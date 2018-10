Bücher zum Thema "Mensch und Tier" Wie Tiere beim Ausbrechen aus dem Alltag helfen

Von Susanne Billig

Auch zwischen Bienen und Menschen könne eine Freundschaft entstehen, so Autor Olaf Dube. (picture alliance / dpa / Ingo Wagner)

Zum Verhältnis von Mensch und Tier sind in den vergangenen Jahren zahlreiche Bücher erschienen - vor allem persönliche Geschichten. Kritikerin Susanne Billig hat einige davon gelesen - und ist der Faszination für dieses Thema auf die Spur gekommen.

Der Hund als bester Freund des Menschen muss Platz machen: Auch Faultiere, Füchse oder Bienen können treue Begleiter für das Leben sein - zumindest nach den zahlreichen Büchern zu urteilen, die in den vergangenen Jahren und auch ganz aktuell zum Verhältnis von Mensch und Tier erschienen sind. Rein wissenschaftliche Auseinandersetzungen und Kitsch-Romane spielten dabei eine eher geringere Rolle, erklärt Kritikerin Susanne Billig. Der Trend geht hin zu persönlichen Geschichten, die mit der Wissen aus der Biologie angereichert werden: zum Beispiel Geschichten von besonderen Beziehungen zwischen Menschen und Tieren.

Der Grund für die Faszination für dieses Thema habe mit der Sehnsucht nach dem Ausbrechen aus dem Gewohnten oder sogar aus der Zivilsation zu tun, so Susanne Billig. Denn die könne im Kontakt mit einem Tier gestillt werden. Die Chance für den Menschen dabei: Er könne sich in seinen festen, alltäglichen Strukturen selbst neu erleben. Allerdings müsse das Wohl der Tiere im Zentrum stehen, betont Billig.

Helen Jukes: "Das Herz einer Honigbiene hat fünf Öffnungen – Über das Jahr, in dem ich Imkerin wurde"

Übersetzung von Sofia Blind

DuMont Buchverlag, Köln 2018

304 Seiten, 22 Euro



Olaf Nils Dube (Autor), Isabel Pin (Illustrationen): "Bienen und Menschen. Eine Freundschaft"

Insel Verlag, Frankfurt 2018

159 Seiten, 18 Euro



Andrea Kutsch: "Aus vollem Herzen – Wie ich erst die Pferde verstand und dann das Leben"

Ehrenwirth Verlag, München 2018

304 Seiten, 20 Euro



Radinger, Elli H.: "Die Weisheit alter Hunde. Gelassen sein, erkennen, was wirklich zählt – Was wir von grauen Schnauzen über das Leben lernen können"

Ludwig Verlag, München 2018

320 Seiten, 22 Euro



Klemens Pütz (Autor), Dunja Batarilo (Autorin): "Unverfrorene Freunde – Mein Leben unter Pinguinen"

Ullstein Verlag, Berlin 2018

272 Seiten, 20 Euro



Ina Knobloch: "Baumhaus mit Faultier – Wie ich mir meinen Lebenstraum in Costa Rica erfüllte"

Ullstein Verlag, Berlin 2018

320 Seiten, 15 Euro



Nancy Neugebauer: "Gustav und Nele. Das Glück einer Gans besonderen Freundschaft"

Ehrenwirth Verlag, München 2018

160 Seiten, 15 Euro



Jessika Coker, Juniper: "Juniper Fox – Ein Fuchs zum Verlieben"

Übersezung von Momo Evers

Knesebeck Verlag, München 2018

144 Seiten, 15 Euro



Steinunn Sigurðardóttir: "Heidas Traum – Eine Schäferin auf Island kämpft für die Natur"

Übersetzung von Tina Flecken

Hanser Verlag, München 2018

288 Seiten, 22 Euro