Bücher über Farben Alles so schön bunt hier

Eva Hepper im Gespräch mit Andrea Gerk

Bildbände und Kinderbücher, Erzählendes und Theoretisches: Die neuen Bücher über Farben sind so vielfältig wie das Spektrum des Regenbogens. (unsplash / Chad Walton)

Dem trüben Grau des Winterhimmels lässt sich entfliehen: etwa beim Lesen über die Kraft der Farben. 2019 sind einige besonders originelle Bildbände und Bücher erschienen, die in die Welt der Farben eintauchen und ihre Geschichte erzählen.

Mit neuen Büchern eintauchen in die Welt der Farben: 2019 gebe es zwar keinen Boom, aber doch eine gewisse Häufung von Neuerscheinungen zum Thema Farbe, stellt Eva Hepper fest. Das Besondere sei die Vielfalt: Es gebe natur- und kulturwissenschaftliche Betrachtungen, Erzählerisches und Farbtheoretisches, Bildbände und Kinderbücher. "Die Palette, hier passt das Wort mal, ist ziemlich breit", sagt Hepper.

Von Purpur bis Isabellfarben

Die britische Modejournalistin Kassia St Clair beispielsweise untersucht in ihrem Buch "Die Welt der Farben" verschiedene Farbtöne von Weiß bis Schwarz und fragt: Wie wurden die eigentlich hergestellt? Wann waren sie in Mode? "Faszinierend sind die Geschichten dazu", so Hepper, etwa jene von Purpur, der Lieblingsfarbe Cleopatras, die aus Schnecken gewonnen wird. Oder die von Isabellfarben, ein schmutziger Weißton, der nach der Prinzessin Isabella Clara Eugenia benannt wurde: Angeblich hatte Isabella geschworen, ihr weißes Gewand nicht mehr zu wechseln, bis ihr Ehemann eine Stadt erfolgreich erobert hatte – die Belagerung dauerte allerdings etwa drei Jahre.

Die neuen Farbenbücher würden aber auch Grundlegendes über das Sehen oder über Farbkreise vermitteln, Schulwissen aus Biologie, Chemie und Physik auffrischen, so Hepper.

Ästhetischer Genuss

Alle Veröffentlichung seien zudem wunderbar anzusehen. "Die Geschichte der Farben" von der Farbtheoretikerin und Kunsthistorikerin Alexandra Loske steche da nochmal besonders hervor, lobt Hepper: Das Buch, das historisches Bildmaterial versammelt, etwa Farbpyramiden und Illustrationen aus einem Buch über Insekten, sei "ein herrliches Werk".



Der Autor Kai Kupferschmidt wiederum habe mit seiner Abhandlung über die Farbe Blau ein etwas anspruchsvolles Buch vorgelegt. Darin erklärt er, warum Blau so selten in der Natur vorkommt, und schaffe es, "den Zauber der Wissenschaft aufzufächern", sagt Eva Hepper: "Auch wenn man nicht Naturwissenschaftlerin ist, kriegt man unheimliche Lust, solche Zusammenhänge zu verstehen."

(jfr)

