstil. Der ist sehr liebevoll und kleinteilig, ich finde meisterhaft gezeichnet, schön locker und voller wunderbarer Einfälle. Dabei ist es aber auch frisch insgesamt, es ist nicht nur nostalgisch, sondern es wirkt sehr bunt, herrlich poppig, regenbogenfarbig, es gibt knatschbunte Kitschponys, die sich aneinanderreihen mit klassisch mythologischen Figuren wie Zyklopen. In dieser Mischung wirkt das Ganze sehr modern, originell und gegenwärtig, finde ich. Außerdem gibt es ganz herrlich komische Dialoge zwischen diesen zahllosen Individuen mit all ihren großen und kleinen Macken.

Wimmelnde, lustige, verrückte Figuren

Ich schenke das Buch einer lieben Freundin, bei der ich mir ganz sicher bin, dass sie auch Sinn für dieses schön gestaltete Buch hat. Sie kann dieses Weihnachten ganz gut ein bisschen Aufmunterung gebrauchen, glaube ich. Ich hoffe, dass diese vielen wimmelnden, lustigen und verrückten Figuren ihr genauso gute Laune machen wie mir.

"Die Vunderwollen" von Camille Jourdy

Reprodukt Verlag, Berlin 2020

160 Seiten, 24 Euro