Obwohl das Buch so schmal ist, muss man immer wieder eine kleine Pause einlegen, denn sonst wird man vor Lachen verrückt, meint Bov Bjerg. (Frohmann / Deutschlandradio)

Die winzigen Aphorismen in dem schmalen Bändchen "Aussprachehilfen" von Gabriel Yoran sind das Komischste, das Bov Bjerg in seinem Leben gelesen hat. Er schenkt es allen Menschen, die jeden Tag "im Internet ausflippen".

Das ist ein schmales Büchelchen, es ist erschienen im feinen Eine-Frau-Verlag Frohmann. Untertitel: "Alle flippen völlig aus".

Das Buch hat ein Lesebändchen, und das ist auch nötig, denn obwohl es so schmal ist, muss man immer wieder eine kleine Pause einlegen, denn sonst wird man vor Lachen verrückt.

Allgegenwärtige Empörungslust

Die "Aussprachehilfen" sind das Komischste, das ich in meinem Leben gelesen habe. Winzige Aphorismen, die, wenn man unbedingt eine kulturkritische Stoßrichtung wahrnehmen möchte, sich über die allgegenwärtige Empörungslust auf eine Weise lustig machen, dass die Empörungslust vor lauter Empörung es kaum merken kann.

Ich empfehle das Buch sehr, ich muss aber auch davor warnen: Es ist ein Buch, das die Menschheit in zwei Teile spaltet: in die, die kreischend unterm Tisch liegen und in jene, über deren Kopf ein dickes Fragezeichen mit den Achseln zuckt.

Cell phone nur noch Zellophan

Ein Beispiel: "Cell phone nur noch Zellophan aussprechen. Alle flippen völlig aus, züchten Sendemastschweine, riechen den Braten, halten ihn länger frisch."

Ich schenke dieses Buch allen Menschen, die Tag für Tag im Internet ausflippen und ihrem mehr als berechtigten Ärger freien Lauf lassen. (Leute, die dem Ärger freien Lauf lassen, nur noch Freilaufnaben nennen, alle flippen völlig aus, fühlen sich auf den Schlips, durch die Mangel und drehen am Rad.)

"Aussprachehilfen. Alle flippen völlig aus" von Gabriel Yoran

Frohmann Verlag, Berlin 2019

104 Seiten, 19,90 Euro